Мошенники в Киеве собирали деньги на ВСУ: известный ветеран заявил о разоблачении «волонтеров»

Вечером, 16 ноября, военный и активист Олег Симороз посетил точки сбора средств возле станции метро "Героев Днепра".

"Молодые люди в форме клянчат "донаты на ВСУ" наличными в ящик. В разговоре с ними мы узнали, что они не служили и, соответственно, они не имеют никакого морального права одевать мультикам. Далее мы узнаем, что они работают здесь за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд по деньгам, которые люди донатят на ВСУ", — написал военный в фейсбук.

Ветеран ВСУ добавил, что через несколько часов активисты слышали угрозы, насмешки над ранеными военными, а также увидели "титушек".

На место прибыли работники Оболонского райуправления полиции Киева. В полиции Киева сообщили, что правоохранители на месте урегулировали конфликт и доставили в управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда.

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В полиции уже отреагировали на скандал и приступили к проверке законности деятельности БФ "Врятуй рідну країну".

Событие квалифицировали как мошенничество и внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 Уголовного кодекса. В рамках производства обещают проверить всех представителей фонда, а также документацию учреждения.



В Киеве разоблачили мошенников, собиравших деньги на лечение военных и детей.

В Соломенском районе Киева разоблачили аферистов, организовавших мошеннический сбор на лечение раненых военнослужащих и тяжелобольных детей. Об этом сообщает столичная полиция.

Как было установлено, участники схемы размещали в социальной сети Facebook ложные публикации с прикреплением соответствующих фото о якобы срочном сборе средств на лечение. В частности, они публиковали истории о том, что необходимо спасать жизнь детям, получившим тяжелые ожоги.

Также нарушители открывали сбор на лечение раненых бойцов ВСУ. Чтобы вызвать доверие у читателей, они размещали фото бойцов, находивших в разных новостях о войне.

Как выяснили полицейские, большинство использованной информации о детях и их болезнях были реальными: мошенники мониторили соцсети и подыскивали публикации, где родители просят помощи для лечения своих детей. После этого они дублировали информацию на свою страницу и для перечисления денежных средств предоставляли собственные реквизиты.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана, с использованием электронно-вычислительной техники совершенном повторно. Злоумышленникам доложено о подозрении. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.