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Главная » Новости » Общество » 2023 » Февраль » 1 » 18:16:50

В школе Санкт-Петербурга подростки издевались над мальчиком из Украины, который потерял обе ноги. ВИДЕО

Вчера, 18:16:25 445 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В школе Санкт-Петербурга подростки издевались над мальчиком из Украины, который потерял обе ноги. ВИДЕО

Сегодня 1 февраля, в социальных сетях появилось видео, как подростки издеваются над мальчиком из Донецкой области Украины, который потерял обе ноги после ракетного обстрела. 

Все это происходит в одной из российских школ города Санкт-Петербург. Видео публикуют пропагандисты в своих телеграм каналах.

"Это шоколадный заяц... А ноги у вас настоящие... Как вы их потеряли, вы были ветераном... Вы подскользнулись на растяжке и вам ноги оторвало", - издеваются подростки и снимают видео.

На видео запись отреагировала член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.

«Говорят, что мальчик, над которым издеваются школьники - из Донбасса. Школа - 173-я, Санкт-Петербург. Пыталась позвонить туда как член СПЧ, не отвечают, но ничто не мешает позвонить завтра. Но, как показывает опыт, нужно выяснить все обстоятельства, и если они таковы, какими их описывают авторы телеграм-каналов, уже тогда обрушится со всей мощью критики на школьное руководство и как-то поддержать мальчика», – сообщила она в своем телеграм-канале.


Она отметила, что пока не выяснены все обстоятельства не стоит делать далеко идущих выводов и ругать руководство заведения.

 
Тэги: школа, Санкт-Петербург, Подростки, дети
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