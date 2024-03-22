Коли українці переходять на літній час 2024 року: в який бік переводимо стрілки годинника

Коли переходять на літній час 2024 року: основні моменти

"Запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) із переведенням щорічно годинникової стрілки останньої неділі березня о 3 годині на 1 годину вперед та останньої неділі жовтня о 4 годині на 1 годину назад".

Коли відбудеться зміна часу та як її "не проспати"

Як переведення годинників впливає на організм і чи можна не переходити

головний біль;

зростання ризику інфаркту;

загострення хронічних захворювань;

відчуття втомленості.

Щороку в Україні та деяких інших країнах світу двічі переводять стрілки годинника. І вже зовсім скоро українці переходитимуть на літній час.Щороку в українців з'являється запитання: навіщо ми двічі переводимо стрілки годинника — спочатку на літній час, а потім на зимовий? Робиться так для того, щоб якомога ефективніше використати світловий день взимку, скоротити споживання електроенергії для опалення та освітлення. Коли відбудеться перехід на літній час 2024 року?13 травня 1996 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про порядок обчислення часу на території України", згідно з якою двічі на рік українці повинні переводити стрілки годинника.Тобто перехід на літній час 2024 року відбудеться в ніч проти 31 березня о 03:00 годині. Стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед (тобто з 03:00 на 04:00). Таким чином, ми спатимемо тієї ночі на цілу годину менше.Існують противники такого переходу, які вважають, що подібні стрибки в часі негативно впливають на людський організм. Зокрема, вони порушують біоритми, тому погіршується самопочуття і знижується працездатність.Верховна Рада України неодноразово намагалася обговорити перехід на літній і зимовий час з громадськими діячами, але це запитання так і залишається невизначеним. Нагадаємо, що не лише Україна, але й майже 70 країн світу двічі на рік переводять годинники. А ось 135 країн світу ніколи таку практику не запроваджували або відмовилися від неї.В сучасному світі майже всі годинники переходять на літній (або зимовий) час автоматично. Це можливо завдяки тому, що виробники встановлюють автоматичну синхронізацію часу за заводськими налаштуваннями. Тобто якщо пристрій підключений до Мережі, він самостійно синхронізується із серверами точного часу.Тобто ви можете не хвилюватися про смартфони, сучасні мобільні телефони, ноутбуки, планшети, персональні комп'ютери та навіть електронні книжки, які використовують Мережу.А ось звичайні годинники, будильники, механічні прилади доведеться переводити вручну. Щоб не забути це зробити, варто залишити собі нагадування. Наприклад, встановити на смартфоні будильник чи прикріпити нагадування на холодильник. Звісно, напередодні всі засоби масової інформації додатково нагадають українцями про перехід на літній час 2024 року.Лікарі стверджують, що перехід на літній або зимовий час однозначно шкодить нашому здоров'ю. Зокрема, можна помітити такі симптоми:В такі дні значно зростає кількість ДТП, а також погіршується якість і тривалість сну. Тому фахівці радять за кілька днів до 31 березня почати лягати спати на годину раніше. Так ви створите звичку.На жаль, відмова від переведення годинників в Україні призведе до багатьох незручностей. І вся річ у великій площі нашої країни. Якщо назавжди залишити літній час, тоді взимку в Ужгороді сонце сходитиме о 9:20 ранку, а залишивши зимовий час, у Харкові влітку сонце сходитиме о 03:00 ночі, а заходитиме вже о 19:27 вечора.