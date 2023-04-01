Новое открытие математиков: уникальная фигура под названием «Шляпа»

Людей окружают узоры повсюду — это могут быть узоры на коврах, плитке или одежде. И все знают, что независимо от того, какой сложности узор, он все равно когда-то повторится. Гении математики много десятков лет пытались создать такую фигуру, которая шла бы в разрез этому правилу. Это был бы узор, который не повторялся бы никогда. И наконец-то им это удалось! Какой паттерн создали математики, и что в нем удивительного, а также много других новостей вы найдете на Мета.ua.

«Новоиспеченная» фигура называется «Шляпа», она создает такой орнамент, который не повторяется никогда. Математики также называют ее «черепица Айнштайна». Она имеет 13 граней и это действительно первая фигура такого рода. Ею можно заполнить поверхность бесконечных размеров, и при этом, узор не будет повторяться ни в одной ее части. Это ли не удивительно?

Обычно все паттерны обладают трансляционной симметрией. Что это означает? Что можно передвинуть какую угодно одну часть узора, и при этом узор можно будет перекрыть другой его частью в идеальном порядке. А вот новая форма, в отличие от остальных, не обладает такой трансляционной симметрией. Ни одна часть узора не может перекрыться другой, то есть, каждая отдельная часть будет отличаться от всех остальных.

Подробнее про новую фигуру «Шляпа»

По словам ученых, до этого времени даже не было известно, возможно ли вообще существование такой фигуры. Математик из Лондонского университета, Сара Харт говорит, что очень долго хотела найти такую фигуру, но у нее не получилось потому, что существует огромное число вариаций таких фигур, а существование правильного решения для нее кажется очень неинтуитивным. Она называет такую фигуру просто «Айнштайна», ведь фамилия этого известного на весь мир физика буквально переводится с немецкого языка как «одна плитка».

Открытие фигуры «Шляпа» произошло примерно неделю назад, появилось оно на сайте arXiv, специализирующегося на препринтах. Исследование еще не было рецензировано другими учеными. Но, по словам экспертов, работу, скорее всего, подтвердят с помощью дальнейших исследований.

Фигура под названием «черепица Айнштайна» складывается с 8 воздушных змеев либо четырехугольников, которые имеют две пары смежных сторон с одинаковой длиной. Другое название фигуры «Шляпа» произошло из-за того, что изобретенная фигура похожа на шляпу-федору.

Новая фигура способна ускорить многие исследования, а также поможет создать новые материалы, которые будут характеризоваться большей прочностью.