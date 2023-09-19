Блогерша София Стужук в Варшаве поплатилась за пророссийскую позицию и замалчивание войны в Украине

Скандальная блогерша-молчунья София Стужук пожаловалась, что в Варшаве, Польша, ей не дали провести спортивное мероприятие.

Стужук планировала организовать в парке тренировки вместе со своими подписчиками. Впрочем, украинцы, которые сейчас находятся в Польше, не дали этого сделать блогерше, которая уже давно продемонстрировала свою пророссийскую позицию и молчит о войне в Украине. Они вышли на протест с плакатами, на которых высказались против Стужук.

Впрочем, скандальная блогерша так и не поняла, почему ей сорвали спортивное мероприятие. Стужук была убеждена, что это произошло не потому, что она молчит о войне в Украине, убеждает, что украинцы сами виноваты в том, что их обстреливают. Блогерша утверждает, что ее мероприятие сорвали, ведь ей якобы "завидуют".



Протест против Софии Стужук / Фото: t.me/sofia_stuzhuk_official



"А знаете, какая была бы правдивая надпись на плакатах? "Ты просто нам не нравишься"… А если копнуть глубже: "Ты просто нам не нравишься, потому что ты красивая, успешная, счастливая", — пожаловалась Стужук.

Отметим, скандальная блогерша еще до начала полномасштабной войны продемонстрировала свою пророссийскую позицию и называла себя "русской". Когда началось российское вторжение 24 февраля 2022 года, Стужук уехала в Латвию и не комментировала ничего, хотя имела немало подписчиков из РФ в Instagram. Наконец, блогерша закрыла свои соцсети для украинцев и работает на российскую аудиторию. Кроме того, Стужук славится и скандальными заявлениями о том, что украинцы сами виноваты, что оккупанты обстреливают города и поселки Украины. В настоящее время блогерша со своим вторым мужем живет в Латвии. В Украину Стужук не собирается возвращаться.

Читайте также: Артисты которые поддержали спецоперацию и войну в Украине, полный список.