На нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Нефтебазу «Роснефти» атаковали беспилотники

На нефтебазе в Туапсе Краснодарского края произошел пожар. Российские СМИ пишут, что нефтебазу пытались атаковать беспилотники.
Что об этом известно?
Сообщение о пожаре на улице Индустриальной, по данным властей Туапсе, поступило около двух часов ночи. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, к 3:00 пожар был полностью потушен, утверждает городская администрация.
На улице Индустриальной, где произошел пожар, располагается НПЗ "Роснефти". Телеграм-каналы Astra и Baza, ссылаясь на сообщения местных жителей, пишут, что на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд прогремели два взрыва.
Агентство РИА Новости сообщает со ссылкой на экстренные службы, что в районе нефтебазы в Туапсе был зафиксирован беспилотник.
Местные власти и "Роснефти" пока не комментируют сообщения о предполагаемой атаке базы беспилотниками. Что могло стать причиной пожара на нефтебазе, не сообщается.
Похожие сообщения пришли в ночь на вторник и из нескольких других российских регионов - в частности, Брянской области, Белгорода и Адыгеи.