«Мы хотим быть частью России!» - в Молдове продолжаются пророссийские демонстрации, власти ждут диверсий Москвы

Около огромного здания парламента Молдовы медленно проходит колонна недовольных людей. Автобусы тысячами везли их сюда со всей страны, и каждый из них ехал со своей личной историей о бедности и безысходности.

"Мы просто посмешище, правительство над нами издевается", - говорит мне Алла. Эта женщина в синей вязаной шапке практически прижимает свое широкое бледное лицо к моему. "Здесь люди, у которых по четверо-пятеро детей, и им в буквальном смысле нечего есть".



По словам президента Молдовы, на домашние счета за электричество у людей в ее стране сейчас уходит более 70% семейного дохода.

Алла говорит, что платит за электричество половину своей пенсии. "Когда мы выбирали нынешнее правительство, они обещали нам, что поднимут зарплаты и пенсии, но пока мы не видели ни копейки", - добавляет она.





Воскресные протесты в Кишиневе проводит пророссийская партия "Шор". Сообщалось, что именно она оплатила автобусы для участников, большинство из которых ехали в столицу из других городов.

Протесты, организованные партией "Шор", проходят в Кишиневе по воскресеньям с середины сентября. Однако последняя акция привлекла к себе особо пристальное внимание наблюдателей из-за рубежа.

За несколько дней до нее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит в ее стране мятеж с целью свержения прозападного правительства и установления пророссийского режима. По данным разведки Молдовы, этот план должны были осуществить засланные в страну люди с военным опытом, выдавая себя за гражданских лиц.

Россия назвала эти обвинения попыткой властей Молдовы отвлечь общественность от собственных неудач в экономической и социальных сферах.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину соседняя Молдова оказалась в особо уязвимом положении.

Во-первых, на ее территории есть Приднестровье - самопровозглашенное образование с пророссийскими настроениями.

Во-вторых, Молдова очень зависит от российского газа. С начала октября Москва сократила его поставки наполовину, что добавило проблем Кишиневу, который пытается не допустить противоречий между румыно- и русскоговорящим населением.



Протесты из-за роста цен на газ и электричество начались осенью 2022 года.

В прошлый понедельник, выступая на брифинге, президент Санду заявила, что Россия уже попыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове при помощи энергетического кризиса. По ее словам, власти ожидают, что он вызовет острое недовольство у населения и ожесточенные протесты.

Она заявила со ссылкой на данные спецслужб, что российские "диверсанты с военными навыками [готовятся предпринять] насильственные действия, нападения на здания и государственные учреждения и даже захват заложников".

За последние несколько дней пограничники Молдовы не дали въехать в страну 57 людям из стран, где многие симпатизируют России. В их числе - группа сербских футбольных болельщиков и несколько боксеров из Черногории.

Кроме того, на прошлой неделе над страной на несколько часов было закрыто воздушное пространство. По данным управления гражданской авиации, это было сделано из-за неопознанного летающего объекта, похожего на метеозонд.

"Совершенно ясно, что Россия является страной-агрессором", - сказал в интервью Би-би-си Росиан Василой, глава пограничной полиции Молдовы.



По его словам, угроза Молдове увеличилась после 24 февраля, когда началось вторжение в Украину, но сейчас, подчёркивает он, "ситуация иная: это комбинация внешних и внутренних угроз".

Пока Украина продолжает бороться и идет к победе, риски для Молдовы ниже, считает Василой. "Если Украина падет, Молдова - следующая, - говорит он. - Но страха у меня нет".

С тех пор как началась война, президент Санду приложила немало усилий для диверсификации источников энергии страны и сокращения ее зависимости от российского газа. Но из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и высокой стоимости импорта электричества из Румынии сделать это было очень непросто.

В своем выступлении Санду подчеркнула, что предполагаемый мятеж россияне планировали осуществить при поддержке внутренних сил - таких, как оппозиционная партия "Шор". Она призвала парламент принять более жесткие законы для обеспечения безопасности страны.

Лидером партии "Шор" является Илан Шор - бизнесмен, который сейчас скрывается от молдавских правоохранительных органов в Израиле. Ранее его признали виновным в причастности к хищению 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы. В октябре прошлого года США и Великобритания ввели против него санкции.

Возглавляла воскресные протесты у парламента генеральный секретарь партии "Шор" Марина Таубер. Она утверждает, что ее партия не настроена против Евросоюза, а хочет хороших отношений со всеми сторонами.

Марина Траубер из партии "Шор" утверждает, что эта политическая сила хочет хороших отношений со всеми сторонами

Но некоторые другие члены партии "Шор" признают, что хотели бы вмешательства России в ситуацию в Молдове.

В городе Орхей в часе езды от Кишинёва живет множество сторонников партии "Шор". Там мы встречаемся с представителем партии Юрием Беленьким. "Мы не боимся, - говорит он. - Потому что если бы Россия хотела взять Молдову, она бы это сделала за полдня".

На вопрос о том, как бы он лично к этому отнесся, Беленький ответил однозначно. "Лично я - за. - сказал он. - С Россией нам было бы намного лучше, чем сейчас".

Многие в Кишиневе считают, что более близкие отношения с Западом помогут Молдове закрепить свою независимость и демократию в это решающее время. У партии Майи Санду в парламенте уверенное большинство.

Но люди, которые в выходные собрались около здания парламента, выражали другую точку зрения, и существует риск, что раскол между сторонами в обществе Молдовы усилится.

Этот риск очевиден, если послушать, что отвечает Алла и ее друзья на вопрос о том, верят ли они, как и президент Санду, что Россия хочет контролировать их страну.

"Да, пусть они придут! - кричат они. - Мы хотим, чтобы они сюда пришли. Мы хотим быть частью России!"



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