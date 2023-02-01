В школе Санкт-Петербурга подростки издевались над мальчиком из Украины, который потерял обе ноги. ВИДЕО

Сегодня 1 февраля, в социальных сетях появилось видео, как подростки издеваются над мальчиком из Донецкой области Украины, который потерял обе ноги после ракетного обстрела.Все это происходит в одной из российских школ города Санкт-Петербург. Видео публикуют пропагандисты в своих телеграм каналах."Это шоколадный заяц... А ноги у вас настоящие... Как вы их потеряли, вы были ветераном... Вы подскользнулись на растяжке и вам ноги оторвало", - издеваются подростки и снимают видео.

На видео запись отреагировала член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.

«Говорят, что мальчик, над которым издеваются школьники - из Донбасса. Школа - 173-я, Санкт-Петербург. Пыталась позвонить туда как член СПЧ, не отвечают, но ничто не мешает позвонить завтра. Но, как показывает опыт, нужно выяснить все обстоятельства, и если они таковы, какими их описывают авторы телеграм-каналов, уже тогда обрушится со всей мощью критики на школьное руководство и как-то поддержать мальчика», – сообщила она в своем телеграм-канале.



Она отметила, что пока не выяснены все обстоятельства не стоит делать далеко идущих выводов и ругать руководство заведения.