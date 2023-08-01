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Главная » Новости » Культура » 2023 » Август » 1 » 19:15:24
 

В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео

Вчера, 19:15:24 571 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Киеве демонтировали советскую символику из монумента

В Киеве во вторник, 1 августа, специалисты продолжили работы по демонтажу советской символики со щита монумента "Родина-мать". Уже полностью снята нижняя и правая часть герба СССР, а также серп и молот.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В дальнейшем здесь установят украинский тризуб (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео

Утром во вторник, 1 августа, специалисты продолжили демонтаж советской символики со щита монумента "Родина-мать". В настоящее время полностью снята нижняя правая часть герба СССР и половина левой части, а также серп и молот.

В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео

По состоянию на 17.00 рабочим осталось снять только одну звезду. После окончания всех работ на щите установят украинский трезубец.

В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео

На щите оставались лишь мельчайшие элементы советской символики.

В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео

По состоянию на 17:30 демонтаж советского герба из щита был полностью завершен. Специалисты спустили в корзине последний элемент – звезду.

В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео
В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео

Бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее сказал, что обновленный монумент официально представят 24 августа, в День Независимости Украины.

В Киеве демонтировали советскую символику из монумента "Родина-мать": как все было. Фото и видео

Напомним, монумент "Родина-мать" возведен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в Дії 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб тризубом.
 



Как сообщал ЖЖ, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". Вместо него на щите будет установлен герб Украины.

 
Тэги: Родина-мать, Киев, Памятники, СССР, монумент
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