Чем ударили по Белгороду и кто это мог сделать?

На вооружении Украины нет самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ и соцсетях фотографии, на которых, как утверждается, видно фрагмент ракеты "Панцирь-С1", застрявший в жилом доме в Белгороде.

В украинских СМИ на основе этих фотографий делают предположения, что обстрел города был совершен не украинскими войсками. В Киеве произошедшее ночью в Белгороде не комментировали.

В России обвиняют в обстреле украинские силы, в частности, сенатор Андрей Клишас заявил, что речь идет о "прямом акте агрессии со стороны Украины" и потребовал "сокрушительного военного ответа". При этом власти Белгородской области так и не сообщили, что именно случилось в городе, а губернатор региона назвал произошедшее "серией громких звуков".

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения, был принят на вооружение России в 2012 году. Комплекс в частности предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных объектов. Комплекс активно использовался в Сирии, где, по заявлениям российских властей, из него сбили более 40 турецких беспилотников.

Как нам теперь спать? Никак!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообщался с жителями Белгорода, где ночью произошла серия взрывов.

На видео, опубликованном РБК, губернатор на вопрос местной жительницы о том, как теперь спать, ответил: "Никак".

"То, что у сейчас случилось, - это, конечно, крайне сложная ситуация", - добавил он.