Попасть ребенком в США и построить карьеру в Microsoft. Айтишница Елена Салакс - о жизни в Америке, работе в Big Tech и волонтерстве

Айтишница Елена Салакс родом из Ровно, но с детства живет в Соединенных Штатах. Хотя имеет бизнес-образование, в IT-сфере работает с 2007-го. 10 лет назад она устроилась в Microsoft и за это время доросла до должности Principal Product Manager.
Елена рассказала DOU
свою историю: об эмиграции семьи, которая началась еще в 1976 году, жизни как представительницы первого поколения детей иммигрантов, работе в технологическом гиганте, борьбе с выгоранием, опыте волонтерства на украинско-польской границе в начале полномасштабной войны.
Конверт, о котором молились 13 лет
Я родилась в Ровно, но в 1989-м,
когда мне было четыре, моя семья переехала в США. Этот переезд не являлся случайностью, его планировали, об этом молились 13 лет.
В 1976-м
моя бабушка Надя и ее четыре сестры были одними из первых, кто подал заявление на выезд из СССР — о предоставлении убежища в любой несоциалистической стране. Они выросли в деревне, где изнурительный физический труд оставлял мало времени для мечтаний, но появился шанс, они воспользовались им.
Это стало возможным из-за моего прадеда, отца бабушки Нади, который был проповедником и известным религиозным деятелем в общине. Он исповедовал протестантское христианство – таких, как он, называли «штундами». Принадлежность к религиозным меньшинствам позже и дала основание для подачи заявления на выезд из Союза.
Я называю свою бабушку семейной героиней, но сама она не расценивала свои действия как нечто героическое. Ее решение не касалось вопроса жизни или смерти. Но это был акт мужества: она пожертвовала честной ролью гражданина в обществе ради возможности уйти. Ее семью высмеяли и повесили клеймо предателей. Чтобы замаскировать внутреннее недовольство в обществе и устыдить «искателей убежища», активно публиковали соответствующую пропаганду. КГБ следил за всеми, кто был связан с моей семьей. Неудивительно, что мой дядя нашел средства прослушивания в своем доме. Многие были обеспокоены и ожидали заключения. Даже в церквях пасторы и община не хотели обращать на себя внимание из-за того, что кто-то из ее членов подписал это заявление. Так что выталкивали таких из своего круга.
Но как дочь проповедника в Советском Союзе моя бабушка и так знала, что такое издевательство и преследование. Да, руководство СССР ограничивало право на образование для членов религиозных меньшинств, а если его даже удавалось получить, то построить успешную карьеру было все равно нереально.
Прошли годы, жизнь нормализовалась, люди забыли о заявлении, которое подала бабушка Надя. Ее сын Василий - мой отец - женился на Галине, в которую был влюблен из школы.
В 1989 году моя мама точно знала, что происходит, когда однажды пришла домой с работы в научной лаборатории и увидела свою свекровь с большим конвертом в руках. Но совсем не радовалась этому.
"Я возьму этот конверт и разорву его", - сказала мама. Конечно, она знала о подписанном заявлении, потому что росла, слушая, как дразнят Василия, но никогда не подозревала, что это произойдет. Она не хотела уезжать из Украины, но и бабушка была неумолима.
В конце концов мама согласилась. Папа приносил домой американские газеты и музыкальные записи, пытаясь развеять ее сомнения обещаниями, как прекрасен Запад. Процесс занял некоторое время: родителям пришлось поехать в посольство США в Москве и Киеве, где их допросили и провели медицинское освидетельствование, и в Донецк, чтобы получить документы о смерти маминого отца.
После этого мои родители, я и мой брат, тетя, дедушка, бабушка, прадеды и прабабушка со стороны отца смогли уехать из СССР. Родные мамы не могли уехать и остались в Украине.
Бабушки Елены. Слева — мать ее мамы, которая позже приехала в США, справа — Надежда, подавшая заявление на выезд из СССР
Могли остаться в Италии или уехать в Канаду
Когда мы эмигрировали, то были не совсем уверены, где поселимся. Первым вариантом была Канада, куда переехали некоторые родственники. Этот план быстро провалился, потому что из-за строгих возрастных ограничений Канада отказалась принять нашу прабабушку преклонных лет.
Мои родители выбрали более длинное путешествие, чтобы избежать лагерей для беженцев. Сначала это привело нас в Австрию, где мы пробыли месяц, откуда уехали в Италию – там думали пустить корни. Именно здесь похоронили прабабушку.
В Италии мы узнали о возможности поехать в США, там уже была двоюродная сестра моего отца. Это решило нашу судьбу.
Переезд стал возможным благодаря спонсорам и тем беженцам, которые уже основали украинские церкви, школы, организации, они заложили основы для будущих иммигрантов. Спонсорами были совершенно незнакомые люди из организации World Concern
. Они согласились открыть свои дома для потока прибывших христианских и еврейских беженцев из Союза. По крайней мере, пока они не оформят документы, найдут жилье и работу. Мы уже были в США, когда услышали новость о том, что в августе 1991 года украинский парламент официально провозгласил независимость.
Семьей поселились возле Сиэтла. В этом районе много украинцев и выходцев из Восточной Европы. Здесь расположена украинская церковь, куда мы ходили по воскресеньям. Уже в США родились мои две сестры и брат.
Родители рассказывали нам об Украине, у нас были украинские книги. Собирались традиционно на праздники, во время которых моя мама, очень любящая готовить, угощала нас украинскими блюдами. Таким образом, я больше узнавала и ценила культуру Украины.
Мама и отец тяжело работали на рабочих специальностях, чтобы добиться финансовой стабильности. Именно от них я переняла трудовую этику. Мы тоже с детства работали: разносили газеты, чистили офисы, чтобы помочь семье. В старшей школе я устроилась в итальянский ресторан.
Родители как религиозные люди воспитывали нас с сестрами и братьями достаточно строго. Но они всегда были честными и щедрыми и стали хорошим примером для своих детей по поводу того, как нужно любить и уважать друг друга. Кроме того, родители всеми силами способствовали тому, чтобы мы получили хорошее образование.
Маленькая Елена с братом в Италии
Елена в США с братом, пошедшим в первый класс школы
Обучение, работа в Bank of America и создание семьи
Среди моих друзей в нашем районе было много тех, кто рано женился, хотел семью и не поступал в университет. Но мои американские товарищи из старшей школы все же думали о высшем образовании. Я тоже решила, что поступать в университет. Присматривалась к расположенному рядом с нами Университету Вашингтона
, в который было трудно попасть, так что на всякий случай подала документы еще в Университет Западного Вашингтона
. Мне не хотелось быть вдали от семьи. Если бы не получилось с высшим образованием, я бы обратилась к своему запасному варианту стать стюардессой – очень хотела увидеть мир.
Слава Богу, мне удалось поступить в Университет Вашингтона
. Я всегда любила учиться, очень старалась получить хорошие оценки. Было очень важно завершить обучение успешно, чтобы не пустить деньги на ветер, поскольку высшее образование в США стоит дорого. Оплатить обучение помогли родители, а еще я имела небольшую стипендию, брала студенческий кредит и работала в Bank of America
, то есть, по сути, искала деньги, где только могла.
Место работы я выбрала не просто так. Видела, как тяжело моим родителям зарабатывать. Поэтому хотела разобраться в сфере финансов, как она работает, как правильно инвестировать и т.д.
По той же причине, сначала поступив на International Studies, впоследствии я перевелась на другую специальность и в 2007 году получила BA в Business Administration, Finance and Entrepreneurship. Перешла, в частности, потому, что меня всегда интересовала математика, но во время обучения поняла, что не хочу заниматься финансами всю жизнь.
Еще в университете я начала волонтерить в Eritrean Community Center – там нужно было стать репетиторкой для детей из Эритреи: помогать с домашними заданиями по английскому, математике и т.д. Помню, до того как пришла туда, даже не знала, что есть такая страна в Африке. Интересно, что, общаясь с этими детьми, я поняла, что их семейная культура очень похожа на нашу, их родители заботливы, трудолюбивы, суровы. Они тоже любят собираться на праздники и готовить вместе еду.
В университете я познакомилась со своим будущим мужем, уроженцем Латвии. Впоследствии мы поженились, у нас родились два сына. Его работа тоже связана с технологиями.
В 2018 году мы с мужем решили усыновить ребенка. Мы учились воспитанию вместе с множеством социальных работников, юристов, биологических родителей и терапевтов. Три года с нами жил мальчик по системе foster care
. Я не хочу рассказывать его истории, но сейчас он уже живет со своим отцом. Мы его очень любим, мои сыновья близки с ним. Мы поддерживаем отношения, часто общаемся, каждый месяц он приезжает к нам на выходные.
Елена из того времени своим будущим мужем в Париже
Переход к Project Management
Возвращаясь к теме карьеры, в 2007 году, после завершения учебы, я уволилась из банка и устроилась работать в небольшую консалтинговую компанию в Сиэтле, которую позже приобрела iSoftStone. Начинала как Office Manager — что-то вроде секретаря. Но компания росла, у меня появлялись новые возможности — и впоследствии я перешла на должность Corporate Recruiter and Human Resource Coordinator, занимавшуюся более трех лет. Поскольку я занималась наймом, то много общалась с кандидатами, в частности, на позицию Project Manager. Чтобы задавать им правильные вопросы и отбирать хороших работников, мне нужно было знать, чем они занимаются. В свою очередь, они рассказывали, насколько это интересная должность. А мне как раз всегда нравилось решать проблемы, важный навык для Project Manager — так меня и привлекло это направление.
Поскольку это была маленькая компания, то работники должны были, как говорится, wearing multiple hats: то есть сегодня делать одно, завтра другое, потом еще другое. Чтобы перейти на позицию Project Manager, мне нужно было показать руководителю, что я могу самостоятельно взять и довести проект до конца. К примеру, нам нужно было сделать дата-базу для HR, собрать информацию обо всех сотрудниках. И я выполнила это прямо в Excel и перенесла в программу Access. Сделала еще несколько проектов и перешла на должность Project Manager.
Мне не понадобилось дополнительное образование, потому что еще в университете я немного изучала теорию управления проектами. Остальные навыки в основном овладевала во время работы. В 2012 году я прошла тренинг для Scrum Master, чтобы овладеть методологией Agile.
Также я сама искала информацию, читала книги. Например, Guide to the Project Management Body of Knowledge
. Если кто-то интересуется этой темой, пишите мне на LinkedIn
, я дам рекомендации почитать.
В своей первой IT-компании iSoftStone я три года работала на Microsoft, являвшихся нашим клиентом. Однажды увидела, что у них открыта вакансия Program Manager и решила отправиться. Это типичная ситуация, когда, работая в маленькой компании, ты потом переходишь к последней. Я просто заполнила заявку на сайте, где среди прочего был пункт для reference. Конечно, у меня были контакты тех, кто мог дать рекомендацию. Но это не означало, что я точно получу работу. Требовалось пройти несколько этапов собеседований.
Помню, в Microsoft я была поражена тем, что мне сразу предложили достойную зарплату – не нужно было проводить дополнительные переговоры, чтобы ее получить. Когда я работала в HR и знала зарплаты всех сотрудников, меня обижало, что мне платят меньше, чем другим за ту же работу. Я не понимала: это потому, что я молода или потому, что я об этом сама не спрашивала, потому что мне было неудобно начинать такой разговор. Когда я общаюсь с другими женщинами, то часто слышу схожие истории, им тоже неудобно просить повышения. Знаю, что, по статистике
, мужчинам легче даются разговоры о деньгах.
Так что когда Microsoft сразу дали мне зарплату, соответствующую должности, опыту и тому подобное, это было очень приятно. Чувствовалось, что компания уважает своих сотрудников и справедливо платит.
Разница между тремя PM
Я работаю в Microsoft уже десять лет. Меня взяли на позицию Program Manager в 2013 году.
Я постепенно получила повышение, а шесть лет спустя стала Principal PM Manager. Прошлым летом я перешла на позицию Principal Product Manager.
У меня была ситуация, когда после пяти лет сотрудничества я поняла, что мой коллега-разработчик не представляет, чем я занимаюсь. Это вдохновило написать статью в своем блоге
на Medium под названием What is a Program Manager
.
Если говорить о собственном опыте, то поскольку я работала как Project Manager, Program Manager и Product Manager, могу кратко рассказать о разнице между этими ролями. Они все имеют общую аббревиатуру PM, имеют общие аспекты и одновременно разные.
- Project Manager отвечает за планирование и выполнение определенного проекта или проектов, каждый из которых имеет определенный объем с конкретным началом и концом (и несколькими шагами между ними).
- Program Manager контролирует и координирует различные связанные проекты, продукты и мероприятия внутри всей организации, что дает более широкую картинку, чем при точечном управлении ими.
- Product Manager управляет продуктом на протяжении его жизненного цикла. Это может быть физический продукт, программное обеспечение или услуга.
Для достижения успеха каждая из этих ролей нуждается в одинаковых ключевых навыках: нужно быть хорошим коммуникатором, организованным и заинтересованным в решении проблем. Я бы также сказала, что успешным PM будет тот, кто справляется с неопределенностью и любит сотрудничать с другими. Остальные, например, конкретные методологии и технологии, можно овладеть во время работы.
В целом я считаю, что родители, особенно мамы, являются лучшими PM, потому что они организованы и мыслят стратегически. Женщины с детьми не только планируют рабочий проект, разбираются с проблемами, но и оценивают, как эффективно организовать свой день, чтобы они и их коллеги могли завершить работу и иметь достаточно времени, чтобы приготовить ужин для семьи, помочь детям сделать домашние задания. и отвезти их в внешкольные секции.
Помощь другим женщинам с реализацией в технологической сфере
Долгое время я была единственной женщиной в своей команде. Через год после того, как устроилась в Microsoft, я родила второго сына. Помню, что мне дали пять месяцев отпуска, что было роскошью, если сравнивать с прошлым трехмесячным декретом, но почти ничем, если вспомнить, сколько он длится в некоторых странах.
Когда я вернулась на работу, то время от времени пыталась незаметно пробраться в материнскую комнату, держа в руках ноутбук. Там я устанавливала устройство, чтобы сцеживать молоко из груди, пока отвечаю на электронные письма. Когда комнату занимали другие люди, я переносила свои дела в туалетную кабинку (очевидно, без ноутбука). Тем самым я занималась во время 45-минутной
поездки домой. Я все еще слышу во сне жужжание молокоотсоса. Затем его место на пассажирском сиденье занял ноутбук. Дома я пыталась провести время с детьми, а затем снова включала компьютер. Вспоминаю еще один знаковый случай: когда мой старший сын пошел в детский сад, коллега спросил меня, собираюсь ли я теперь уволиться, чтобы заниматься учебой и воспитанием детей.
Сейчас ситуация изменилась: у меня впервые руководительница-женщина, в моей команде из шести человек четыре женщины. Считаю одной из своих задач помогать женщинам развиваться в технологической сфере, чтобы у них были те возможности, которые были у меня, чтобы у них был выбор и больше свободы. Для этого волонтеру в отдельных организациях, например, является менторкой для женщин, желающих начать работу в IT, стать Project Manager.
В то же время, я считаю, что если женщина не хочет работать, то это нормально. Но нормально и когда оба родителя работают. К примеру, и я, и мой муж хотим строить карьеру, а также воспитывать детей. Кроме того, трудно вести комфортный образ жизни с одним источником дохода. Постепенное изменение стереотипных патриархальных норм улучшает семейное благополучие.
Гендерное равенство в коллективе является преимуществом и для работодателя. Статистика показывает, что компании работают лучше в финансовом плане и инновационнее, когда в руководстве есть женщины. Одна из причин — у них более развитый эмоциональный интеллект
.
Разница между growth mindset и формальным образованием
Для Microsoft очень важно, чтобы работники имели growth mindset, хотели учиться новому. Ведь технологическая сфера характеризуется постоянными изменениями, инновациями, и то, что вы делали еще пять лет назад, устаревает. Например, сейчас активно развивается AI, и надо понимать, что это такое, как его применить в ежедневной работе для повышения производительности или создания нового продукта.
Я самая часто беру курсы, которые предлагает Microsoft. Или выбираю даже на LinkedIn, где есть отдельный раздел – Learning. Также ежемесячно учу других в рамках компании.
На ревью нас поощряют к развитию, но учитывая менеджерский фреймворк Model, Coach, Care
. То есть мои руководители не будут говорить: «Тебе надо это делать, потому что я так сказал!», а предложат варианты и сами станут примером для своих сотрудников, будут заботиться о команде, тренировать ее.
Одним из бонусов Microsoft, о котором я узнала еще на собеседовании, есть поддержка в получении образования. В 2014-м
я решила поступить в Университет Южного Нью-Гэмпшира
на International Business, чтобы стать Master of Business Administration. У моего мужа уже была степень магистра, и я тоже хотела получить дополнительный уровень образования.
Честно говоря, большая часть моих воспоминаний за тот период нечетки из-за нехватки сна. Я выбрала онлайн-программу, чтобы мое обучение не мешало выполнять рабочие обязанности. Также не хотела жертвовать драгоценным временем с детьми. Поэтому училась тогда, когда должна была спать. У меня был такой недосып, что я не садилась за руль из-за страха задремать.
Кстати, многое из того, что преподавали в университете, я уже знала по практике на работе. Могу сказать, что в технологической сфере формальное образование не обязательно. У меня были и прекрасные руководители с серьезными академическими достижениями, и отличные лидеры без университетского диплома. Работодатели прежде всего смотрят на то, что вы можете предложить компании, хороший ли вы инженер, над какими проектами работаете, как пишете код. Важны открытость к обучению и способность адаптироваться к изменениям.
Сделать карьеру в Microsoft – и легко, и сложно
Обратите внимание, что я делюсь информацией о Microsoft по собственному опыту, а не представляю мнение работодателя или других работников.
Когда в 2019 году меня повысили до уровня Principal, я почти сразу заметила, как часто руководство бывает далеким от понимания ежедневной работы своих подчиненных. Поэтому я сразу стала прокачивать себя как чуткую, честную и прозрачную руководительницу.
Что касается карьерного роста, то мне сложно говорить о Microsoft, ведь я работаю в компании долго и не имею достаточного опыта у других работодателей для сравнения. Думаю, с одной стороны, построить карьеру в Microsoft трудно, потому что компания имеет большие ожидания по отношению к работникам: они должны демонстрировать развитие, способность брать на себя дополнительную ответственность.
С другой стороны, это не так сложно, если учесть, что вам дают много возможностей для роста. По меньшей мере, раз в год проходит перформанс-ревью, во время которого вы рассказываете менеджеру, которым видите развитие своей карьеры, а затем вместе с ним составляете индивидуальный план. Но никто вас не повышает просто потому, что вы работаете в компании уже пять лет — нужно доказать справедливость пересмотра должности, показать развитие.
Иногда со мной связываются рекрутеры из других компаний, но я не планирую куда-нибудь переходить. Во-первых, мне нравится, что в Microsoft не скучно, я постоянно учу что-нибудь новое. Во-вторых, Microsoft пытается быть лидером в технологической отрасли, это крупная корпорация, которая стремится расширять возможности
других. В третьих, эта работа дает мне ощущение надежности, стабильности. И мне не нравится рисковать в этой сфере жизни, поскольку у меня есть семья, которая на меня полагается.
Что касается недавней волны сокращений в Big Tech
, то сейчас в новостях много рассказывают о том, что причиной стало быстрое развитие искусственного интеллекта. Но не думаю, что это единственный фактор. На сокращение повлияло и то, что во время пандемии коронавируса технологические компании наняли слишком много людей.
Я тоже боялась быть уволенной. Если я работаю долго, это не значит, что такого риска для меня нет. У меня есть друзья, которые работали в своих компаниях более 20 лет, были усердными сотрудниками, строили карьеры, но их все равно сократили из-за того, что компания решила закрыть тот или иной отдел.
Это может затронуть каждого, так что у всех есть определенный страх. Немного успокаивает то, что Microsoft при увольнении дает выходное пособие, выплаты за неиспользованное медицинское страхование, другие бенефиты до тех пор, пока человек будет искать новое место.
О борьбе с выгоранием
Когда в 2020 году мир закрылся на карантин, я научилась работать дома, занимаясь образованием детей и семейными делами. Помню, как между рабочими встречами выходила на видеозвонок с семьей, чтобы наблюдать за папой, лежащим без сознания на аппарате искусственной вентиляции легких. У него был ранний случай заболевания COVID-19. Слава Богу, отец выжил.
Следующим летом наша семья имела уникальную возможность работать из Европы во время каникул. Это оказалось социальным экспериментом, во время которого я узнала, как плохо устанавливаю личные границы. В течение моего пребывания за границей я работала по другому графику, чтобы частично совпадать с часовыми поясами коллег. Идея заключалась в том, что первую часть дня я уделяю семье, а вторую – работодателю. Но я неизбежно удлиняла свой рабочий день, снова вернувшись к старой плохой привычке жертвовать отдыхом.
К концу лета истощение и эмоциональная нагрузка накрыли меня. Сначала я говорила себе: «Не может быть такого, чтобы я выгорела. Посмотри на других реально страдающих женщин». Хотя я оптимистка по натуре, но на тот момент больше не узнавала себя: мне было безразлично, как я взаимодействую с семьей и командой.
Когда я была молода, мне очень хотелось показать, что я трудолюбива, очень стараюсь. И поэтому очень много работала. Я жертвовала личным временем ради карьеры. Еще я была утомлена физически. При этом важно осознавать, что это обычная проблема, с которой сталкиваются родители с карьерными амбициями, поскольку культура суеты
все еще распространена в индустрии технологий. Статистика показывает, что 1 из 4 женщин и 1 из 5 мужчин рассматривали
возможность сменить карьеру из-за того, что не готовы перерабатывать.
Я попросила отзывы о моей работе от коллег, чтобы убедиться, что истощение не влияет на мои суждения. Это помогло снять напряжение. Оказалось, что я отношусь к себе гораздо более критично, чем другие. Позитивные утверждения и конструктивные отзывы успокоили меня. Я все еще хорошо справлялась с задачами. Мне посчастливилось иметь наставницу, которая помогла посмотреть на вещи новым взглядом – помню, она сказала, что мой худший день может быть лучшим днем для кого-то другого.
И, наконец, я четко попросила у руководителя разрешения на сокращение часов, когда я онлайн, чтобы иметь время для других дел и не чувствовать за это вину. Это звучит элементарно, но мы говорим об отрасли, где многие вынуждены работать допоздна. Я все еще работаю полный рабочий день – прямо сейчас успеваю вернуться домой к ужину и стараюсь не работать по ночам. Это мой желаемый баланс. Я знаю: работа всегда найдется, поэтому, поскольку я не спасаю жизнь, задачи могут подождать до утра.
Может, я это говорю с привилегированного места — не каждый может так поговорить с руководителем. И я ценю в своем работодателе то, что он инвестирует в благосостояние как молодых специалистов, так и старших менеджеров.
Действительно я продолжаю бороться с выгоранием. Думаю, мы это делаем. Сейчас физическое истощение на работе трансформировалось в эмоциональную усталость. В одну минуту мы смотрим на новостную ленту об очередной бомбардировке Украины, в следующую — начинаем работать над рабочей стратегией, после чего ребенок просит потанцевать в тот момент, когда ты готовишь ужин. Уровень информационной нагрузки невероятный.
Борьба с выгоранием дала мне возможность поразмышлять над тем, как лично я определяю понятие успеха. Я поняла, что для меня важно быть вовлеченной в жизнь детей — я хочу быть на их хоккейных матчах, ходить вместе в походы, меня интересует каждый шаг. А еще мне важно иметь время на встречи с друзьями, свои хобби. У меня много интересов, я нуждаюсь в выражении разных частей своей идентичности, не только карьерное эго.
Решение поехать на украинско-польскую границу
Впервые с 1989 года я побывала на Украине вместе со своим мужем перед рождением детей в 2008-м.
А несколько лет назад мы решили, что сделаем family reunion всей семьей в Украине: хотелось показать сыновьям, где родились я и родители, познакомить их с родственниками. Планировали уехать летом 2022-го.
Мы просто подумать не могли, что произойдет полномасштабное вторжение. Когда все-таки Россия напала на Украину, мы пытались помочь кто как может. От сестры я узнала об организации, связанной с ее церковью. Как и другие организации в Украине, в прошлом году быстро изменили свой фокус. Да, они искали волонтеров для помощи на украинско-польской границе. Группы набирались посменно на две недели. И я решила присоединиться.
Через неделю сестра собрала команду из пяти человек. Еще до вылета в Польшу мы сделали фандрайзинг и собрали более 45 тысяч долларов в помощь украинцам. Кроме того, наши друзья подвозили медикаменты, игрушки и военное снаряжение. В то же время, наши ожидания присоединиться к сложившейся программе развалились. Надо было со всем разбираться самим на месте.
Вылет был в субботу, а в четверг вечером я услышала стук в дверь. Четыре украинца, которых я никогда не встречала, спрашивали, где им поставить чемоданы. Я подумала, что это чемоданы, которые одолжила моя сестра, и предложила их занести. «О нет. Их слишком много, чтобы здесь поместиться. И они уже упакованы», — последовал ответ. Они выгрузили 17 полных чемоданов военного снаряжения, которые мы должны были везти с собой в Украину.
Слева — гостиная Елены перед вылетом к границе с Украиной, справа — вещи в аэропорту
План заключался в том, что кто-то будет ждать у багажа в Польше, чтобы забрать их и отвезти в армию. Как мера пресечения мы просмотрели каждую сумку, чтобы убедиться, что ничего незаконного не упаковано. В основном это были бронежилеты, униформа и т.д. Единственное, что нам пришлось снять – это литиевые батареи из дронов. Мы возложили их к ручной клади и повернули в дроны после приземления.
В четверг вечером мы также поехали командой в Costco
, где потратили более 6 тысяч долларов. Чек был таким длинным, что его конец доходил до пола под кассой, пока мы продолжали разгружать коляски. Моя гостиная напоминала убежище. Мы провели остальную ночь, снимая громоздкие упаковки. В субботу мы поехали в аэропорт, и всего у нас было 34 чемодана для транспортировки, не включая ручную кладь, в которой содержались личные вещи. В аэропорт нас довез волонтер на крупногабаритном фургоне. Другой волонтер «потянул за веревки» в авиакомпании, по которой мы летели, чтобы с нас не брали платы за багаж. Даже не знаю, сколько денег мы сэкономили в тот день.
Две недели волонтерства на границе, вокзале, в детском доме и центре для беженцев.
Мы должны остаться на две ночи в Кракове, а затем переехать ближе к границе. Первой нашей задачей было помогать на главном городском вокзале, через который проезжали многие украинские беженцы на пути к конечному пункту назначения.
На следующее утро мы одели желтые жилеты, на которые прикрепили значки: "Я волонтер" - нам посоветовали купить это на Amazon. Сначала мы были плохой группой, потому что мало что понимали. Но смелой. Там были волонтеры со всего мира, поэтому я использовала английский вместе с ржавыми украинским и русским, чтобы переводить.
Ярлык «беженец» вызывает чувство сострадания. Но здесь все было по-другому. Женщины с детьми и пожилыми людьми — истощенные, разъяренные, но решительные, храбрые. Я видела остатки того, как они были до начала полномасштабной войны: стильные очки, ботокс, маникюр. Я увидела себя у них. Таких же мам, как я. Будь это в другом месте, при других обстоятельствах, это могли бы быть мои друзья. И вот они даже не знают, где будут спать этой ночью. Я не чувствовала сожаления, только боль.
Было тяжело слышать истории людей. На телефонах они показывали, что с ними произошло, с их домами, рассказывали, что уже нет дома или кто-то погиб. Я просто не могла вообразить, что такое может происходить. Два дня назад я была у Microsoft, работала. Это была другая вселенная.
«Меня уже дважды „увольняли“. Восемь лет назад и сейчас снова. Это подарок, который они мне оставили», — сказала мать моего возраста, показывая на телефоне фотографию того, что когда-то была ее квартирой. В стене, где обстрелы прорвали кирпич, две дыры. Я ничего не могла поделать, кроме как слушать. Пыталась дать немного наличных денег - попытка облегчить ее путешествие. «Мне не нужны ваши деньги. Мне нужен мой дом», – объяснила она.
Остальное время мы волонтерили в трех местах. На самой границе помогали как с украинской, так и с польской стороны. А потом волонтерили в двух заведениях в Польше: в центре для украинцев-беженцев и в гостинице, где разместили украинский детский дом.
Одно из того, что мне запомнилось – помощь на границе со стороны Польши, где украинцам бесплатно раздавали товары и услуги: SIM-карты, еду, подгузники, закуски – что угодно. Вдохновенно было видеть людей, которые помогают другим, даже не зная их. Было впечатление, что весь мир пришел поддержать Украину, разные страны и религиозные организации: еврейские, мусульманские, христианские и т.д.
Елена во время волонтерства на границе с Украиной
В настоящее время — преимущественно виртуальное волонтерство.
Когда я вернулась в США, просто донатить казалось слишком дистанционным, безликим способом помогать. И я сопереживаю людям, желающим быть волонтерами, но не могут.
До полномасштабной войны я мало интересовалась, много ли украинцев в Microsoft. После 24 февраля 2022 года
я узнала больше о них. Как отдельные люди, так и сама компания делают немало разных проектов для поддержки Украины. К сожалению, не обо всем я могу рассказывать.
Я жертвую некоммерческим организациям, помогающим в Украине. Также собираю для них деньги. Когда позволяет время, волонтеру разными способами. Например, на NW Ukrainian International Festival я организовала переплет камуфляжной сетки, которую мы потом отослали в Украину. Доставка была нерентабельной, но это был хороший способ для местного сообщества присоединиться и собрать деньги для ВСУ. Детям особенно понравилось вносить свой вклад, потому что они видели фото похожих событий в Европе. В другой раз я учила варить борщ, чтобы собрать деньги организации, которая обеспечивает питанием украинцев. Вообще я в основном выполняю виртуальную работу: копирайтинг и AI для некоммерческих организаций. Еще мы с несколькими коллегами создали сайт, где объединили полезную информацию.
Моя история не уникальна. Каждый украинский и американский украинский, которого я знаю, так или иначе помогают Украине.
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Я думала о том, почему я делюсь своей историей. Знаю, что моя цель в жизни – вдохновлять других. Я надеюсь сделать это, рассказывая о своем опыте. Также я давно пишу книгу о своей жизни в Соединенных Штатах, как быть первым поколением детей иммигрантов.
С этой же целью я публично рассказываю о работе в технологической сфере или о том, как совмещаю материнство с фултайм-работой. Хочу вдохновить людей жить подлинной жизнью. Это особенно важно сегодня, когда Украина терпит тяжелые времена войны через РФ. Есть угроза замедления развития украинской нации.
Все-таки у Украины много мощных людей, которые в разных странах мира могут вместе работать на ее победу.
Eleonora Burdina, журналист DOU