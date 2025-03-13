СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди

Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі України із залученням пропагандистів, блогерів і так званих експертів."Ці особи створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ", - повідомляє СБУ в Телеграм-каналі в четвер.Зокрема, як зазначають в українській спецслужбі, серед поширюваних тез наступні: "відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні; акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави; інформкампанії проти військово-політичного керівництва України; тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені".Крім того, йдеться про розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах Москви."Вкиди та обговорення цих наративів всередині нашої держави є частиною російської стратегії. А спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і спотворення даних про ситуацію на фронті", - наголошують у відомстві.СБУ нагадує, що подібні дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України."У тому числі вони можуть класифікуватися як державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу. А покаранням за цей вид злочину може бути довічне позбавлення волі", - уточнюють в СБУ.Згідно з повідомленням, з початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ у рамках протидії російській інформаційній агресії відкрила майже 2,5 тис. кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. У рамках цих справ за різними статтями ККУ повідомлено про підозру понад 1700 особам. На даний час законної сили набрали вже понад 800 вироків суду.Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам. Із них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Судами винесено вже 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників."Служба безпеки на постійній основі здійснює моніторинг інформаційного простору, нейтралізує випадки поширення проросійської пропаганди та регулярно притягує причетних осіб до відповідальності", - зазначається в повідомленні.СБУ закликає громадян бути пильними: дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатися до поширення російських наративів і не реагувати на ворожі провокації та інформаційні вкиди.