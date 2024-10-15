Які виплати може отримати мати-одиначка в Житомирі та як їх оформити

Статус "одинока матір" або "матір-одиначка" не має офіційного закріплення в законодавстві. Через це мати чи батько, які виховують дітей самостійно, необхідно здійснити певні кроки для підтвердження свого статусу та отримання державної підтримки. До речі й батько-одинак в законі теж не фігурує, а права на пільги та соціальні виплати теж самі.

Як оформити статус "одинока матір" в Житомирі: які документи для цього потрібні

Головною умовою для отримання статусу одинокої матері є відсутність зареєстрованого шлюбу або наявність документів про розірвання шлюбу. Однак, одного свідоцтва про шлюб або його розлучення недостатньо. Закон не визначає конкретних документів, що підтверджують відсутність участі батька у вихованні дитини.

Департамент соціального захисту може вимагати від матері, яка прагне отримати цей статус, такі документи:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про розлучення;

судові документи щодо призначення або стягнення аліментів з батька;

інформація від місцевої адміністрації про осіб, які проживають разом з жінкою та дитиною;

довідки зі школи або дитсадка, що підтверджують відсутність участі батька;

свідчення сусідів.



Варто зазначити, що перелік документів може бути доповнений, тому процес може затягнутися. Доцільно звернутися за допомогою до адвоката на цьому етапі.

Департамент соціального захисту визначає "одинаку матір" як жінку, яка виховує дитину без запису про батька в Книзі реєстрації народжень або з зазначенням лише прізвища та громадянства матері, а ім'я та по батькові батька вказані за її бажанням. Такі жінки мають право на різні пільги, регулярні виплати та іншу державну підтримку.

Як отримати соціальну допомогу для одиноких матерів в Житомирі

Отримання статусу одинокої матері надає право на соціальну допомогу від держави. Для цього необхідно звернутися до органів праці та соціального захисту за місцем реєстрації, зокрема:

Міністерство соціальної політики України (в Житомирі знаходиться за адресою вул. Мала Бердичівська, 25);

Департамент соціального захисту (в Житомирі він розташований майдан ім. С.П. Корольова, 3/14).



Додатково допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання, якщо подано відповідну довідку про відсутність отримання допомоги за місцем реєстрації. Соціальна підтримка надається незалежно від інших видів допомоги на дітей, за винятком випадків, коли дитина перебуває на повному державному утриманні. У такій ситуації право на допомогу зникає, але якщо дитина тимчасово повертається додому, одинока мати може отримати грошову компенсацію за цей період за наявності відповідної довідки від навчального закладу.

Пільги для одиноких матерів в Житомирі

Одинокі матері, якщо мова йде про Житомир, мають право на кілька видів пільг:

соціальне забезпечення у вигляді грошових виплат;

додаткові гарантії за трудовим законодавством, включаючи відпустки та захист від звільнення;

пільги з оподаткування та забезпечення житлом.



Основними пільгами є грошові виплати. Для їх отримання необхідно надати наступний пакет документів:

заяву на призначення допомоги за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

декларацію про доходи та майновий стан за встановленою формою;

довідку про доходи, якщо вони не відображені в державних реєстрах;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідку від місцевої ради чи документи від іноземних держав;

копію свідоцтва про народження дитини;

для усиновлювачів – копію рішення про усиновлення.



Розмір грошової допомоги для одиноких матерів

Сума грошової допомоги визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за попередні шість місяців.

У 2024 році прожитковий мінімум складає:

3 028 грн для працездатних осіб;

2 563 грн для дітей до шести років;

3 196 грн для дітей від шести до вісімнадцяти років;

2 361 грн для осіб, які втратили працездатність.



В середньому в Житомирі одинокі матусі отримують в середньому доплату у розмірі 1000 грн.

Додатковий захист у трудових відносинах для одиноких матерів в Житомирі

Важливо зазначити, що ці гарантії діють лише за умови офіційного працевлаштування. В іншому випадку роботодавець може ігнорувати їхні права.

Держава забезпечує:

додаткові 10 днів відпустки відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки";

можливість використання невикористаної відпустки у будь-який час;

отримання грошової компенсації у разі звільнення;

заборону залучення до понаднормових робіт та відряджень без згоди;

заборону звільнення одинокої матері, якщо її діти молодші 14 років або якщо вона виховує дитину-інваліда до 18 років, якщо роботодавець не гарантує працевлаштування, згідно з Кодексом законів про працю України.

У яких випадках мати-одиначка втрачає право на фінансову допомогу

Право на грошову допомогу припиняється, якщо протягом останнього року відбулися такі події.

Купівля земельної ділянки, квартири, будинку, транспортного засобу, будівельних матеріалів або інших товарів тривалого користування на суму понад 50 тис. гривень, крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг за соціальною нормою.

Наявність у власності родини іншої квартири або будинку, окрім тимчасово окупованих територій, а також осель, непридатних для проживання за актом обстеження технічного стану.

Власність більше одного автомобіля або транспортного засобу, випущеного менш як 15 років тому.



Фінансова підтримка доступна одиноким матерям лише за умови, що їхній фінансовий стан відповідає рівню соціально вразливих груп населення. Інші пільги надаються незалежно від добробуту матері до досягнення дитиною 14 років або 18 років, якщо дитина є інвалідом.

Важливо! Оформлення виплат на дитину займає декілька тижнів з урахуванням часу на отримання довідок й потім орієнтовно в середині місяця будуть надходити кошти на карту для виплат або іншу соціальну картку.