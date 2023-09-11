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Главная » Новости » Наука » 2023 » Сентябрь » 11 » 20:37:14
 

Переход на зимнее время в 2023 году: в какую дату украинцам нужно перевести часы

Вчера, 20:40:14 412 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Переход на зимнее время в 2023 году: в какую дату украинцам нужно перевести часы

Украинцы переводят часы дважды в год, на летнее и на зимнее время. Многие боролись за отмену этой процедуры, однако она все еще существует.

В Украине уже пытались отменить перевод часов, но в 2021 году законопроект не прошел финальное чтение в Верховной Раде, поэтому украинцы продолжают переводить стрелки часов. Зимой это делают в последнее воскресенье второго осеннего месяца.

В 2023 году дата выпадает на 29 октября.
Часы переводят в 4 утра, на час назад.


Когда депутаты хотели отменить перевод часов, они аргументировали это несколькими причинами. В первую очередь они утверждали, что процедура не влияет на общую экономию энергоресурсов.

Также отмена была необходима, чтобы в восточных областях убрать "московское время". И, конечно же, вопрос здоровья, ведь перевод часов влияет на регуляцию биоритмов, из-за чего люди плохо себя чувствуют. Световой день начинается раньше и в итоге человек не досыпает необходимую норму. Впрочем, законопроект об отмене все же не вступил в силу.

Стоит отметить, организм лучше воспринимает перевод часов осенью, так как появляется дополнительный час для отдыха и сна.
 
Тэги: время, зимнее время

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