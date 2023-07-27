Попасть ребенком в США и построить карьеру в Microsoft. Айтишница Елена Салакс - о жизни в Америке, работе в Big Tech и волонтерстве

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Конверт, о котором молились 13 лет

1989-м,

1976-м

Могли остаться в Италии или уехать в Канаду

Маленькая Елена с братом в Италии

Елена в США с братом, пошедшим в первый класс школы

Обучение, работа в Bank of America и создание семьи

Переход к Project Management

Разница между тремя PM

2013 году.

Project Manager отвечает за планирование и выполнение определенного проекта или проектов, каждый из которых имеет определенный объем с конкретным началом и концом (и несколькими шагами между ними).

отвечает за планирование и выполнение определенного проекта или проектов, каждый из которых имеет определенный объем с конкретным началом и концом (и несколькими шагами между ними). Program Manager контролирует и координирует различные связанные проекты, продукты и мероприятия внутри всей организации, что дает более широкую картинку, чем при точечном управлении ими.

контролирует и координирует различные связанные проекты, продукты и мероприятия внутри всей организации, что дает более широкую картинку, чем при точечном управлении ими. Product Manager управляет продуктом на протяжении его жизненного цикла. Это может быть физический продукт, программное обеспечение или услуга.

Помощь другим женщинам с реализацией в технологической сфере

45-минутной

Разница между growth mindset и формальным образованием

2014-м

Сделать карьеру в Microsoft – и легко, и сложно

О борьбе с выгоранием

Решение поехать на украинско-польскую границу

2008-м.

2022-го.

Две недели волонтерства на границе, вокзале, в детском доме и центре для беженцев.

В настоящее время — преимущественно виртуальное волонтерство.

2022 года