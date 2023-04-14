Пасха 2023. Какие ограничения будут действовать 16 апреля по областям и отменят ли комендантский час

В Украине на Пасху, которую в этом году будут отмечать 16 апреля, ограничения не будут отменять. Поэтому в областях, где введены ограничения комендантского часа, в праздники ничего не изменится. Рассказываем, сколько продлится комендантский час в областях Украины и где будет ночная служба в храмах.

В 2023 году Пасху православные христиане отмечают 16 апреля. Традиционно, в ночь на воскресенье Пасхи в церквях проводятся служения, заканчивающие утром освящением куличей и праздничных корзин верующих. Однако при угрозе обстрелов и комендантского часа проводить большое собрание людей опасно. Потому областные военные администрации не стали отменять ограничения и комендантский час.

Комендантский час ― какие ограничения

Во время комендантского часа жителям запрещено находиться на улице и перемещаться по городу. Лица, находящиеся ночью без спецпропуска могут быть представителями вражеской ДРГ, и отслеживаются и задерживаются для проверки патрулями и на блокпостах, если они на авто. Главные запреты во время комендантского часа:

запрещено находиться на улице и в общественных местах;

запрещено перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Комендантский час на Пасху в Киеве

Во время Пасхальных праздников в Киеве не будут менять время комендантского часа. Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 утра, так же, как и в обычные дни.

Также в столице усилят меры безопасности во время празднования Пасхи. Заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий сообщил в эфире национального телемарафона, что правоохранители будут дежурить возле богослужений и местах сбора верующих.

Комендантский час на Пасху в других областях

В Закарпатской области комендантского часа нет.

В Днепропетровской области не будут сокращать комендантский час, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Комендантский час в большинстве общин длится с 00:00 до 05:00, а в Никопольской общине — с 21:00 — 22:00 до 04:00.

В Сумах и области власти решили также не отменять комендантский час. Она продлится с 23:00 до 04:00. Данный вопрос был согласован с военными, полицией, церковным руководством, представителями религиозных организаций.

В Хмельницкой области пасхальной ночью решили сократить комендантский час. Она будет действовать с 00:00 до 3:00. Соответствующий указ подписал первый заместитель начальника областной военной администрации Сергей Тюрин.

В Кировоградской области комендантский час начинается в 23:00 и продолжается до 04:00.

В Черновицкой области с 15 апреля комендантский час сокращают, он продлится с 00:00 до 04:00, в том числе на Пасху 16 апреля.

В Полтавской области комендантский час продлится на Пасху с 00:00 до 04:00.

В Николаевской области с понедельника, 10 апреля, была изменена продолжительность комендантского часа. Комендантский час и режим светомаскировки длится с 00:00 до 05:00.

В Волынской области власти решили не вводить послаблений по поводу действия комендантского часа во время Пасхальных праздников. Там она проходит с 00:00 до 05:00. На Волыни уже с 23 часов церкви будут закрыты, смотреть службу можно будет только в режиме онлайн.

В Ровенской области председатель ОВА Виталий Коваль сообщил, что в 23:00 церкви будут закрыты. Где это возможно, службы будут проходить онлайн. В области комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

В Черниговской области комендантский час на Пасху продлится с 00:00 до 4:00. ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что некоторые приходы планируют ночную службу. Соответствующий список церквей получает полиция, которая организует патрулирование и соблюдение комендантского часа.

Во Львовской области комендантский час на Пасху продлится с 00:00 до 05:00. Об этом сообщил первый заместитель председателя Львовской ОВ Андрей Годык.

В Харьковской области не планируют отменять комендантский час в Пасху. В ОВА подчеркнули, что на праздник нужно неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 5:00. Председатель ОВА Олег Синегуб заявил, что украинцам запрещено посещение кладбищ накануне и во время праздников;

В Одесской области вопрос о сокращении комендантского часа не рассматривается, сообщает Одесская ОВА. Комендантский час в Пасху продлится с 00:00 до 5:00.

Винницкая область — с 00:00 до 5:00;

Донецкая область — с 21:00 до 5:00;

Житомирская область — с 00:00 до 5:00;

Запорожская область — с 23:00 до 5:00;

Ивано-Франковская область — с 00:00 до 5:00;

Луганская область — с 21:00 до 5:00;

Тернопольская область — с 00:00 до 04:00;

Херсонская область — с 20:00 до 6:00;

Черкасская область — с 00:00 до 4:00;

Напомним, что в прифронтовых и освобожденных от оккупантов населенных пунктах жителям запретили посещать кладбища на пасхальные праздники. В частности, такой запрет был издан в Харьковской и Херсонской областях.