Батьки три роки не могли обрати ім'я для дитини. Дійшло до суду

Суперечки щодо імені новонародженої дитини - не рідкість, але вони рідко закінчуються в суді.

Однак подружжя з Карнатака, штату в Індії, не змогло самостійно з цим впоратись і звернулося до суду по допомогу.

Усе почалося 2021 року. В родині народився хлопчик, і дружина поїхала на кілька тижнів до своїх батьків. Це звичайна практика в Індії - жінки часто переїздять у дім батьків після пологів, щоб відпочити й відновитися.

Зазвичай після кількох тижнів чоловік забирає дружину назад, але в цій ситуації все пішло не так.

Тато вирішив не забирати дружину і дитину після того, як мама новонародженого відмовилася прийняти ім'я, яке він обрав для сина. Замість запропонованого варіанту вона хотіла назвати дитину "Аді". Це ім'я складається з першої літери її імені та частини імені її чоловіка.

Обоє батьків вирішили не йти на поступки, і конфлікт затягнувся на три роки.

Жінка лишалася в будинку своїх батьків і за деякий час звернулася до місцевого суду з проханням про фінансову підтримку від чоловіка. Однак прохання про виплату грошей закінчилося гучною суперечкою. І в підсумку жінка захотіла розлучення.

Заяву з місцевого суду передали до народного, де практикують спробу примирення подружжя. Однак, попри численні пропозиції суддів, пара залишалася непохитною і була рішуче налаштована на розлучення.

Конфлікт вдалося владнати, коли суд запропонував подружжю свій варіант імені для дитини. Хлопчика назвали Ар'явардхан, що означає "благородний".

Після рішення про ім'я пара обмінялася гірляндами, що в індійських традиціях символізує прийняття. Зараз вони щасливо живуть разом у шлюбі.

Це не єдиний випадок за останні роки, коли індійському суду доводиться втручатися в конфлікти, пов'язані з вибором імені для дитини.

У вересні минулого року дівчинку зі штату Керала не взяли до школи після того, як з'ясувалося, що в неї не заповнене свідоцтво про народження.

Її мати звернулася до суду, пояснивши, що намагалася зареєструвати чотирирічну дівчинку, але чиновники відмовилися заповнювати форму, оскільки батько дитини, з яким вона розлучилася, не був присутній.

У своїй постанові Високий суд зобов'язав бюро реєстрації народжень прийняти ім'я, запропоноване матір'ю, а також додати ім'я батька.

Автор: Імран Куреші, BBC Hindi