Куда исчез Олег Винник и какие тайны скрывает от собственных фанатов?

София Кожевник о том, действительно ли Винник предал всю страну

Но все изменилось после 24 февраля 2022 года

"Олег запатентовал свое имя в Германии, так что, скорее всего, не вернется. Как это вообще связано между собой? Кажется, кто-то очень хочет, чтобы он не вернулся, не только в Украину, но и на сцену вообще. Вы не дождетесь", - подытожила она.

Олег Винник с семьей живет в Берлине

Винник впервые за полтора года дал интервью

"Сегодня здоровье немного хуже, чем было неделю назад. Хочу быть откровенным: в Германии болеют этим заболеванием 2% из 86 миллионов людей. 176 000 человек болеют этим заболеванием. Слава богу, оно уже не так страшно и не смертельно, как раньше. Если человек не обратился к врачу, через некоторое время он оставался на инвалидной коляске", - рассказал Винник.

Певец создал благотворительный фонд "Вовчиця"

Куда исчез один из самых популярных украинских певцов Олег Винник? Почему артиста не слышно во время полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией?Какие тайны скрывает Винник от собственных фанатов, которые чувствуют себя преданными?Его лирические баллады о любви, способны растопить сердца всех украинских женщин, даже тех, чьи сердца были ледяными и которые не верили в любовь. Величие его голоса было довольно внушительным на Олимпе украинской эстрады, особенно если сравнивать с Потапом или кем-то подобным. Олег мог петь как тенором, так и баритоном, и его вокальные данные прекрасно раскрывались в его песнях, завоевывая плейлисты и души украинцев. Олег устраивал на своих концертах настоящие перформансы, дополняя их танцами и превращая в большое шоу. На всех его концертах всегда был аншлаг. И это неудивительно, Винник имел самую большую фан-базу своих поклонников на тот момент.Хочу остановиться подробнее на фан-клубе Олега Винника. Название фан-клуба - "Многосчастьевск", название происходит от одной из популярных песен певца. Счастье звучит как название города, и жители насчитывали до полноценного вторжения около 50 000 человек. Поклонницы и поклонники певца имеют своё сообщество в социальных сетях и, при возможности, не пропускали концерты артиста. Фанатки посвящают стихи Олегу, обсуждают идеи для подарков певцу и воплощают их в жизнь. Например, на 43-й день рождения Олега фан-группа наняла художников, занимающихся росписью стен и зданий, чтобы они сделали десятиметровый портрет певца. Правда, на асфальте бомурал стоил слишком дорого. Поклонницы также пригласили детские коллективы танцевать у этого портрета, видеоприветствия снимали несколькими камерами наземно и с дрона. На 45-й день рождения Виннику представили песочную анимацию о нем и большое лазерное шоу. Его фан-клуб действительно умеет удивлять и радовать своего любимого артиста чем-то интересным и креативным, не жалея на это средств.Многим фан-клуб Винника помогает почувствовать себя нужными и реализованными. Люди находят в клубе утешение и отвлекаются от жизненных проблем. Например, глава фан-клуба Валерия Барон осталась вдовой и нашла утешение и желание жить в песнях. Ради своего кумира Валерия ушла с работы в офисе и начала ездить на каждый концерт Олега, а позднее создала фан-клуб, который объединил всех, кто любит Винника. Журналисты назвали поклонниц Винника "вовчицами" в честь его одноименного хита, это прозвище стало мемом. И многие примеряют его на себя. Впрочем, оно скорее трагическое, чем смешное. Вовчица - это не только молодая, но и вдова. Когда 18-летние девушки верещат и кричат на концертах: "Я вовчица!", мне всегда хочется сказать: "Дай вам Бог пережить и понять, что это такое". Как поняла я, овдовев. И не зря эта композиция одна из любимых у парней в зоне АТО. Те, кто знает, что такое боль и смерть, понимают песню именно так", - комментирует главная поклонница Винника Валерия Барон.Ключевые составляющие успеха Винника - позитивное настроение песен, хорошая физическая форма и универсальность текстов. Эта ниша в украинском шоу-бизнесе долгое время оставалась пустой. Слушателям нужен фольклор нового времени, ценности и смыслы, объединяющие людей, помогающие почувствовать причастность к чему-то общему. Поэтому песни Олега Винника цитируют даже подростки, сначала в шутку, а затем более осознанно. Женщинам нравится его образ романтика, который поет "мне все равно", этого романтика так не хватает в жизни. Винник был прекрасным образцом постсоветской мужественности, вежливого мужчины и романтика. При этом он был одним из самых кассовых украинских исполнителей. Кстати, что касается гонораров, до полноценного вторжения Винник имел самый большой в Украине. 45-минутное выступление стоило 50 000 евро.Олег просто исчез со всех радаров. Он удалил все свои фотографии из соцсетей, оставив только информацию о возврате билетов. И когда люди более-менее оправились после полноценного вторжения, начали интересоваться, куда же исчез их кумир. Ведь исполнитель не говорил, где он находится и чем занимается. И, кажется, в отличие от своих звездных коллег, артист не пошел на фронт или волонтерить.Также в 2022 году фанаты не видели его на благотворительных концертах за границей. Фанаты были в недоумении, что произошло с их любимым певцом. Однако он продолжал придерживаться молчания, не комментировал свое состояние здоровья, отсутствие в сети, удаленные фотографии и чистый аккаунт в Instagram. Председатель фан-клуба Олега Винника утверждала, что здоровье артиста ухудшилось еще до полноценного вторжения в Берлине. По ее словам, Винник проходит лечение. Олег пишет новые песни, но не может выступать на сцене.В то же время блогер-сплетник Безпалов заявил, что Олег лечится от онкозаболевания. И тут началась газетная буря. СМИ подхватили эту новость и распространили ее в сети. Барон сразу же выступила на защиту мира и опровергла информацию о страшной болезни. Она написала в своем Facebook, что на своих ресурсах не распространяли откровенную ложь о артисте. Откуда такая информация? Врач, больница, медицинские документы подтверждающие диагноз - ничего нет, ибо в Берлине, как и во всем цивилизованном мире, действует принцип медицинской тайны."Ни слова не слышали", пишет парень, она также отвечала звездным коллегам Винника, которые обсуждают с журналистами его исчезновение. Звездные друзья прикрывают Винника и вводят в заблуждение его аудиторию. "Не надо прикрывать. Он не сделал ничего плохого. Вы знаете, даже его отсутствие в общественном пространстве не успокаивает их. Наверное, беспокоятся, что рано или поздно он все-таки появится, и он появится", - продолжила она, вероятно, намекая на комментарий Оли Поляковой, которая накануне пошутила, не умер ли Винник. А также призвала его разъяснить все своим поклонникам.Также Барон отвечала на слухи о том, что Винник не планирует возвращаться в Украину.Валерия Барон также подтвердила, что Винник находится в Германии. По словам его поклонницы, певец с семьей живет в Берлине. Это четкая информация и она правдива. Он там жил и 10 лет назад, и 15 лет назад, и он там работал. Он живет в своем доме, то есть там, где у него есть жилье. Он является гражданином Украины. Ему очень больно за все, что здесь происходит сейчас, но его состояние здоровья не позволяет ему быть в общественном пространстве - заверила Барон.Поскольку вопрос, вернется ли Винник в Украину, волновал всю общественность, украинцы даже прибегли к магии, чтобы узнать ответ. Терапевт Олена Кузьмич отметила, что много карт указывают на то, что артист чувствует одиночество и хочет что-то изменить в своей жизни. Скорее всего, Олег вернется в Украину, если у него будет такая возможность после завершения полноценного вторжения, то есть после победы", - рассказала терапевт. Однако она не стала делать позитивных прогнозов относительно возвращения артиста на сцену, но добавила, что Винник сможет преодолеть все проблемы, сидя в Берлине и, возможно, мониторив интернет и каждый раз новые сплетни.Олег Винник решил впервые за полтора года прервать свое молчание и рассказать всю правду. И вот впервые за 16 месяцев войны артист дал интервью. Об анонсе эксклюзивного материала поделилась украинская журналистка Виктория Курочка на своей странице в Instagram. Она сообщила, что будет две части интервью и уже анонсировала, что певец ответил на все вопросы, которые возникли к нему за это время. В тизере интервью с Олегом Винником поклонники смогли увидеть, как артист выглядит сейчас, а также услышать ответы на вопросы о его жизни и здоровье."Я буду только за одно жалеть, что я не держу в руках пистолет. И что я не там", - говорит артист. Журналистка также поинтересовалась, как выбрался Олег и почему он в Берлине, на что тот ответил: "Не смогу и не хочу и не буду я рассказывать, как и все до войны. Я человек, который отвечает за свои слова и свои поступки. Выезжал 26 числа и вывозил с собой очень много людей", - отметил Винник.Певец утверждает, что выехал легально, так как является резидентом Германии. "Я гражданин Украины, резидент Германии, и проживаю тут 23 года. У меня только заграничный паспорт, так как внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда я стал на учет в украинском посольстве", - рассказал артист.Когда речь зашла о его здоровье, певец отрицал наличие онкозаболевания и отказался называть точный диагноз.Также он признал, что рядом с ним находится его загадочная избранница, которая, однако, всем известна. "Та, которая ближе всего ко мне и с которой я часто сплю. Она не он, вы знаете ее хорошо", - отметил артист.Валерия Барон, председатель фан-клуба Олега Винника, подтвердила его слова и сообщила, что они вместе семьей живут в Берлине. Она также рассказала, что Винник занимается двумя делами: улучшает свое здоровье и волонтерит. Певец создал свой благотворительный фонд "Вовчиця", с помощью которого покупает и экспортирует автомобили для украинских вооруженных сил. Он контролирует весь процесс отправки в Украину через доверенное лицо.По словам Валерии Барон, они получили две благодарности за помощь армии и поддержку ВСУ, которые были опубликованы на странице артиста в Facebook.Некоторые журналисты и продюсеры высказали свое мнение относительно Олега Винника. Продюсер Денис Путинцев считает, что певец уже не вернется в Украину, так как он заработал достаточно денег, чтобы жить в Европе и открыть там небольшой бизнес. Он считает, что Винник принял мудрое решение, не выпуская патриотических песен, и просто молча ожидая. Другая журналистка, Ина Чеченина, предполагает, что Винник либо вернется назад и включится в украинский контекст, либо останется в Германии, но тогда его слова не будут приняты украинцами.Олег Винник завершил интервью, заявив, что на данный момент он занимается двумя делами: улучшает свое здоровье и волонтерит через свой благотворительный фонд "Вовчиця". Вопрос, является ли он предателем Украины, остается открытым и каждый может сделать свои выводы.