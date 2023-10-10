Денежная помощь 3600 грн. Кто из украинцев может получить и как подать заявку. Пошаговая инструкция

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская

Размер пособия - 3600 грн. в месяц для одного человека в течение 3-х месяцев, перечисляется на банковский счет.

Шаг 1: получить предварительное одобрение вашей заявки

Если вы находитесь в зоне действия программы:

Регистрация обращений по оказанию помощи осуществляется с понедельника по среду с 9.00 до 12.00. +380671052803

Запорожская, Херсонская

Харьковская, Донецкая

Николаевская, Луганская

Если вы проживаете на временно оккупированных (после 24 февраля 2022 года) или недавно деоккупированных (не ранее чем за 2 месяца до даты обращения) территориях и не имеете возможности совершать телефонные звонки, отправьте запрос здесь:

https://register.pagulasabi.ee/uk/occupied-territories-assistance-request

Шаг 2: заполните онлайн-форму

Гуманитарные организации в Украине пересмотрели размер ежемесячных выплат денежной помощи наиболее уязвимым пострадавшим от войны людям. С 1 октября 2023, уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2220 грн.Эстонский совет по делам беженцев реализует программу предоставления денежной помощи для того, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев.Целевые группы в следующих областях:Денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на соответствие социально-экономическим критериям. Решение принимается на основании информации, предоставленной главным заявителем, представляющим домохозяйство в телефонном разговоре с командой Эстонского совета по делам беженцев или путем подачи онлайн-запроса.Если после оценки окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, такое домохозяйство будет исключено из многоцелевой денежной помощи.Для того чтобы получить помощь, нужно сделать следующее:Во время телефонного звонка необходимо нажать кнопку в соответствии с областью, в которой Вы проживаете на момент обращения:В течение звонка команда произведет оценку уязвимости, и если Ваше обращение будет одобрено, специалист добавит Ваш мобильный телефон в базу данных. Только после подтверждения специалиста Вы можете перейти к следующему шагу.Если Ваше обращение было одобрено, Вы можете перейти к заполнению онлайн-формы. Чтобы начать заполнять онлайн-форму, Вам нужно ввести свой мобильный телефон. Если ваш мобильный телефон утвержден, вы можете заполнять онлайн-форму здесь:

Шаг 3: Ожидайте, когда Ваша заявка будет проработана

После заполнения онлайн-формы специалисты просмотрят информацию, которую Вы предоставили и при необходимости проинформируют о необходимости предоставления дополнительной информации на электронную почту, указанную в онлайн-форме. После финального подтверждения платеж будет произведен на Ваш банковский счет. Вы можетеи на этой странице. Для этого Вам нужно ввести номер телефона:Решение подать заявку является добровольным, и предоставленная информация остается конфиденциальной. Информация, которую Вы предоставляете во время звонка и в этой форме, будет использована только для оценки уязвимости Вашего домохозяйства и целей оценки программы. Собранная информация будет предоставлена ​​команде по оценке и доступна только для членов команды. Результаты оценки будут предоставлены донорам программы без идентификации лиц.Учтите, что вся гуманитарная помощь оказывается бесплатно! Если кто-то просит Вас заплатить, сделать что-то неприемлемое или предоставить какие-либо услуги или сексуальные действия в обмен на помощь, скажите "нет" и позвоните по телефону на горячую линию наших партнеров 0-800-309-110 / 0-800-30-77-11 / 0-800-331-800.В будущем перечень требований к бенефициарам или целевые области могут быть изменены и перечень категорий расширен.Программа финансируется Генеральным директоратом гражданской защиты и гуманитарной помощи в Европе (DG ECHO), Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (BHA/USAID), Украинским гуманитарным фондом, которым руководит Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA), и Министерство иностранных дел Эстонии.