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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Ноябрь » 5 » 19:37:01
 

В Украине продают дом всего за 12 тысяч гривен: расположен вблизи границы с Польшей

Сегодня, 19:37:01 268 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине продают дом всего за 12 тысяч гривен: расположен вблизи границы с Польшей

В селе Промов, что на Волыни, продается дом площадью 126 квадратных метров. Его стоимость составляет всего 12 000 гривен. Об этом говорится на сайте объявлений OLX.ua.

Больше о доме

По данным объявления:

  • расстояние до ближайшего города – до 5 километров;
  • этажность – 1;
  • количество комнат – 6;
  • площадь участка – 9 соток;
  • год постройки/сдачи – 1960 – 1979;
  • тип стен – кирпич;
  • тип кровли – шифер;
  • отопление – собственная котельная;
  • меблировка – отсутствует.
Кирпичный дом на Волыни, который стоит 12 тысяч гривен

Кирпичный дом на Волыни, который стоит 12 тысяч гривен / Фото: OLX


Ранее эксперт рассказал о ситуации на рынке недвижимости.
 
Тэги: Волынская область, дом, Недвижимость

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