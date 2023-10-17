Андрей Хветкевич запускает компанию NicNames в США. Инвестиции - $120 000

Совладелец украинского доменного регистратора NIC.UA Андрей Хветкевич запускает в США новый бизнес. Это компания NicNames, которая будет продавать домены на блокчейне, которые будут работать и в обычном интернете. По словам соучредителя, это первый подобный проект в мире. Компания уже получила сертификацию ICANN. Андрей в комментарии редактору AIN.UA рассказал о бизнес-модели своей новой компании, поиске инвесторов и планах.
Как появилась идея
Андрей Хветкевич с бизнес-партнерами задумались над зарубежным бизнесом после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда увидели отток клиентов украинских компаний из-за этого. США выбрали из-за того, что Хветкевич живет там уже около восьми лет и знает этот рынок. Его первый бизнес, NIC.UA, занимается регистрацией доменов, поэтому новую компанию запустили в этой отрасли. Вопрос был в том, что рынок США очень конкурентен, поэтому надо было придумать что-то новое.
«Мы думали над бизнес-моделью, как будем отличаться от других, потому что на рынке США и мировом рынке есть много крупных компаний в этой области. GoDaddy является номером один в доменной регистрации в мире, а мы не хотели быть как GoDaddy, хотели придумать что-нибудь свое», — говорит он.
Какая бизнес-модель
NicNames будет доменным регистратором, то есть компанией, которая продает и регистрирует домены для бизнесов и отдельных людей. Но, по словам Хветкевича, являющегося ее совладельцем и CEO, она станет первым бизнесом, соединившим домены, токенизацию, блокчейн и NFT. Как это будет работать?
На рынке доменов уже давно обсуждается переход в web3 и блокчейн. Есть много доменов, которые работают только на блокчейне (и в обычном браузере не резолвируются), например домены .nft, .crypto, .eth, регистрацией таких доменов занимается, например, компания Unstoppable Domains. Их используют, чтобы облегчать работу с криптогаманцами (использовать домены вместо передачи данных кошелька). По словам CEO NicNames, есть запросы на домены, которые будут работать и в блокчейне, и в обычном интернете.
Домены, которые будет продавать компания, будут регистрироваться в виде NFT: клиент будет покупать NFT-домен в виде, например, nickname.eth. Записи в этот домен (например, номер криптогаманца) или другие данные прописываются на блокчейне. Такой домен будет работать и в блокчейне, и в обычном интернете через DNS.
Один из кейсов использования – идентификация кошелька компании. Если клиент бизнеса хочет выслать ему крипту, не нужно предоставлять данные криптогаманца, только домен сайта. Со временем к такому домену на блокчейне можно будет привязывать лицензии, у которых есть бизнес, его интеллектуальные права (о проекте NFT Patent Хветкевича мы писали раньше ), а в случае физлиц — цифровые документы, вроде паспорта.
NFT, по словам Хветкевича, здесь используется как технология для токенизации доменов (а также предоставляет клиенту разные статусы). К примеру, такой домен можно будет продать за минуты, без использования эскроу-счетов, через смарт-контракт (сейчас, если человек хочет купить у кого-то домен в интернете, это в среднем занимает месяц).
Офис и команда
Соучредители проекта, кроме Андрея Хветкевича, это CTO Сергей Покровский и CDO Сергей Булах. Они планируют запустить в США офис с сотрудниками поддержки, а главный центр разработки формировать в Украине. Для этого хотят набрать до 20 человек, в основном программистов, имеющих опыт работы с блокчейном.
В запуск компании соучредители инвестировали около $120 000. Инвестиции в код, на котором работают сервисы NicNames, соучредитель оценивает в $2 млн (речь идет о сервисах NIC.UA, которые нужно было обновить для использования в web3-проекте).
Планы компании
Сайт компании планируется запустить в ближайшее время. В октябре 2023 также хотят запустить регистрацию доменов с премиум-подпиской. Со временем к сервису хотят подключить возможность регистрации бизнеса в США, со всеми необходимыми юридическими процедурами, регистрацию интеллектуальной собственности и счета в банке. Чтобы стартап, который покупает себе домен под проект, мог заодно провести регистрацию бизнеса, а под домен подвязать все важные данные (например, патенты), и впоследствии показывать их инвесторам.
По словам Хветкевича, у компании уже есть первые запросы: некоторые клиенты NIC.UA хотят перенести свои домены из украинской компании в американскую. Сейчас NicNames также ведет переговоры с инвесторами и ищет раунд в $5 млн для дальнейшего развития. На прибыльность планируется выйти в течение полугода или года от запуска.
Ольга Карпенко, AIN.UA