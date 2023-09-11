Переход на зимнее время в 2023 году: в какую дату украинцам нужно перевести часы

В 2023 году дата выпадает на 29 октября.

Часы переводят в 4 утра, на час назад.

Украинцы переводят часы дважды в год, на летнее и на зимнее время. Многие боролись за отмену этой процедуры, однако она все еще существует.В Украине уже пытались отменить перевод часов, но в 2021 году законопроект не прошел финальное чтение в Верховной Раде, поэтому украинцы продолжают переводить стрелки часов. Зимой это делают в последнее воскресенье второго осеннего месяца.Когда депутаты хотели отменить перевод часов, они аргументировали это несколькими причинами. В первую очередь они утверждали, что процедура не влияет на общую экономию энергоресурсов.Также отмена была необходима, чтобы в восточных областях убрать "московское время". И, конечно же, вопрос здоровья, ведь перевод часов влияет на регуляцию биоритмов, из-за чего люди плохо себя чувствуют. Световой день начинается раньше и в итоге человек не досыпает необходимую норму. Впрочем, законопроект об отмене все же не вступил в силу.Стоит отметить, организм лучше воспринимает перевод часов осенью, так как появляется дополнительный час для отдыха и сна.