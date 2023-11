Статья The Washington Post о «диверсии» на «Северном потоке»: старый фейк, под новой вывеской

Начну с самой статьи и предположения её авторов, что операцию по подрыву газопровода организовал Роман Червинский, который руководил группой из шести человек, которые под вымышленными именами арендовали судно и при помощи водолазного снаряжения установили взрывные устройства на газопроводах.

Так же, в статье указывается, что высшим звеном в этой операции был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но президент Украины, при этом, ничего о проводящийся операции не знал.

Собственно, статья от The Washington Post как влитая садится на основу двух фундаментальных фейков, один из которых в отношении развивается с 2014 года российской пропагандой, а другой с 2022. Первый это «Украина – страна террорист», а второй – Валерий Залужный и Владимир Зеленский конфликтуют и конкурируют.

Именно эти, старые российские нарративы, которые мы уже не единожды слышали и не единожды развенчивали, на блюдечке с голубой каёмочкой The Washington Post преподносит своим и не только своим читателям. Но, давай задумаемся над содержанием этой статьи.

Шесть украинских агентов, смогли реализовать втайне от западных спецслужб на территории ЕС операцию по подрыву газопроводов, используя не просто прогулочное судно и водолазное снаряжение, но и не менее полутора тонн взрывчатки. Хотя, что в этом странного. Взрывчатка, например, в Гданьске на каждом шагу продаётся, отпускают даже оптом!

То есть, вы представляете себе сам уровень абсурдности того материала, который The Washington Post скармливает своим читателям? И это я даже не говорю о том, что сами работы по установке взрывчатки должны были проводиться на глубине 70-80 метров. То есть, по мнению The Washington Post установка на трубе 500 килограммового заряда водолазом на глубине 70 метров – это плёвое дело? Серьёзно?

Фактически, если разбирать эту статью по косточкам, то лишний раз можно убедиться в том, что западная журналистика безбожно и безвозвратно деградировала. То, что сейчас в, казалось бы, авторитетных издания, называется «расследованием», больше похоже на конспирологию в погоне за хайпом.

Но, на самом деле история The Washington Post по сути своей не нова.

В мае этого года, в Германии, одно очень «независимое» и очень «непредвзятое» издание Süddeutsche Zeitung опубликовало аналогичную статью с обвинениями украинских спецслужб в подрыве газопроводов.

Самое интересное, что какого либо глубокого, документального фактажа, издание не представляло, а в основном занималось повествовательной деятельностью, в большей степени на уровне догадок, которое очень напомнило… дилетантские расследования катастрофы МН-17, которые проводили западные пророссийские «независимые» журналисты.



После того как российские террористы сбили в небе над Донбассом пассажирский авиалайнер малазийских авиалиний, россияне сразу же стали генерировать десятки «расследований» произошедшего, совершенно разного контекста, но с неизменной составляющей – во всём виноваты украинцы!

Первоначально они генерировали поток этих «расследований» за счёт собственных ресурсов, но затем, для создания видимости некоего «непредвзятого» взгляда стали появляться некие иностранные «журналисты», которые генерировали созвучные с российскими версиями своим «расследования».

Одним из ведущих иностранных «расследователей» трагедии МН-17 был голландский псевдо-журналист Макс ван дер Верфф, который попросту пересказывал западному потребителю российские фейки о трагедии с обвинениями Украины.

Для российских спецслужб не является чем-то новым использовать западные СМИ, информационные площадки или отдельных личностей для реализации своих ИПСО. К сожалению, но в мире существует довольно обширная сеть агентов влияния кремля. Но, что же до Süddeutsche Zeitung?

Если честно, то я не удивлён, что именно это издание встало у руля по «расследованию» инцидента на «Северном потоке-2», ведь с довольно-таки неоднозначными материалами Süddeutsche Zeitung я сталкивался не единожды.

Так, в январе 2023 именно Süddeutsche Zeitung опубликовало статью о том, что входе телефонного разговора Олафа Шольца и Джо Байдена канцлер ФРГ якобы потребовал от США первыми предоставить танки Abrams, а уже после, Берлин примет соответствующее решение по Leopard 2. Спикер немецкого правительства Штеффен Хеберштрайт тогда опроверг, что в ходе разговора Шольц требовал от Байдена передать танки Abrams первым. Опроверг, но SZ статью не удалило.



А в 2021 году Süddeutsche Zeitung опубликовало материал, в котором отмечало, что россия хочет в свой состав «включить» так называемые «ЛНР» и «ДНР», по сценарию Крыма, при этом страны Запада не против такого сценария и будут убеждать Украину согласиться. Данная информация абсолютно не соответствовала действительности, но Süddeutsche Zeitung фактаж не волновал.

Собственно, к Süddeutsche Zeitung уже давно есть вопросы, не говоря о том, что само издание неоднократно обвиняли в латентном антисемитизме. Когда так много элементов паззла, указывающих на то, что при завершении его сборки, проявляется рыжая морда российских спецслужб, а не «независимое» и очень «непредвзятое» СМИ, то о чём ещё можно говорить?

И вот, полгода спустя очень схожую по контексту статью публикует The Washington Post. Я правильно понял, The Washington Post скопипастил материал у Süddeutsche Zeitung? Или просто у них заказчик один и тот же, а потому с креативом не мудрили?

Но всё же, вернусь к сути самой операции. Напомню, операции, которая должна была быть проведена на глубине 70-80 метров.

Напомню, что в апреле того же года норвежские рыболовы обнаружили в районе Финнмарк кита-белуху с ременной обвязкой и закрепленной на ней камерой типа GoPro. Примечательно, что белухи, излюбленный объект для проведения экспериментов ГУГИ (Главного управления глубоководных исследований) ВМФ. Того самого, к которому были приписаны погибшие на АС-12 офицеры.

Это всё я к чему? Это я к тому, что у россии есть все возможности проводить такого рода диверсии. Например, в 1991 году российскими боевыми пловцами было проведено минирование объектов нефтяной инфраструктуры Норвегии. Повторюсь – минирование нефтяной инфраструктуры другой страны!

А потому, журналистам The Washington Post, прежде чем позориться, следовало бы хотя бы изучить элементарную мат часть. Хотя, да, о чём это я, какая мат-часть, когда хрустящий гонорар уже греет сердце.

Вот и выходит, что мы с вами стали свидетелями уже довольно старого фейка. Только вывеску ему сменили. На этот раз стало The Washington Post. Через кого запустят в следующий раз? The New York Times? Politico?Александр Коваленко, https://t.me/zloyodessit