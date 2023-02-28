На нефтебазе в Туапсе произошел пожар. Нефтебазу «Роснефти» атаковали беспилотники

Что об этом известно?

Сообщение о пожаре на улице Индустриальной, по данным властей Туапсе, поступило около двух часов ночи. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, к 3:00 пожар был полностью потушен, утверждает городская администрация.

На улице Индустриальной, где произошел пожар, располагается НПЗ "Роснефти". Телеграм-каналы Astra и Baza, ссылаясь на сообщения местных жителей, пишут, что на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд прогремели два взрыва.

Агентство РИА Новости сообщает со ссылкой на экстренные службы, что в районе нефтебазы в Туапсе был зафиксирован беспилотник.

Местные власти и "Роснефти" пока не комментируют сообщения о предполагаемой атаке базы беспилотниками. Что могло стать причиной пожара на нефтебазе, не сообщается.

Похожие сообщения пришли в ночь на вторник и из нескольких других российских регионов - в частности, Брянской области, Белгорода и Адыгеи.

На нефтебазе в Туапсе Краснодарского края произошел пожар. Российские СМИ пишут, что нефтебазу пытались атаковать беспилотники.