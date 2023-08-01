В Киеве демонтировали советскую символику из монумента

В Киеве во вторник, 1 августа, специалисты продолжили работы по демонтажу советской символики со щита монумента "Родина-мать". Уже полностью снята нижняя и правая часть герба СССР, а также серп и молот.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В дальнейшем здесь установят украинский тризуб (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Утром во вторник, 1 августа, специалисты продолжили демонтаж советской символики со щита монумента "Родина-мать". В настоящее время полностью снята нижняя правая часть герба СССР и половина левой части, а также серп и молот.

По состоянию на 17.00 рабочим осталось снять только одну звезду. После окончания всех работ на щите установят украинский трезубец.

На щите оставались лишь мельчайшие элементы советской символики.

По состоянию на 17:30 демонтаж советского герба из щита был полностью завершен. Специалисты спустили в корзине последний элемент – звезду.

Бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее сказал, что обновленный монумент официально представят 24 августа, в День Независимости Украины.

Напомним, монумент "Родина-мать" возведен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в Дії 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб тризубом.



Как сообщал ЖЖ, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". Вместо него на щите будет установлен герб Украины.