Спортсмены России поедут на Олимпиаду 2024 в Париже - глава МОК

Он говорит, что знает точку зрения Украины, но "отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии".

"Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - цитируют Баха СМИ.

Напомним, вчера президент Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады и обвинил руководство МОК в "лицемерии".

«МОК — пропагандист войны»

«МОК — пропагандист войны, убийства и разрушения. МОК с удовольствием наблюдает за уничтожением РФ Украины, а затем предлагает России платформу для пропаганды геноцида и поощрения их дальнейших убийств. Очевидно, что русские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не имеют запаха украинской крови. Верно, мистер Бах?», – написал он в Твиттере. Ранее глава МОК Бах заявил о том, российские и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде-24 под нейтральным флагом. Польша создает коалицию против участия России и Беларуси в Олимпиаде Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал Международный Олимпийский комитет «пропагандистом войны».

Министр спорта Польши Камиль Бортничук выступил категорически против возможности участия спортсменов России и Беларуси в Олимпийских играх – 2024 под нейтральным флагом.

«Польша и Великобритания находятся на переднем крае усилий по созданию коалиции против участия России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже. Если спортсменам из этих двух стран будет разрешено участвовать в соревнованиях, Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могли бы состояться», — приводит слова Бортничука Inside the Games со ссылкой на польское агентство IAF.

Позицию Бортничука поддержал президент Польского олимпийского комитета (PKOL) Анджей Красницкий, а также представители Латвии, Литвы, Дании и Эстонии. А Норвежская спортивная конфедерация (NIF) заявила о готовности «поддерживать тесный контакт по этому вопросу с братскими организациями Северной Европы».

Страны ЕС готовят ультиматум

Польша, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Британия и Германия выступили против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх в 2024 году.

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с другими может выдвинуть ультиматум руководству Международного олимпийского комитета.

Глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены, возможно, могли бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.