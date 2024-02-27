Трансфер «Одеса – аеропорт Кишинів»: чому так швидше доїхати і скільки він коштує

Тестовий рейс здійснив аеротрансфер "Одеса – аеропорт Кишинів". Це спеціальний автобус, яким можна швидко дістатися до найближчого від Одеси повітряного коридору. Скористатися ним можуть лише ті пасажири, які мають придбані на літак квитки. Всі кошти від перевезень спрямовуватимуть на підтримку ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Вікторія з Одеси часто подорожує по роботі. Відлітає з найближчого зараз летовища, яке діє – аеропорту Кишинева. Шлях, який мав би займати щонайбільше чотири години, непередбачуваний за часом через затори, черги на кордоні та тривале проходження контролю. Тож на дорогу до аеропорту мандрівниця закладає не менше десяти годин.

Олена розповідає, що спішить до доньки з онукою, які втекли від обстрілів до Кишинева. Каже, їхня квартира перетворилася на гостьовий дім для друзів, які щоб встигнути на літак, приїжджають днем раніше. Хто не має знайомих – винаймають готелі.

Одеса

Уникнути всіх цих незручностей дозволить аеротрансфер "Одеса – аеропорт Кишинів". Посадовці запевняють, що дорога в цих автобусах займатиме не більше чотирьох годин.

"Час скорочується завдяки тому, що пасажири надаватимуть повністю інформацію щодо свого руху, ця інформацію спрямовуватиметься до прикордонної та митної служб, вони будуть перевіряти завчасно", – каже заступник голови Одеської ВА Сергій Кропива.



Така можливість потрібна багатьом, кажуть на автовокзалі. Квиток на звичайний рейс "Одеса – Кишинів" коштує 800 гривень, і салони автобусів завжди повні.

Квиток на аеротрансфер коштує стільки ж, як на рейсовий автобус. Для військових, найближчих членів їхніх родин та учасників бойових дій – вартість удвічі менше. Гроші, отримані від перевезень, спрямовуватимуть на потреби ЗСУ.

Одеса

Аеротрансфер повноцінно запрацює від 1 березня. Бронювати місця можна вже зараз. Рейс буде щодня і за наявності попиту – кількість автобусів збільшать.

Авіаперельоти стали доступніші: аеротрансфер "Одеса – аеропорт Кишинів" - як скористатися?