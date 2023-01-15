Российский военный взорвал гранату на территории воинской части в Белгородской области. Есть убитые и раненые. Телеграм-канал Baza сообщает о том, что 14 января 2023 года, один из командиров взвода, старший сержант, совершил подрыв гранаты РГД-5, находясь непосредственно в расположении части.По предварительной информации, взрыв произошел в здании сельского дома культуры, где располагались российские военные, предварительно, они готовились к отправке на территорию Украины для участия в военных действиях. Взрыв в части в Белгородской области устроил военнослужащий из Свердловской области, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные.Как сообщают очевидцы инцидента, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — его около 4 часов тушили пожарные.Место пожара до сих пор оцеплено. По сведениям саперов, на территории еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.Из-за взрыва в здании детонировали боеприпасы, и начался сильный пожар. Его потушили прибывшие пожарные. Как заявили в военной администрации, официальные данные по жертвам - погибли трое военнослужащих, еще как минимум 10 пострадали, что не является точными данными.Издание 112 сообщает, что площадь возгорания составила 450 кв.м. Из-за этого сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия, в этом же доме.В результате взрыва, по предварительным официальным данным, три военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще восемь пропали без вести. Однако, по неофициальной информации, которую распространяют сами военные - очевидцы, погибших и пострадавших гораздо больше.По факту инцидента возбуждено уголовное дело.