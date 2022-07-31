Живой Журнал

Сегодня: Понедельник, 01 Августа 2022    00:18:03
|
Главная » Новости » Экономика » 2022 » Июль » 31 » 16:51:17

От 50 000 евро. За сколько можно купить дом или квартиру в Германии?

Вчера, 16:51:17 340 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
От 50 000 евро. За сколько можно купить дом или квартиру в Германии?

Германия стала одной из стран, которые оказывают украинцам наибольшую поддержку и защиту во время войны. Многие наши сограждане сейчас интегрируются в немецкое общество и планируют свое будущее в этой стране.

Трэвэл-жрналист Ольга Маджумдар рассказывает, можно ли купить в Германии квартиру или дом и сколько стоят квадратные метры в этой европейской стране.

Как купить жилье в Германии и какая стоимость квадратных метров

Приобрести жилье в Германии имеет право гражданин любой страны, в том числе и Украины. Стать собственником квартиры, дома или земельного участка можно во всех федеральных землях Германии.

Впрочем, приобретение недвижимости в Германии не предусматривает получения вида на жительство, для этого должны быть другие основания, среди которых проживание в стране от 5 лет с трудоустройством или ведение бизнеса в этой стране.

Процедура покупки будет обычной: поиск вариантов, осмотр и встреча с собственником, подписание договора и оплата, регистрация прав собственности.

В целом по стране средняя стоимость недвижимости варьируется в пределах 2500-4000 евро за квадратный метр. Самым дорогим в этом плане считается Мюнхен.

В Германии стоимость жилой недвижимости в этом году уже выросла на 12%, хотя в предыдущие годы подорожание за год составляло 10%.

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в Германии

Фото: Стоимость жилья в новостройках в Берлине (скриншот РБК-Украина/ew-realestate.de)

Средняя цена продажи домов в крупнейших городах Германии в первом квартале 2022 года колебалась примерно от 5413 евро за квадратный метр в Берлине (до 8 тысяч евро в новых домах), до 10349 евро за "квадрат" в Мюнхене.

Стать владельцем отдельного дома в Гамбурге стоит 5688 евро за квадратный метр, во Франкфурте – 6005 евро, в Штутгарте – 6949 евро за "квадрат".

Всего купить квартиру в небольших городах можно и по цене от 2600 евро за квадратный метр.

В 2022 году в городах Германии средние цены на квартиры за 1 кв. м, по данным портала ImmoScout24, следующие:

  • Берлин - 4199 евро;
  • Гамбург - 5237 евро;
  • Мюнхен - 9057 евро;
  • Кельн - 4362 евро;
  • Франкфурт - 5382 евро;
  • Штутгарт - 5477 евро;
  • Дюссельдорф - 4730 евро;
  • Лейпциг - 2699 евро;
  • Дортмунд - 2482 евро;
  • Эссен - 2551 евро.
 

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииФото: Стоимость жилья в новостройках в Мюнхене (скриншот РБК-Украина/ew-realestate.de)

Сколько стоят дома в Германии: срубы от 50 тысяч евро

Купить отдельный дом или таунхаус с садом можно как в глубине страны, так и в столице Германии Берлине. Цены будут отличаться в разы.

Например, 3-этажный таунхаус на 7 комнат площадью 192 кв. м недалеко от Берлинского зоопарка стоит 1,5 млн евро.
 

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииФото: Дом с садом в Берлине (скриншот РБК-Украина/ebay-kleinanzeigen.de)

В описании указывается, что дом 1986 года постройки имеет три ванны, подвал, гараж, участок 2 сотки. Жилой квартал был создан в 1980-х годах как демонстрационный проект для Международной строительной выставки, которая проходила в Берлине в 1987 году, и сейчас является памятником архитектуры. Городские дома были спроектированы разными архитекторами, дом для продажи происходит был спроектирован известным архитектором

Манфредом Шидхельмом.

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииФото: Примеры цен на дома в городах Германии (скриншот РБК-Украина/ebay-kleinanzeigen.de)

В других регионах Германии можно найти дома от 149 тысяч евро. Немало предложений – старинного жилья, которое было отремонтировано для комфортного проживания. Например, за 169 тысяч евро предлагают дом 1870 года постройки в городе Крин. Там есть 7 комнат, 3 санузла, хозяйственные постройки, 40 соток земли.
 

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в Германии

 

Фото: Объявление о продаже дома, которому 150 лет (скриншот РБК-Украина/ebay-kleinanzeigen.de)

Впрочем, стать владельцем дома в Германии можно и за 50 тысяч евро. Например, "дачного дома" на 3 комнаты общей площадью 50 кв. м вблизи городка Хаузен на западе страны.

"Мы продаем наш дом для отдыха в кемпинге Waldbreitbach. Поскольку мы до недавнего времени жили в хорошем срубе, то он готов к заселению. Отопление, вода и электричество проведены соответствующими специалистами, как вы привыкли в своей квартире или доме", - пишут авторы объявления.

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в Германии

Фото: Деревянный дом для круглогодичного проживания (скриншот РБК-Украина/ebay-kleinanzeigen.de)

Дом возведен на участке 2,4 сотки. Кроме дома, сюда также входит лужайка, просторная терраса с тенистой стороны, металлический сарай с электричеством и место длиной 11 метров для парковки двух автомобилей . Крыша и пол хорошо обшиты дополнительным изоляционным материалом, чтобы не было ни холодно зимой, не жарко летом. Все окна - стеклопакеты. Кемпинг можно использовать круглый год. Этим вариантом пользуются и многочисленные гости, отмечают в описании.

Квартиры в Германии: какие цены в объявлениях

Самое дорогое жилье в Германии – в Мюнхене. Поэтому элитные квартиры в этом городе имеют ценники от 1 миллиона евро.

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в Германии

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииОт 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииФото: Квартиры по доступным ценам в Германии (скриншот РБК-Украина/ew-realestate.de)

В меньших городах большое количество предложений квартир по цене от 100 тысяч евро. Например, в Кельне однокомнатная квартина на 51 кв. м стоит 140 тысяч евро. Такую же цену просят за 2-комнатную квартиру на 99 кв. м. В городе Дуйсбург с полумиллионным населением неподалеку от Дюссельдорфа.

От 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииОт 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииОт 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииОт 50 тысяч евро. За сколько можно купить дом или квартиру в ГерманииФото: Квартиры в небольших городах Германии (скриншот РБК-Украина/immobilienscout24.de)

А в совсем небольших городах– например, Хемниц (250 тысяч населения) или Цвикау (90 тысяч населения) - двухкомнатные квартиры площадью примерно 50 кв. метров стоят по 60 тысяч евро.

АВТОР: ОЛЬГА МАДЖУМДАР, РБК.
 
Тэги: квартира, дом, Недвижимость, Германия
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: