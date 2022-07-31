От 50 000 евро. За сколько можно купить дом или квартиру в Германии?

Германия стала одной из стран, которые оказывают украинцам наибольшую поддержку и защиту во время войны. Многие наши сограждане сейчас интегрируются в немецкое общество и планируют свое будущее в этой стране.

Трэвэл-жрналист Ольга Маджумдар рассказывает, можно ли купить в Германии квартиру или дом и сколько стоят квадратные метры в этой европейской стране.

Как купить жилье в Германии и какая стоимость квадратных метров

Приобрести жилье в Германии имеет право гражданин любой страны, в том числе и Украины. Стать собственником квартиры, дома или земельного участка можно во всех федеральных землях Германии.

Впрочем, приобретение недвижимости в Германии не предусматривает получения вида на жительство, для этого должны быть другие основания, среди которых проживание в стране от 5 лет с трудоустройством или ведение бизнеса в этой стране.

Процедура покупки будет обычной: поиск вариантов, осмотр и встреча с собственником, подписание договора и оплата, регистрация прав собственности.

В целом по стране средняя стоимость недвижимости варьируется в пределах 2500-4000 евро за квадратный метр. Самым дорогим в этом плане считается Мюнхен.

В Германии стоимость жилой недвижимости в этом году уже выросла на 12%, хотя в предыдущие годы подорожание за год составляло 10%.

Фото: Стоимость жилья в новостройках в Берлине (скриншот РБК-Украина/ew-realestate.de)

Средняя цена продажи домов в крупнейших городах Германии в первом квартале 2022 года колебалась примерно от 5413 евро за квадратный метр в Берлине (до 8 тысяч евро в новых домах), до 10349 евро за "квадрат" в Мюнхене.

Стать владельцем отдельного дома в Гамбурге стоит 5688 евро за квадратный метр, во Франкфурте – 6005 евро, в Штутгарте – 6949 евро за "квадрат".

Всего купить квартиру в небольших городах можно и по цене от 2600 евро за квадратный метр.

В 2022 году в городах Германии средние цены на квартиры за 1 кв. м, по данным портала ImmoScout24, следующие:

Берлин - 4199 евро;

Гамбург - 5237 евро;

Мюнхен - 9057 евро;

Кельн - 4362 евро;

Франкфурт - 5382 евро;

Штутгарт - 5477 евро;

Дюссельдорф - 4730 евро;

Лейпциг - 2699 евро;

Дортмунд - 2482 евро;

Эссен - 2551 евро.

Фото: Стоимость жилья в новостройках в Мюнхене (скриншот РБК-Украина/ew-realestate.de)

Сколько стоят дома в Германии: срубы от 50 тысяч евро

Купить отдельный дом или таунхаус с садом можно как в глубине страны, так и в столице Германии Берлине. Цены будут отличаться в разы.

Например, 3-этажный таунхаус на 7 комнат площадью 192 кв. м недалеко от Берлинского зоопарка стоит 1,5 млн евро.



Фото: Дом с садом в Берлине (скриншот РБК-Украина/ebay-kleinanzeigen.de)

В описании указывается, что дом 1986 года постройки имеет три ванны, подвал, гараж, участок 2 сотки. Жилой квартал был создан в 1980-х годах как демонстрационный проект для Международной строительной выставки, которая проходила в Берлине в 1987 году, и сейчас является памятником архитектуры. Городские дома были спроектированы разными архитекторами, дом для продажи происходит был спроектирован известным архитектором

Манфредом Шидхельмом.

Фото: Примеры цен на дома в городах Германии (скриншот РБК-Украина/ebay-kleinanzeigen.de)

В других регионах Германии можно найти дома от 149 тысяч евро. Немало предложений – старинного жилья, которое было отремонтировано для комфортного проживания. Например, за 169 тысяч евро предлагают дом 1870 года постройки в городе Крин. Там есть 7 комнат, 3 санузла, хозяйственные постройки, 40 соток земли.



Фото: Объявление о продаже дома, которому 150 лет (скриншот РБК-Украина/ebay-kleinanzeigen.de)

Впрочем, стать владельцем дома в Германии можно и за 50 тысяч евро. Например, "дачного дома" на 3 комнаты общей площадью 50 кв. м вблизи городка Хаузен на западе страны.

"Мы продаем наш дом для отдыха в кемпинге Waldbreitbach. Поскольку мы до недавнего времени жили в хорошем срубе, то он готов к заселению. Отопление, вода и электричество проведены соответствующими специалистами, как вы привыкли в своей квартире или доме", - пишут авторы объявления.

Фото: Деревянный дом для круглогодичного проживания (скриншот РБК-Украина/ebay-kleinanzeigen.de)

Дом возведен на участке 2,4 сотки. Кроме дома, сюда также входит лужайка, просторная терраса с тенистой стороны, металлический сарай с электричеством и место длиной 11 метров для парковки двух автомобилей . Крыша и пол хорошо обшиты дополнительным изоляционным материалом, чтобы не было ни холодно зимой, не жарко летом. Все окна - стеклопакеты. Кемпинг можно использовать круглый год. Этим вариантом пользуются и многочисленные гости, отмечают в описании.

Квартиры в Германии: какие цены в объявлениях

Самое дорогое жилье в Германии – в Мюнхене. Поэтому элитные квартиры в этом городе имеют ценники от 1 миллиона евро.

Фото: Квартиры по доступным ценам в Германии (скриншот РБК-Украина/ew-realestate.de)

В меньших городах большое количество предложений квартир по цене от 100 тысяч евро. Например, в Кельне однокомнатная квартина на 51 кв. м стоит 140 тысяч евро. Такую же цену просят за 2-комнатную квартиру на 99 кв. м. В городе Дуйсбург с полумиллионным населением неподалеку от Дюссельдорфа.

Фото: Квартиры в небольших городах Германии (скриншот РБК-Украина/immobilienscout24.de)

А в совсем небольших городах– например, Хемниц (250 тысяч населения) или Цвикау (90 тысяч населения) - двухкомнатные квартиры площадью примерно 50 кв. метров стоят по 60 тысяч евро.