В Украине продают дом всего за 12 тысяч гривен: расположен вблизи границы с Польшей

В селе Промов, что на Волыни, продается дом площадью 126 квадратных метров. Его стоимость составляет всего 12 000 гривен. Об этом говорится на сайте объявлений OLX.ua.

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По данным объявления:

расстояние до ближайшего города – до 5 километров;

этажность – 1;

количество комнат – 6;

площадь участка – 9 соток;

год постройки/сдачи – 1960 – 1979;

тип стен – кирпич;

тип кровли – шифер;

отопление – собственная котельная;

меблировка – отсутствует.





Кирпичный дом на Волыни, который стоит 12 тысяч гривен / Фото: OLX

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