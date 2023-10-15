Новые выплаты украинцам от ООН: кто и как может получить денежную помощь

На сколько увеличили выплаты

Какие выплаты можно получить

домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года — 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (то есть 2220 грн + «зимняя выплата» в 2220 грн в месяц);

домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года — 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (то есть новая выплата в 3600 грн + «зимняя выплата» в 2220 грн);

домохозяйства, которые возглавляет лицо пожилого возраста (55 лет и старше), которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду — 2220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца.

Кто может зарегистрироваться на помощь

переселенцы, которые сменили место жительства после 24 февраля 2022 года;

те, кто не перемещались, но пострадали (потеряли члена семьи, домохозяйства пострадали от обстрелов, потеряли средства к существованию) от военных действий в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, которые из-за военных действий выехали, но потом вернулись домой, в том числе и из-за границы.

семья, которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями: инвалидность, хронические заболевания. Перечень не ограничивается только этими критериями особых потребностей;Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (требуется документальное подтверждение).

глава домохозяйства;

жена/муж заявителя;

его/ее дети (до 23 лет);

его/ее родители.

Какие документы нужно предоставить

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

гривневая банковская карточка главного заявителя;

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

09:00−18:00

Размер денежной помощи от ООН в Украине увеличили до 3600 грн в месяц. Семьи могут получить также дополнительные выплаты для подготовки к зиме. Детали новой помощи обнародовали на сайте UNHCR Украина.С 1 октября международные организации увеличили размер денежной помощи — с 2220 грн в месяц на человека до(10800 грн за три месяца).Кроме этих выплат можно получить также денежную помощь для подготовки к зимнему периоду — 2220 грн на человека (6660 грн за три месяца). В целом каждый член семьи, которая подпадает под условия программы помощи от ООН, получит 17460 грн.Претендовать на помощь могут только те люди, которые ранее не получали выплат ни от одной международной организации в Украине и при условии, что доход в их семье не превышает 5400 грн на каждого.Помощь в 2220 грн на подготовку к зиме получат при следующих условиях:Зарегистрироваться на денежную помощь могут три категории людей:Также условием участия в программе является принадлежность к категории уязвимости:Для включения в денежную помощь учитывают только таких членов:Его или ее дедушка и бабушка считаются членами семьи, только если они находятся на их иждивении.Для регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства. В случае, если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, этого человека перенаправят на дистанционную регистрацию.С собой нужно иметь оригиналы следующих документов на каждого члена семьи:Обращаться можно по адресу в своем регионе. Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт).