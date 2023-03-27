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Переход на летнее время 2023. Точное время в Киеве, США, Канаде и странах Европы после перевода стрелок

Сегодня, 11:57:25 225 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Переход на летнее время 2023. Точное время в Киеве, США, Канаде и странах Европы после перевода стрелок

Вчера, 26 марта, ночью в Украине зимнее время сменилось летним. Стрелки перевели час вперед. Проверьте с помощью нашей статьи, правильно ли время показывают ваши часы.

При смене зимнего времени на летнее время переводят на час вперед. Это стрессовое событие для организма, потому что биоритмы должны сдвинуться на час. Поэтому традиционно на летнее время переходят в ночь на последнее воскресенье марта. В 2023 году — это утро 26 марта.

Перевод часов происходит примерно в четыре часа утра и происходит автоматически на почти всех электронных приборах. В то время как механические часы следует перевести самостоятельно.

Точное время в Киеве и Украине.

Точное время в Вашингтоне, США.

Точное время в Калифорния, США.

Точное время в Торонто, Канаде.

Точное время: Бухарест, Таллинн

Точное время: Польша, Германия, Венгрия

Точное время после перевода часов: Лондон и Рейкьявик


 

Точное время: Мадрид, Барселона

Точное время: Лиссабон, Порто

 
Тэги: летнее время, Часы
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