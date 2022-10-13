Российская ракета ЗРПК «Панцирь» попала в дом в Белгороде. ВИДЕО +ФОТО

В городе Белгороде, сегодня 13 октября, был поврежден многоэтажный жилой дом, сообщили местные власти. Предположительно, на него упал обломок российской ракеты от ЗРК «Панцирь».За 10 минут до происшествия, местные телеграм каналы сообщали, что в городе работает ПВО.Чуть позже, мэр города Антон Иванов в комментарии заявил, что "неопознанный объект" упал на многоэтажку после работы ПВО.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поспешил обвинить в происшествии Украину."ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.Также был опубликован момент попадания ракеты. Сейчас уже известно, что часть ракеты ЗРПК "Панцирь" упала на территорию местной школы. Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки на улице Губкина.