Легион «Свобода России и «РДК» перешли границу и зашли в Белгородскую область. Что известно на данный момент. ВИДЕО

Сегодня утром, на территорию Белгородской области (Грайворонского округа) РФ, зашли бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Ранее появились сообщения о боях в этом районе. Кремль заявил, что президент России в курсе происходящего. Украинская военная разведка утверждает, что операцию проводят состоящие из граждан России формирования с целью создать "полосу безопасности".

Украинский телеграм-канал "Скринька Пандори" в течение первой половины дня публикует сообщения и неподтвержденные видео, утверждая, что в районе российского погранпункта "Грайворон" идут боевые действия с применением танков и артиллерии. Соцсети облетело видео с одним танком - якобы снятое на месте событий.

Минобороны России не сообщало о боях, а региональные власти рассказывали о массированных обстрелах. Губернатор Гладков еще утром заявил, что с девяти часов "под обстрелом ВСУ" находится Грайворонский городской округ.

Минобороны, ФСБ и пограничники доложили президенту Владимиру Путина о "попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область", сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. "Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы", - сформулировал позицию властей Песков.

Что говорит губернатор

"Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка, - писал утром Гладков в своем телеграм-канале. - Также под минометным обстрелом находится село Козинка. Один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Еще один снаряд прилетел в другое частное домовладение, в результате чего есть значительное разрушение несущих конструкций и поврежден автомобиль. В третьем домовладении поврежден забор".

Позже он заявил, что в селе Новая Таволжанка с беспилотника якобы было сброшено взрывное устройство рядом с частным жилым домом, а в селе Гора-Подол загорелся склад сена. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, сообщил губернатор, а после обстрела села Глотово рядом с Грайвороном, по его данным, в больницу доставили мужчину и женщина с минно-взрывными ранениями (женщина в реанимации в тяжелом состоянии).

Днем Гладков заявил, что на территорию Грайворонского городского округа "зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ". "Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал он в телеграм-канале.

Вечером губернатор уточнил, что в Грайвороне есть еще трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. По его данным, снарядами повреждены три частных жилых дома, они загорелись. Грайворонский городской округ находится непосредственно на границе с Украиной. Расстояние до Белгорода - около 60 км по прямой.





Что еще известно о ситуации в районе

О причастности к происходящему в Белгородской области заявляют две организации, одна из которых брала на себя ответственность за рейд в Брянскую область в начале марта.

Легион "Свобода России" утверждает, что его участники освободили населенный пункт Козинка. Губернатор в своих сводках писал о минометном обстреле села Козинка. Из заявлений "легиона" также следует, что в сам райцентр Грайворон зашли его "передовые отряды".

Телеграм-канал "Белгород - Молния", ссылаясь на свои источники, пишет, что в упомянутом губернатором селе Глотово (Гладков писал, что там при обстреле были ранены женщина и мужчина), диверсионно-разведывательная группа якобы находится в местном доме культуры. "Также есть информация, что готовится эвакуация", - пишет канал.

Губернатор еще утром уверял, что сообщения о возможной эвакуации жителей населенных пунктов лживы и их следует считать информационной атакой. В МЧС также заявили, что рассылают сообщения об эвакуации.

Столичный телеграм-канал Baza, косвенным образом связанный с силовиками, утверждает, что боестолкновения идут и в Глотово, и в двух других упомянутых губернатором селах - Козинке и Горе-Подоле. В Козинке проводится частичная эвакуация, пишут телеграм-каналы.

По данным государственного телеканала RT, дом культуры захвачен и в селе Гора-Подол, где, согласно утреннему сообщению губернатора, сгорел склад с сеном.

Гора-Подол, Козинка и еще одно село Грайворонского округа остались без водоснабжения и электричества, утверждает издание "Открытый Белгород".

АВТОР ФОТО,SOCIAL MEDIA В соцсетях публикуют фотографии, на которых, как утверждается, пострадавшее здание в селе Гора-Подол

Что заявили в Киеве

Представитель главного управления разведки ВСУ Андрей Юсов заявил, что на территории Белгородской области якобы действуют как бойцы легиона "Свобода России", так и "Русского добровольческого корпуса" (РДК), который брал на себя ответственность за мартовский рейд на Брянскую область. Весрию Юсова передает издание "Суспільне".

По его выражению, эти два формирования, "состоящие из граждан Российской Федерации ", перешли границу России для создания "определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения".

"Русский добровольческий корпус", в который входят бывшие российские ультраправые, также уверяет, что провел операции на территории России, публикуя видео, якобы снятые рядом с указателями населенных пунктов. "Корпус" дважды брал на себя ответственность за операции в Брянской области - не только 2 марта, но и 6 апреля, когда их акция прошла почти незамеченной.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что "Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к этому никакого отношения".

Песков выдвинул версию о том, что новый рейд преследует цель отвлечь внимание от Бахмута, о взятии которого в выходные заявили ЧВК "Вагнер" и Минобороны России. "Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска", - заявил представитель Кремля.

Реакция "военкоров"

Провоенные блогеры относительно спокойно в этот раз отреагировали на сообщения о прорыве "украинских ДРГ" в один из российских регионов.

"Отвлекают внимание. Ну отвлекли, - пишет военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. - Говорят, танки в Белгородчину украинские пошли, - это туфта". "Минимизировать информационный ущерб поражения в Артемовске", - согласился с версией Пескова "военкор" Евегний Поддубный.

В свою очередь связанный с "Вагнером" телеграм-канал Grey Zone, ссылаясь на "видео со стороны противника", пришел к выводу, что на территорию России в районе КПП "Грайворон" действительно зашел один танк Т-72, а также боевые бронированные машины и грузовик с пехотой. По утверждению канала, для отражения атаки задействована российская армейская авиация - вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8.

Канал "Рыбарь", у которого более миллиона подписчиков (он при этом связан с Минобороны России), дает свою оценку. "Итог один: массированное сеяние паники среди российского населения приграничья. Вместе с реальными кадрами боев на КПП в Грайвороне вбрасывались постановочные видео", - пишет канал.



