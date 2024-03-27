Росія вдарила авіабомбами по житловому району Харкова. Одна людина загинула, 16 поранені

Помилка в тексті? Виділили слово мишкою і натисніть Ctrl+Enter

У середу вдень Росія завдала удару по житловому мікрорайону Харкова. Одна людина загинула, щонайменше 16 поранені, серед них четверо дітей, повідомив голова Харківської ОВА.

Постраждалі отримали травми різного ступеня. Пошкоджені багатоквартирні будинки, повідомив Олег Синегубов.

За його словами, кількість постраждалих може збільшуватися, інформація оновлюється.

Удар завдали по Шевченківському району міста.

Росія вдарила по місту авіабомбами, повідомив начальник слідчого управління поліції області. Це перший такий удар з 2022-го року.

"За інформацією, що перевіряється, ворог застосував КАБи. Маємо два прильоти - перше влучання по загальноосвітній школі, друге прямо посеред житлових будинків", - написав він у фейсбуку.

Удар авіабобмою згодом підтвердила Харківська обласна прокуратура.

Авіацію для удару по житлових кварталах Харкова росіяни не використовували вже два роки. Ці два удари стали першими за цей час, повідомив Болвінов.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив про удар по житловому району з багатоквартирними будинками.

Раніше він закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

До цього моніторингові телеграм-канали писали, що в місті пролунали вибухи.

АВТОР ФОТО,ПОЛІЦІЯ ХАРКОВА



Росія також завдала удару по Миколаєву імовірно балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомили Сили оборони півдня України. Є поранені, повідомляє місцева влада.

Внаслідок попереднього удару по місту раніше у середу постраждали восьмеро мирних мешканців, один з них перебуває у тяжкому стані, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За його словами, є незначні пошкодження у чотирьох житлових будинках - переважно вибиті вікна в квартирах.

Минулого тижня після масованої ракетної атаки на об'єкти електроенергетики в Україні Харків повністю залишився без електрики, вели відновлювальні роботи.

