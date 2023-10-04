Что такое фонд S-GROUP: финансовая пирамида с прицелом на Instagram. РАССЛЕДОВАНИЕ

Украинские инстаграм-блоггеры с миллионной аудиторией привлекают людей в финансовую пирамиду под названием S-Group (Россия). Она до сих пор выплачивает людям проценты, что свидетельствует о наличии потока новых вкладчиков.
После МММ в Украине появлялись и исчезали десятки финансовых пирамид. Еще не успел остыть след B2B Jewelry, как украинцы массово понесли деньги в новую финансовую пирамиду. Они уверены, что именно в этот раз их точно не обманут, ведь фонд S-Group рекламируют не кто-нибудь, а их любимые инстаграм-блоггеры. Именно упор на аудиторию Instagram выделяет эту пирамиду на фоне других. По данным агентства PlusOne на начало года аудитория Instagram в Украине составляла 11,6 млн. пользователей, в то время как Facebook — 13,7 млн. Основная часть этой аудитории — молодежь.
S-Group позиционирует себя как британский инвестиционный фонд с представительствами по всему миру, который предлагает своим вкладчикам инвестировать в Forex-трейдинг, недвижимость и выращивание медицинского каннабиса. В своих презентациях фонд S-group показывает людям фантастические проценты доходности (около 7-12% в месяц) и предлагает реферальную программу с бонусами по привлечению новых «инвесторов».
Несмотря на типичные признаки финансовой пирамиды, фонд S-Group все еще демонстрирует выплаты участникам, что позволяет активно привлекать средства новых вкладчиков. Поэтому мы решили поподробнее разобраться с деятельностью фонда, проведя собственное расследование. Мы добавим в текст все необходимые ссылки, чтобы потенциальные вкладчики S-Group тоже могли все тщательно проверить, прежде чем нести аферистам свои деньги.
Итак, что не так с «британским инвестиционным фондом S-Group»?
Основатели и владельцы фонда S-Group - украинцы
Британская регистрация — ключевой тезис, к которому апеллируют «лидеры» фонда в своих видео. Мол, у нас все легально и под наблюдением британского регулятора.
Действительно, в Великобритании зарегистрированы две маленькие фирмы, связанные с фондом S-Group: SINCERE SYSTEMS LTD и SINCERE SYSTEMS GROUP LTD, выпустившей акции на 5 млн фунтов, но по данным отчета за 2021-2022 годы не имело в настоящее время ни одного наемного работника. При этом лидеры фонда заявляют, что S-Group успешно работает уже четыре года.
Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу: WC2H 9JQ, Shelton Street, London. По этому же адресу зарегистрировано еще более 70 тысяч других фирм и фирмочек. Дело в том, что зарегистрировать собственную компанию в Великобритании и получить виртуальный адрес можно даже онлайн всего за 39 фунтов в год.
Реальная владелица компании – украинка Марьяна Ройтбурд никогда не появляется на публичных мероприятиях, а в интернете вы не найдете даже ее фото.
На всех публичных мероприятиях (а их фонд проводит много и очень ярко) в качестве соучредителей S-Group называются имена двух других украинцев — Вадима Машурова и Романа Фелика. Однако, в официальных документах мы так и не нашли подтверждений, что они имеют юридически значимое отношение к фонду. Причина очевидна: таким образом, когда пирамида рухнет, обманутые вкладчики не смогут привлечь их к ответственности в суде.
Кстати, жители Тернополя Романа Фелика еще с 2016 года судят за участие в создании другой финансовой пирамиды — Helix Capital, на которой украинцы потеряли по меньшей мере 50 млн грн. Однако это дело забуксовало в суде и приговора по нему до сих пор нет.
Готовя данное расследование мы наткнулись на интересное видео 2016 года, где молодая девушка уверенно рассказывает обо всех преимуществах инвестирования в Helix, а уже через несколько месяцев он прекратит свое существование. Это очень напоминает, как сейчас рекламируется S-Group. Поэтому всем, кто хочет вложить туда свои деньги, советуем сначала посмотреть и хорошо подумать, стоит ли наступать на те же грабли.
Второй фактический соучредитель фонда S-Group – Вадим Машуров ранее был известен тем, что создал сервис Instime – инструмент для накрутки подписчиков в Инстаграмме. Вероятно, именно благодаря его опыту S-Group приобрел значительную популярность в этой социальной сети.
Феномен инстаграмм-блоггеров
Иллюзия красивой жизни на показ – так можно кратко описать основной контент этой соцсети. Многим это может показаться странным, но инстаграм-блогерам из Полтавской области удается раскручивать свои страницы до сотен тысяч и даже миллиона подписчиков. Конечно, без накруток ботами здесь вряд ли обходится, но, судя по количеству комментариев, большая лояльная аудитория у них точно есть.
Особенно местной аудитории нравятся истории «золушек», когда обычные люди превращаются в инстаграм-звезд со всеми соответствующими атрибутами: дорогими машинами, одеждой, телефонами и т.д. И многие мечтают повторить их успех.
И здесь на сцене появляется S-Group. Популярные инстаграмм-блоггеры и блоггеры, ранее выставлявшие только фото своих прелестей, вдруг один за другим начали превращаться в «инвесторов» и хвастаться доходами, которые приносит им S-Group. При этом новоиспеченные миллионеры вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, стали активно учить аудиторию инвестициям и помогать им заводить в S-Group деньги. Для молодежи возможность не работать и получать пассивный доход выглядит очень соблазнительно, поэтому желающих вложить в S-Group свои сбережения много.
Для тех, кто раньше не интересовался Инстаграммом, эта схема, вероятно, будет выглядеть слишком абсурдно, но на аудиторию, которая годами мечтала повторить путь успешных инстаграмм-блоггеров, она работает очень успешно. По данным сайта Google Trends наибольший в Украине интерес к S-Group проявляют именно жители Полтавской области. И в первую очередь это «заслуга» местных инстаграмм-блоггеров.
Хотя фонд позиционирует себя как международный, основная его аудитория – это Украина и Россия. Более того, входя на сайт фонда через прокси-сервисы, из некоторых стран (например, США) можно наткнуться на сообщения о запрете доступа. Это выглядит очень странно, ведь платежеспособность американцев на порядок выше, чем украинцев и россиян. Но в конце данной статьи вы найдете объяснение эксперта, почему так происходит.
Имена инстаграмм-блоггеров которые активно заманивали в S-Group
Здесь мы считаем необходимым сохранить для истории имена местных инстаграмм-блоггеров, которые активно заманивают людей в финансовую пирамиду. Когда S-Group рухнет, они, вероятно, подчистят историю своих публикаций. И хотя привлечь их к уголовной ответственности вряд ли получится, эта история должна иметь для блогеров хотя бы репутационные последствия и остаться в архивах интернета.
Илья Крамер ( @kramerilya ) — полтавский инстаграмм-блогер из 1,1 млн подписчиков. Бывший автомеханик стал известен после релиза клипа « Оп, мусорок… » (18 миллионов просмотров). Сейчас один из топ-лидеров фонда S-Group. Семь месяцев назад он опубликовал пост, в котором похвастался премией в 150 тысяч долларов, выплачиваемой людям, прямо или косвенно приведшим в фонд вкладчиков на сумму от 3 миллионов долларов (смотрите таблицу в начале статьи).
Фактически именно Илья Крамер был «нулевым пациентом», от которого Полтава «заразилась» вирусом S-Group.
Марина Манюненко (псевдоним Marina Ricci, @marinaricci_official ) — кременчугская блоггерша с 600 тысячами подписчиков, которая стала очень популярной после видео с выбрасыванием из окна вещей своего изменяющего мужа. Три месяца назад у нее было сообщение о премии в 500 тысяч долларов, что соответствует обороту «команды» в 10 млн долларов.
Максим Новиков ( @maksss_novikov ) — бывший следователь из Новых Санжар, который сейчас имеет 110 тысяч подписчиков.
Марина Белова ( @marina.belovaa ) — бывшая помощница по магазину Марины Манюненко из Кременчуга, соучредитель сообщества United Invest Team, объединяющий вкладчиков S-Group из Украины. В настоящее время 159 тысяч подписчиков и утверждает, что является «наставником» для 12 тысяч человек. В сентябре 2022 года имела оборот «команды» в 3 миллиона долларов.
Сергей Симянко ( @sergeu_simyanko ) — бывший автоперекуп из Полтавы, друг Ильи Крамера со 112 тысячами подписчиков.
Алена Ищенко ( @alena_ischenko_poltava ) — полтавская бьюти-блогер со 173 тысячами подписчиков на одной из своих страниц.
Роман Григораш ( @roman_hrygorash ) — адвокат из Кременчуга, у которого сейчас 152 тысячи подписчиков. Один из топ-лидеров S-Group и соучредитель сообщества их вкладчиков United Invest Team. Вероятно, именно с него началась экспансия S-Group на Кременчуг и Полтавскую область.
Антон Бречко ( @anton_0130_ ) — единственный, кто в этом списке не является популярным инстаграмм-блогером, однако он интересен нам тем, что является депутатом Шевченковского райсовета г. Полтава от партии «За будущее» и соорганизатором сообщества United Invest Team, непосредственно с S-Group.
United Invest Team
Листая публикации вышеперечисленных блоггеров, можно заметить, что даже во время полномасштабной войны они постоянно присутствуют на зарубежных мероприятиях, проводимых S-Group, в том числе военнообязанных мужчинах.
Это возможно, если они уезжают за пределы Украины как волонтеры. А одним из направлений деятельности сообщества United Invest Team декларируется помощь ВСУ. И в новостях действительно можно найти публикации о передаче этим сообществом автомобиля и другой помощи военным. С одной стороны, приятно, что в Украине даже лидеры финансовых пирамид помогают армии, а с другой — если кто-то отдает на хорошее дело часть денег, полученных с помощью мошеннической схемы, оправдывает ли это саму схему? А учитывая, что у сообщества United Invest Team 19 тысяч подписчиков, авто для ВСУ — это не что-то удивительное, тем более, что « билет» на нелегальный выезд за границу стоит $3000.
Другая вероятная причина создания United Invest Team — чтобы не подставлять своих российских коллег по S-Group с помощью ВСУ во время войны против Украины, потому что на Россию за это могут и посадить.
То, что компания с украинскими владельцами во время войны ведет какие-то финансовые дела с россиянами, проводит во вражеской столице бизнес-форумы и развивает там бизнес — почему-то никого из украинских инстаграмм-блоггеров и желающих получить легкие деньги это не беспокоит. А если верить блогерке Алене Ищенко, то это не беспокоит даже отдельных работников СБУ.
Сложные проценты, омрачающие логику
Хайп-проект (High Yield Investment Program) – именно так называется страница в Википедии, посвященная данному виду финансовых мошенничеств. Эти финансовые пирамиды обещают и некоторое время выплачивают очень большие проценты за счет притока денег от новых участников, после чего быстро сворачивают свою деятельность.
S-Group привлекает своих инвесторов заявленной доходностью более чем в 100% годовых, а «сложные проценты» по их презентациям вроде бы позволяют за несколько лет приумножать вклады в десятки раз. Для этого нужно только не выводить деньги из системы. И это очень важно — пока в финансовой пирамиде есть деньги от новых или старых вкладчиков, она может поддерживать иллюзию работы и выплачивать реальными деньгами определенные проценты участникам. Чтобы деньги вкладчиков как можно дольше задерживались в системе, в S-Group существуют крупные комиссии по выводу средств — 30%, если они выводятся в период до 6 месяцев после вклада. В первые три месяца забрать свою "инвестицию" вообще невозможно. Еще 5% уходит «на обслуживание счета» и 1% за перевод средств в виртуальный кошелек.
Но представьте, если бы такая прибыльная схема была на практике. Если бы кто-нибудь мог продать свою квартиру или машину и увеличивать сумму, вырученную в долларах, хотя бы на 8% каждого месяца. Вложив 30 тысяч долларов любой человек через 17 лет стал бы богаче Илона Маска, чей капитал сейчас оценивается в 177 млрд долларов. Никого ничего не смущает? Мы даже не говорим, что капитал и сумма на счете – это несколько разные вещи.
Здесь можно загрузить Excel-табличку с формулами и проверить их правильность.
Так почему ваши любимые инстаграм-блоггеры не возьмут большой кредит, не продадут все, что имеют, и не вложат вырученные деньги в S-Group — чтобы за несколько лет стать мультимиллиардерами? Почему же они так переживают, чтобы вы могли завести в S-Group свою честно заработанную тысячу долларов?
Почему же среди вкладчиков фонда S-Group вы не увидите профессиональных инвесторов, которые ежедневно инвестируют сотни миллионов долларов и считают большим успехом доход в 10% годовых. Почему S-Group устраивает кучу ярких пиар-акций, чтобы привлечь ваши сбережения в несколько тысяч долларов, а не придет за деньгами к ним?
Далее разберем популярные обманчивые месседжи, с помощью которых S-Group привлекает в свою пирамиду людей.
Арендованный «искусственный интеллект» от несуществующей компании
Организаторы фонда S-Group постоянно подчеркивают, что для работы с Forex они используют арендованную технологию – искусственный интеллект, чрезвычайно эффективно торгующий на бирже. Разработчиком данного алгоритма они называют «известную корпорацию DDS», а в качестве доказательства приводят сайт компании с похожим названием, где среди именитых партнеров значится S-Group. Когда люди начинают спрашивать, что это за DDS, о котором они никогда не слышали, им показывают сайт Bloomberg, где есть профиль японской компании с аббревиатурой DDS в названии. Мол, Bloomberg, чтобы на кого ссылаться не будет. Однако на самом деле это совсем другая компания, не имеющая никакого отношения к упомянутому сайту.
Пропагандисты S-Group очень любят повторять как мантру, что у фонда есть международный код LEI, и это вроде бы подтверждает его надежность. На самом же деле код LEI — лишь международный аналог украинского кода ЕГРПОУ. Это только запись в реестре, которая никак не защищает от банкротства.
Но ведь блокчейн?!
Да, и здесь самое интересное. Посла и адепты пирамиды S-Group очень любят слово «блокчейн». Все операции с фондом, в том числе выплаты процентов, производятся через их собственную криптовалюту SWCT и транзакции по ней действительно можно отследить в блокчейне Binance. Но нюанс в том, что не все криптовалюты имеют ценность. Есть популярные Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), активно торгующиеся на биржах, и которые всегда можно без проблем обменять на реальные деньги, но существует и множество других цифровых «фантиков», которые тоже формально можно назвать криптовалютами.
Так вот, криптовалюта-фантик SWCT, которая используется для всех операций на платформе S-Group, вы можете обменять на USDT только через кошелек S-Wallet, принадлежащий малоизвестной фирме Swallet OÜ, зарегистрированной в Эстонии и принадлежащей украинцу Тарасу Гудзю. Она была создана менее двух лет назад, а уставный капитал фирмы всего 12 тысяч евро.
И это самое слабое место финансовой пирамиды S-Group. Чтобы завести деньги в фонд, вы приобретаете популярную криптовалюту USDT, затем через кошелек S-Wallet обмениваете ее на криптофантик SWCT и радуетесь начислению процентов на платформе S-Group. Но чтобы вывести деньги из фонда, вам нужно сделать все обратно: обменять криптофантик SWCT на USDT, а уже USDT через биржу конвертировать в реальные деньги. Как только « что-нибудь случится » с кошельком S-Wallet, вы останетесь владельцем определенной суммы в криптовалюте SWCT, которую не сможете продать через ни одну биржу. А гарантией надежности кошелька S-Wallet является небольшая фирма с украинским собственником и уставным капиталом в 12 тысяч евро.
В этом случае вы даже не сможете никому ничего предъявить. Вы являетесь владельцем криптовалюты, а то что вы не можете ее никому продать, то уже ваша личная проблема. Организаторы пирамиды хорошо защитили себя.
Теплицы с медицинским каннабисом
Одним из направлений инвестиций S-Group заявлено выращивание на территории Швейцарии медицинского каннабиса. В одной из презентаций S-Group мы наконец-то нашли упоминание о Вадиме Машурове, которого называют соучредителем фонда S-Group. На сертификате указано, что на 2015 год Вадим Машуров является владельцем 500 акций швейцарской фирмы SSG Holdings AG на сумму 50 тысяч франков. Немного, как для фонда, оперирующего сотнями миллионов долларов.
Впрочем, сама фирма, акционером которой является Машуров, по данным швейцарского реестра занимается управлением недвижимостью и консультационными услугами, а не выращиванием каннабиса.
Еще в 2021 году в Украине Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла S-Group в перечень сомнительных финансовых проектов. То же сделали и в России — их центробанк сообщил, что фонд S-Group имеет признаки финансовой пирамиды.
Британский финансовый регулятор FCA также опубликовал предупреждение на своем сайте: если с этой фирмой пойдет что-то не так, то вы вряд ли сможете вернуть свои средства.
Так что к власти претензий быть не может — люди предупреждены, однако добровольно отдают свои деньги, чтобы обменять их на криптофантики, реальная стоимость которых не больше, чем у денег любой компьютерной онлайн игры. Единственная разница — пока к игре приобщаются новые люди, у вас есть возможность обналичивать эти деньги обратно. Но когда игра закончится – вам никто не скажет.
Похоже, никто не читает договор
Очевидно, что люди очень не любят читать длинные сложно написанные тексты и еще на иностранном языке. А зря, ведь в данном случае речь идет об их деньгах. И надо отдать должное, в своей публичной оферте Sincere Systems Group достаточно честна со своими клиентами. Если коротко – никаких гарантий:
Система только дает доступ к онлайн-платформе, что позволяет переводить свои цифровые активы и участвовать в распределении бонусов.
Если для выполнения определенных транзакций вам нужны сервисы третьей стороны, компания не несет за это никакой ответственности. Вспомните, что мы говорили о S-wallet и выводе средств.
В результате перевода своих цифровых активов (USDT) в систему вы не становитесь ни акционером, ни заемщиком, и не имеете прав на распределение прибыли компании. Также это не означает наличия каких-либо агентских или трудовых отношений.
В любой момент компания может заблокировать ваш аккаунт по своему усмотрению.
В любой момент компания может по своему усмотрению без предупреждений изменять и прекращать работу своих сервисов.
За распространение информации, дискредитирующей S-Group, вас заблокируют.
Компания не несет ответственности за ваши цифровые активы.
Клиент сознательно отказывается от каких-либо гарантий.
Любые претензии только через британский суд.
Виртуальные деньги – это большой риск.
В будущем финансовые показатели могут ухудшиться.
Компания и ее платформа могут закрыться из-за колебаний курса, неудач в коммерческих отношениях и т.д.
И наконец, компания не дает вам никаких гарантий, что начисленные вам суммы в криптовалюте вы сможете где-нибудь использовать. Вы ведь помните, что мы писали о «криптофантике»?
Так что, если « что-то пойдет не так », успехов вам доказывать что-то в судах Великобритании, тем более что документально вас обо всем предупредили.
Как найти финансовую пирамиду?
В заключение мы попросили эксперта по экономическим вопросам Игоря Петриченко прокомментировать ситуацию с фондом S-Group и дать читателям советы, как выявить финансовую пирамиду.
Игорь Петриченко — предприниматель с опытом внешнеэкономической деятельности, внештатный эксперт Ukraine Economic Outlook, автор статей по экономике для ведущих украинских изданий Корреспондент, ThePage, Деньги. В настоящее время работает заместителем городского головы Полтавы по вопросам обеспечения представительства интересов жителей старостинских округов.
— Если мы говорим о пирамидах (на сленге они называются «скам», от англ. scam — афера), то это любой проект, цель которого в конце концов «бросить» своих вкладчиков. Принцип прост: вы должны посмотреть на то, что делают точно не скам-проекты, например крупные инвестиционные фонды в США: Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock и т.д. На "длинной дистанции" они приносят своим инвесторам максимум 7-10% годовых. И ни один из этих инвестиционных фондов не даст вам гарантии, что вы будете получать прибыль каждый месяц. В их отчетности можно увидеть, что один год у них может быть «отрицательным», а другой прибыльным. То есть, их задача на «длинной дистанции» давать проценты, которые будут выше инфляции. В США, к примеру, средняя инфляция 2-3%. Поэтому если фонд дает вам 5-6%, то вы уже богатый человек, и вас все устраивает.
Здесь мы находим какую-нибудь супер-идею, которая обещает нам около 10% в месяц. Возникает вопрос – откуда такая доходность? Я бы не привязывался к какой-то конкретной скаме, они каждый год появляются в больших количествах — как грибы после дождя. Важно понять сам принцип. Вот есть компания, которая вроде бы дает какие-то инвестиционные инструменты, на порядок превышающие доходность мировых гигантов – это уже первый признак того, что это скам. Если бы вы могли создать реальный инвестиционный фонд, гарантирующий вкладчику стабильный доход 10% в год (даже не в месяц) в долларах, то вы станете очень богатым человеком — долларовым мультимиллиардером. К вам придут гиганты инвестиционных рынков со своими инвестициями, и вам нет смысла собирать с бабушек по $500.
Надо понимать, что в жизни чудес не бывает. Если говорить именно о S-Group – это однозначно скам, потому что они обещают стабильность, а такого в принципе быть не может, даже в самых крутых мировых фондах. S-Group обещает заоблачные нереальные процентные ставки, но к сожалению, люди часто не понимают силу сложного процента – если вы каждый месяц получаете 5-10% и реинвестируете эту сумму, то за несколько лет вы с $1000 сделаете $1 000 000 – такого просто не бывает.
Есть нормальные MLM-пректы – это когда компания продает свой товар (реальный товар, на который существует определенный спрос). В этих проектах вы создаете структуры, в которых люди продают ваш товар, и у вас есть какой-то процент с реально проданного товара. Это не пирамида — это обычное перераспределение прибыли компании между продавцами. Если вы видите компанию, которая работает как MLM, но там присутствует инвестиционная составляющая — на 99,(9)% это scam.
Относительно инвестиций в недвижимость. Даже если сейчас вы можете проинвестировать что-то в Дубае, то никто и никогда вам не сможет гарантировать, что за несколько лет эта недвижимость не будет стоить вдвое дешевле. Поэтому инвестиции являются высокорисковым бизнесом.
S-Group отмечает, что уникальный торгующий на бирже работа и который они арендуют у какой-то компании. Представьте, если бы у вас был такой робот, дающий такие заоблачные проценты, то вы бы сдали его кому-то в аренду, если бы какая-то бабушка на нем зарабатывала?
На самом деле, существуют подобные работы, например, в том же Goldman Sachs, в них есть алгоритмическая торговля, туда вложенные миллиарды долларов, и торгуют эти работы. Но в общем такие компании дают не более 10% прибыли в год. Поэтому возникают определенные сомнения, что какая-то компания из Украины смогла арендовать что-то гениальное, чего не смогли позволить себе фонды с сотнями миллиардов и даже триллионами долларов. Это нерационально.
Еще один принцип: если вы видите какой-то инвестиционный проект, основанный выходцами из бывшего Советского Союза, то на 99% это тоже скам. И самое главное — если этот проект ориентируется на рынок этих же стран, а не на рынок тех же штатов, где денег на порядок больше, то это тоже скам. И здесь можно даже не смотреть на их модель. К сожалению, так мы себя зарекомендовали в мире.
Вообще, если уж еще глубже копать, то сейчас очень много проектов, причем реальные проекты, не скамейные, попадают в проблемы с SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США). Они говорят: если вы создаете свою криптовалюту, и эта криптовалюта каким-то образом участвует в перераспределении прибылей (именно то, что сейчас делает S-Group), то регулятор называет это security-токен. Это уже как акция. Это не просто уже виртуальное что-то. И security-токен обязан регулироваться как акция, нужно получать лицензии, нужно получать огромное количество разрешений и т.Д.
Можно копать еще глубже. S-Group пишет, что у них есть некий крутой блокчейн. На самом же деле они просто взяли блокчейн Binance и выпустили на нем свой токен. Вы тоже можете зайти на сайт Binance и за 3 минуты сгенерировать свой токен, а затем всем рассказывать, что у вас есть собственная криптовалюта. То есть никакой новой технологии за их токеном не стоит.
Если подытожить, то у S-Group вообще нет чего-то реального, что могло бы приносить деньги. Они показывают какую-нибудь историю с конопляной фермой, но нигде нет подтверждений тому, что это их собственность. Поехать на экскурсию на чью-то ферму и снять видео, сказав, что это наше много ума не надо. Во-вторых, на Западе действительно был период, когда легализовали марихуану и акции «конопляных» компаний росли на 300% в месяц, но этот «бум» давно прошел и сейчас ситуация там вообще не очень.
Важно понимать, что любой скам — пирамида Понци, если говорить академически, она работает некоторое время, пока приток новых клиентов позволяет закрывать обязательства перед стариками. Как только получается дисбаланс, то внезапно начинают возникать какие-то проблемы то с банком, то с аккаунтом, то сайт взломали, когда вы в один день заходите, а сайт лежит – это вообще бесконечная история. Заработать в этой схеме могут только одни из первых — в МММ Мавроди тоже многие заработали определенные деньги. Поэтому вы должны понимать, что это пирамида и вы вкладываете деньги в суперрискованную историю, потому что вы не видите изнутри, что там происходит, на каком этапе этот скам — он только разгоняется или уже сдувается. Но самая большая проблема в том, что вы начинаете вовлекать знакомых и близких людей. И та супер-блогерша, которая заработает на скаме и потягивает кучу людей,
Итак, куда инвестировать в 2023?
По мнению нашей редакции, лучшая инвестиция сейчас – это донат ВСУ в общую победу. Без вариантов и посредников в виде денежных пирамид.
Эдуард ТКАЧЕНКО, Анастасия НЕДОГОРСКАЯ, «Полтавщина»