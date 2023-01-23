В Одессе нашли мертвым экс-владельца «7 километра», находящегося в розыске: он ушёл из бани в трусах и погиб

Бывшего совладельца «Седьмого километра» нашли мертвым на одесском побережье. Тело мужчины 1981 года рождения нашли сегодня утром 23 января 2023 на Трассе здоровья в Одессе.
Как сообщили «Думской» источники в прокуратуре, погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка «Седьмой километр» Виктор Добрянский-младший, который не так давно претендовал на это предприятие.
Накануне бизнесмен отдыхал в сауне, откуда ушел в нижнем белье и кроссовках.
Причины смерти предпринимателя устанавливаются.
Добрянский с лета 2022 года находится в розыске по делу о противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов (ст. 206-2, 209 и 205-1 УК Украины).
По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, он якобы подделал договор купли-продажи компании «Виктор Д», которой принадлежит «Седьмой километр». На тот момент собственником фирмы была его мать.
В настоящее время рынок принадлежит бизнесмену Владимиру Галантернику, который тоже скрывается от правосудия — он фигурирует в качестве подозреваемого в так называемом «одесском деле».