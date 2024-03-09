Одна з найбільших загадок в історії авіації. Куди зник рейс MH370

"Зв'язок втрачено" – ці слова переслідували чоловіка на ім’я Лі Еро останні десять років. Це те, що йому сказали в авіакомпанії Malaysia Airlines, коли літак MH370 з його сином на борту зник з радарів.

"Роками я запитував, що мається на увазі під словами "зв'язок втрачено"? Мені здається, що якщо ви втрачаєте зв’язок з кимось, то ви повинні мати можливість відновити цей зв’язок", — каже пан Лі.

Він і його дружина Лю Шуанфен - фермери з селища, що розташоване на південь від Пекіна. Багато років вони намагаються розібратися в тому, що сталося з літаком MH370 та з їхнім сином.

Цю подію називають однією з найбільших загадок в історії авіації.

Десять років тому, 8 березня 2014 року, пілот літака, що прямував з Куала-Лумпура до Пекіна, побажав на добраніч малайзійському диспетчеру повітряного руху.

Boeing 777, на борту якого перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу, збирався перетнути повітряний простір В'єтнаму.

Потім літак різко змінив напрямок, зв'язок з ним зник. Літак повернув назад, спочатку до Малайзії, а потім до віддаленої південної частини Індійського океану. Він летів сім годин. Доки, ймовірно, у нього не закінчилося пальне.

Найбільша і найдорожча пошукова операція, яку коли-небудь проводили у світі, тривала чотири роки. Проте слідів зниклого авіалайнера не знайшли.

Тисячі океанографів, авіаційних інженерів і детективів-любителів вивчали уривчасті дані польоту, намагаючись вирахувати, де літак закінчив свою подорож.

Для близьких тих, хто перебував на борту, це були 10 років горя і боротьби за продовження пошуків. Вони понад усе хочуть дізнатися, що саме сталося з MH370 і чому.

АВТОР ФОТО,BBC/ LULU LUO

Пан Лі об’їхав весь світ, щоб підтримати кампанію з пошуків літака. Він каже, що витратив всі свої заощадження на подорожі до Європи та Азії. А ще на пляжі Мадагаскару, де знайшли деякі уламки зниклого літака.

Він каже, що хотів торкнутися піску у місці, де, могло бути тіло його сина. Він пам’ятає, як кричав на Індійський океан. Він говорив своєму зниклому сину, що він тут, щоб відвезти його додому.

"Я продовжу їздити на край світу, щоб знайти свого сина", — каже Лі Еро.

Пара, якій зараз близько 60, живе в сільській частині китайської провінції Хебей. Більшу частину свого доходу вони витрачали на навчання дітей. Ці люди ніколи не мали грошей на подорожі.

Янлін був першим у їхньому селі, хто вступив до університету, і першим, хто отримав роботу за кордоном, працюючи в Малайзії в телекомунікаційній компанії.

Він повертався до Китаю для візи, коли літак зник. "До того, як стався цей інцидент, ми навіть ніколи не були в сусідньому місті Ханьдань", — каже пан Лі.

Син пана Лі Яньлінь був одним із 153 китайських пасажирів рейсу. Його батьки, як і десятки інших китайських родин, відмовилися отримувати компенсацію від уряду Малайзії. Вони подали судові позови у Китаї проти авіакомпанії, виробника літаків та інших сторін.

Ці родини відчувають себе прикутими до зниклого літака.

Грейс Натан складала випускні іспити з права у Великій Британії, коли MH370 зник. На борту була її мати Анна. Сьогодні вона - адвокат із власною практикою в Малайзії та матір двох маленьких дітей.

У річницю зникнення літака вона пригадала, як йшла до вівтаря на весіллі, тримаючи в руках фото своєї матері і як їй не вистачало порад мами, коли вона переживала дві свої важкі вагітності.

На виставці у Куала-Лумпурі було кілька уламків літака. Єдині речові докази, які знайшли з нього, це частина крила, пошкодженого морською водою.

У натовпі був Блейн Гібсон. Він знайшов більше частин MH370, ніж будь-хто інший.

Містера Гібсона, одного з персонажів саги про MH370, найкраще можна описати як авантюриста-любителя. Він одягається в стилі Індіани Джонса і витрачає кошти, отримані від продажу свого сімейного будинку в Каліфорнії, щоб фінансувати свою любов до подорожей.

"Коли я був на річниці зникнення літака, я дізнався, що ніхто не шукав на береговій лінії плавуче сміття. Цього просто не зробили. При цьому вони витрачали мільйони доларів на пошуки під водою. І я просто подумав, що, можливо, перший шматок цього літака знайде той, хто просто гулятиме пляжем. І оскільки ніхто цього не робив, я подумав, що зможу це зробити сам", - розповідає Блейн Гібсон.

Його пошуки тривали рік. Він обшукав багато пляжі від М’янми до Мальдів, перш ніж знайшов на піщаній косі в Мозамбіку свій перший шматок MH370 – частину заднього стабілізатора літака.

На той час інший шматок крила, відомий як флаперон, уже знайшли на острові Реюньйон.

Частини літака виявили на різних пляжах Східної Африки через понад рік з дати зникнення.

АВТОР ФОТО,BBC/ LULU LUO

Аналіз течій у південній частині Індійського океану показав, що всі ці уламки, мабуть, прибило до берега з місця, де впав літак.

Серійні номери на деяких частинах зіставили із записами виробника. Вони підтвердили, що це частини боїнга Malaysia Airlines. Жоден інший Boeing 777 ніколи не розбивався в Індійському океані.

Поки не знайшли флаперон, єдиним доказом того, що літак повернув назад, були дані з військових радарів у Малайзії та Таїланді, які помітили літак, що летів на захід над Малайським півостровом.

Потім британська компанія Inmarsat зафіксувала серію з шести сигналів між її супутником і MH370, які відбувалися кожну годину, коли літак прямував на південь. Весь інший зв'язок на літаку був вимкнений.

Ці розрізнені дані використали для вирахування приблизного місця аварії. Але це була величезна зона бурхливого та глибокого моря.

Пошуки, в яких брали участь 60 кораблів і 50 літаків з 26 країн, тривали з березня 2014 року до січня 2017 року. На початку 2018 року їх відновила на п’ять місяців приватна американська компанія під назвою Ocean Infinity, використовуючи підводні дрони для сканування дна.

Відсутність достовірної інформації породила багато теорій про те, що сталося на борту MH370. Деякі з яких були досить безглузді, наприклад, що літак викрали та відправили до Росії або на авіабазу США, або збили.

Французька журналістка Флоранс де Шангі написала книгу-дослідження, присвячену MH370. Всього у світі вийшло понад 100 таких книг.

Вона стверджує, що вся гіпотеза про те, що літак розвернувся і летів на південь, була сфальсифікованою. Вона вважає, що знайдені уламки походять не від MH370. Вона піднімає питання щодо вантажу на борту, і у своїй книзі припускає, що він міг бути збитий американським літаком над Південно-Китайським морем через цей вантаж.

Однак, якщо радарні та супутникові дані, надані Малайзією та Inmarsat, прийняти за чисту монету — а більшість експертів так і думає — і те, що авіалайнер продовжував летіти на південь, то цьому є лише одне пояснення. Що хтось його туди запустив навмисно.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

У новому документальному фільмі BBC "Чому зникають літаки" двоє французьких аерокосмічних експертів, один з яких був досвідченим пілотом, використали симулятор польоту. Це дало змогу відтворити різкий поворот, який Boeing 777 здійснив над Південно-Китайським морем одразу після останнього контакту з малайзійським диспетчером.

Експерти дійшли висновку, що це міг зробити вручну лише досвідчений пілот.

Той факт, що це було зроблено саме тоді, коли MH370 рухався з повітряного простору Малайзії до в’єтнамського простору, свідчить про те, що пілот намагався приховати цей маневр. І що він знав, що мине деякий час, перш ніж в’єтнамська служба управління повітряним рухом повідомить, що літак не зв’язався з ними.

Існують й інші теорії - що всі на борту знепритомніли через брак кисню після розгерметизації, яку ніхто не помітив. Або, що раптова пожежа чи вибух обірвали зв'язок і змусили пілотів повернутися назад. Але цей складний поворот, після якого літак сім годин безперервно летів на південь, роблять цю версію малоймовірною.

Однак, ідею про те, що один із пілотів навмисно прирік літак і всіх його пасажирів на смерть у воді, також важко прийняти. У біографії пілотів не було нічого такого, що могло б це пояснити.

Усі ці спекуляції боляче вдарили по людях, які втратили рідних.

"Я б не побажала цього своєму найгіршому ворогу", — каже Джакіта Гонсалес, дружина Патріка Гомеса, керівника рейсу MH370.

"Ми пройшли через такі емоційні гойдалки. Коли вони тільки починали пошуки, ми чули, що вони щось бачили, і тоді ми мали надію. А потім ми чули ні, це не MH370. І ми поверталися назад. Кожного разу здавалося, ніби хтось тисне на тебе і не дає дихати".

Сім'ї з самого початку критикували уряд Малайзії. По-перше, через його плутанину і грубі помилки з даними. А пізніше - через небажання проводити подальші пошуки. Остання операція Ocean Infinity завершилася в середині 2018 року.

Компанія запропонувала відновити пошук за принципом "не знайдено, не сплачено", але це потребує схвалення уряду.

Деякі малайзійські чиновники приватно визнають, що уряд міг би зробити більше. Можливо, певною мірою це можна пояснити тим, що останніми роками країна переживає період політичних потрясінь. Потім була пандемія, яка не дозволила сім’ям провести щорічні поминальні заходи.

Нинішній міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе намагався вирішити цю проблему, пообіцявши родинам, що зробить усе можливе, щоб знайти зниклий літак. Він оголосив, що зараз обговорює з Ocean Infinity можливість відновлення пошуків.

Ocean Infinity сканував територію площею 112 000 км ще в 2018 році. Однак це був надзвичайно складний океанічний рельєф, наприклад, глибокі підводні каньйони. Цілком можливо, що вони могли пропустити літак.

Відставний британський фахівець з аерокосмічних інформаційних технологій Річард Годфрі, ще одна людина, втягнута у вихор MH370, вважає, що тепер він окреслив набагато меншу територію пошуку. Він використав інноваційний аналіз тестових радіопередач на коротких хвилях. Це має дозволити безпілотникам робити більш концентрований пошук, здійснюючи кілька проходів над однією територією.

АВТОР ФОТО,LULU LUO/BBC

Рідні пасажирів рейсу MH370 кажуть, що їх надихають останні обіцянки міністра транспорту. Вони вважають, що це важлива зміна тону у спілкуванні з ними з боку уряду Малайзії. Але їхні сподівання все ще обережні.

"Я просто хочу, щоб літак знайшли, - каже пані Гонсалес. - Принаймні тоді я зможу відпустити мого чоловіка спочивати у мирі".

Під час вшанування пам’яті пасажирів MH370 у Куала-Лумпурі встановили велику дошку, на якій люди писали слова надії, співчуття чи скорботи.

Лі став навколішки, щоб написати повідомлення своєму сину Яньліню великими ієрогліфами, а потім сидів у сльозах, дивлячись на це.

"Синку, минуло 10 років, — написав він, - Твої мама й тато тут, щоб повернути тебе додому. 3 березня 2024 року".



Джонатан Хед, ВВС. Репортаж з Куала-Лумпур