Трагедія у Лаосі: отруєння метанолом забрало життя шести туристів

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Шість іноземних туристів померли, ймовірно отруївшись підробленим алкоголем у популярному серед молоді місті вечірок в Лаосі.

Для австралійських подруг Б’янки Джонс і Холлі Боулз це була перша велика подорож з метою досліджувати світ.

Як і багатьох 19-річних, їх вабила романтика мандрівок Південно-Східною Азією, відомою смачною їжею, доброзичливими людьми та приголомшливими краєвидами.

Вони "заощадили достатньо грошей після школи та університету, щоб вирушити за кордон, як це роблять багато наших дітей, - розповів тренер їхньої футбольної команди Нік Гіт. - І поїхали".

12 листопада дівчата приїхали у місто Ванг-В'єнг на березі річки в центрі Лаосу.

Вони заселилися у популярний хостел Nana Backpacker, де гостей часто пригощають після прибуття безкоштовним алкогольним напоєм. А через кілька днів обидві були у реанімації в лікарнях Таїланду.

Про смерть Джонс оголосили 21 листопада, Боулз – днем ​​пізніше. У четвер також стало відомо про смерть 28-річної британки Симони Вайт.

Вони є одними з шести іноземних туристів, які померли внаслідок, як вважають, масового отруєння метанолом у місті Ванг-В'єнг.

Серед загиблих також дві данки віком 19 і 20 років та американець, особи яких не встановлено.

Поліція почала міжнародне розслідування цих смертей, правоохоронці вважають, що жертв отруєння може бути більше.

Автор фото,Social Media/Handout Холлі Боулз (ліворуч) померла від отруєння у п’ятницю, через день після смерті своєї подруги Б’янки Джонс (праворуч) та британської адвокатки Симони Вайт (у центрі)



Увага поліції зосереджена на хостелі, в якому проживали деякі з жертв. Перед виходом ввечері дівчата випили запропоновані закладом безкоштовні шоти.

Адміністратор хостелу заперечує провину, зауважуючи, що такий самий напій подавали щонайменше 100 іншим гостям тієї ночі, які не повідомляли про проблеми зі здоровʼям. Керівника забрала поліція для допиту в четвер.

Тренер Гіт, який виступав перед ЗМІ від імені родини Боулз, заявив, що їм відомо, що дівчата отруїлися метанолом. Але, за його словами, "ніхто насправді не знає, як і звідки він потрапив в їхній організм".

Щоб зрозуміти, що сталося, BBC поговорила з туристами та дипломатом про цей регіон.

Наше розслідування показало, що Ванг-В'єнг, де сталася трагедія, є популярним серед молоді містом, відомим своїми барами та вечірками, де ризик отруєння метанолом високий. Консульства та туристичні оператори про це знають, але мандрівники, як правило, ні.

Сумнозвісне місто тусовок

Ванг В'єнг - крихітне містечко з приголомшливими краєвидами на річці Нам Сонг, оточене вапняковими сопками та рисовими полями.

Воно також відоме як місто вечірок - тавро, якого влада Лаосу намагається позбутися протягом останніх десяти років.

Туристів заманюють у Ванг-В’єнг дешевими хостелами, ліжко тут коштує менше ніж 10 євро за ніч, та дешевим алкоголем. У кафе та барах відкрито рекламують марихуану та наркотичні гриби.

На початку 2000-х і 2010-х років місто славилося гучними вечірками та тюбінгом на річці. Але після того, як кілька туристів отримали травми або загинули, влада взялася за покращення стандартів безпеки.

Автор фото,Getty Images Ванг-В'єнг у грудні 2018 року

Влада Лаосу намагалася зробити місто центром екотуризму, а не тусовників і пияків.

"За останнє десятиліття місто дійсно змінилося, його очистили, воно стало набагато сучаснішим, ніж було раніше", - кажуть чиновники.

Але саме тому "молоді мандрівники часто не помічають, що це все ще дуже бідна країна з низькими стандартами безпеки".

Дипломат, з яким говорила BBC, розповів, що консульствам досить часто доводиться мати справу з алкогольними отруєннями туристів.

Південно-Східна Азія сумно відома як регіон з високим ризиком отруєння метанолом. Місцеві виробники, які виробляють дешевий алкоголь, часто не можуть належним чином знизити токсичний рівень метанолу, який утворюється в процесі.

За даними організації "Лікарі без кордонів" (MSF), щороку в цьому регіоні реєструють тисячі таких випадків.

Але туристи мало про це знають.

Британська туристка Саріша розповіла програмі BBC Newsbeat, що ніколи не думала про ризик безкоштовних напоїв, коли нещодавно зупинялася в хостелі Nana Backpacker.

Як і в більшості інших хостелів, тут є "щасливі години" зі знижками на випивку, заклад також безкоштовно пригощає місцевою горілкою на знак ввічливості, сказала вона.

"Це дуже веселе місто", - додала дівчина.

Що таке метанол і як їм труяться

Метанол - це промислова хімічна речовина, яка міститься в антифризі та рідині для миття вітрового скла.

Він не призначений для споживання людиною і дуже токсичний.

Вживання навіть невеликої кількості рідини може завдати серйозної шкоди. Кілька чарок контрабандного алкоголю, що містять метанол, можуть бути смертельними.

На вигляд і смак він схожий на алкоголь, і перший ефект від нього такий самий - людина відчуває сп’яніння та нудоту.

Спочатку люди можуть не усвідомлювати, що щось не так.

Шкода виникає через кілька годин, коли організм намагається вивести метанол, розщеплюючи його в печінці.

Під час метаболізму утворюється токсичні побічні продукти - формальдегід, форміат і мурашина кислоту.

Вони накопичуються, атакуючи нерви та органи, що може призвести до сліпоти, коми та смерті.

Отруєння метанолом потребує негайної медичної допомоги. Його лікують медикаментами, а також діалізом для очищення крові.

Іноді отруєння лікують за допомогою алкоголю (етанолу), щоб випередити метаболізм метанолу. Але це треба робити швидко.

Автор фото,Getty Images На вигляд і смак метанол схожий на алкоголь, і перший ефект від нього такий самий

"Лікарі без кордонів" кажуть, що більшість отруєнь метанолом трапляється в Азії, але іноді також в Африці та Латинській Америці.

Порада мандрівникам - знати, що ви п’єте, і бути обізнаними про ризики.

Пийте в перевірених, ліцензованих закладах і уникайте напоїв домашнього виробництва або контрабандний алкоголь.

Метанол утворюється в процесі дистиляції алкоголю. Комерційні виробники зменшують його до рівня, безпечного для споживання людиною. Однак недобросовісні підпільні виробники або інші учасники ланцюга постачання іноді можуть додавати промислово вироблений метанол, щоб збільшити прибуток.

Метанол можуть містити:

місцеві спиртні напої, наприклад, рисовий або пальмовий лікер,

коктейлі на спиртовій основі,

підроблений фірмовий алкоголь у пляшках в магазинах або за барною стійкою.

Щоб захистити себе від отруєння метанолом:

купуйте алкогольні напої тільки в ліцензованих магазинах алкогольних напоїв та ліцензованих барах і готелях,

уникати вживання алкогольних напоїв домашнього виробництва,

перевірте, чи не пошкоджена пломба пляшки,

перевірте етикетку - чи не викликає сумніву якість друку або помилки в написанні.



Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас або в когось, з ким ви подорожуєте, є ознаки отруєння метанолом.

Автор: Франсес Мао, BBC News