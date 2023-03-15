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Опубликован предполагаемый план Путина по дестабилизации Молдовы

Сегодня, 10:00:30 219 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Опубликован предполагаемый план Путина по дестабилизации Молдовы

Центр "Досье" Михаила Ходорковского в среду пишет о стратегическом документе, разработанном в администрации президента России осенью 2021 года: там описывается "стратегия по политическому и экономическому подчинению Молдовы". 
 
Документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова" одновременно получили участники журналистского консорциума, в который входят, в частности, Süddeutsche Zeitung (Германия), RISE (Молдова), Delfi (Эстония), Kyiv Independent (Украина), говорится в публикации.
 
Одна из ключевых целей России в отношении Молдовы, согласно документу, полученному журналистами, заключается в принуждении Кишинева к вступлению в ОДКБ и расширению участия в ЕАЭС. Также предполагается, что Россия должна противостоять влиянию на Молдову НАТО и ЕС, и способствовать росту пророссийских настроений в стране через пропаганду и образовательные программы. 
 
В задачи входила и поддержка молдавских пророссийских политиков.
 
Источник центра "Досье" утверждает, что этот документ разрабатывали подчиненные замглавы администрации президента Дмитрия Козака, который занимался в Кремле украинской проблематикой до начала войны.
 
В последние недели в Молдове проходят акции протеста, в которых принимает активное участие пророссийская оппозиционная партия "Шор". 
 
Участники акций требуют оплаты государством коммунальных платежей граждан за отопительный сезон и недопущения войны в Молдове. Также они призывают к отставке президента Майи Санду.
 
В середине февраля Санду обвинила Россию в попытке вмешательства во внутренние дела государства. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев перехватил планы российских спецслужб по дестабилизации Молдовы.
Тэги: Молдова, россия
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