Кривава повня. 14 березня зійде повний місяць - чому він так на нас впливає

У п'ятницю 14 березня у небі зійде повний місяць - це буде перша весняна повня 2025 року. Цьогоріч вона також збігається з повним місячним затемненням.

Місяць буває повним, коли він перебуває на протилежному від Сонця боці Землі, і таким чином весь бік Місяця, звернений до нас, освітлюється.

Корінні американці назвали березневу повню "червʼячим місяцем", бо він сходить у той час, коли ґрунт відтає після зими, і черв'яки знову вилазять на поверхню.

Місячне затемнення відбувається, коли Місяць під час руху потрапляє в область тіні Землі.

Іншими словами, під час місячного затемнення ми бачимо тінь Землі, що падає на її супутник.

Такий місяць також називають "кривавим" - через те, що під час затемнення він набуває червоного відтінку.

Втім, з території України це місячне затемнення побачити буде не можна - адже фаза повного затемнення відбудеться між 08:26 та 09:21 за київським часом, коли вже буде світло.

Можливість спостерігати цьогорічну криваву повню матимуть мешканці Північної Америки.

Повний місяць завжди відіграв важливу роль у формуванні культур і традицій у всьому світі.

Розгляньмо деякі міфи, значення цього небесного явища, і що роблять під час повні в різних країнах.

Чому повний місяць мав значення для наших предків

Автор фото,Getty Images Гігантська копія кістки Ішанго в Брюсселі, де оригінальну археологічну знахідку показують в музеї

Місячні ритми – з його регулярними фазами зростання і спадання раз на місяць – з первісних часів використовували для відстеження часу.

Візьмемо кістку Ішанго, яку в 1957 році на території сучасної Демократичної Республіки Конго знайшов бельгійський геолог.

Вважається, що ця кістка, взята з гомілки павіана, вік якої перевищує 20 000 років, є ранньою формою календаря.

Кістка має чіткі гравюри – деякі з них у формі кіл або частин кіл. Археолог Гарвардського університету Олександр Маршак припустив, що вони могли відображати різні фази Місяця, тобто кістку могли використовувати як шестимісячний календар.

Місяцем врожаю називали повню, яка з'являлася перед осіннім рівноденням (в кінці вересня чи на початку жовтня).

У цей час місяць з'являється невдовзі після заходу сонця, а це означає, що фермери, які поспішали зібрати врожай, могли продовжувати працювати до пізнього вечора при світлі місяця.

Зараз звичайно, більшість використовує електричні лампи.

Які фестивалі проводять під час повні

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Північнокорейські перебіжчики святкують Чусок у Південній Кореї, 2000 рік

У Китаї в день сходу Місяця врожаю проводять свято середини осені Чжунцюцзе. Це державне свято, якому вже 3 тисячі років. Його проводили в очікуванні хорошого врожаю.

Подібне відбувається і в Кореї. Там святкують три дні – сім'ї збираються разом, відзначають врожай і дякують предкам.

У індуїстській культурі дні повні, які називають Пурніма, відзначають постом і молитвою.

Це проходить у листопаді – найсвятішому місяці в індуїстському календарі – і знаменує перемогу Шиви над демоном Тріпурасурою і перше втілення Вішну як Матсьї.

Ритуали включають купання в річках та запалювання глиняних світильників.

Автор фото,Getty Images На Пурнама на Балі люди приносять жертви богам і богиням

Буддисти вірять, що Будда народився під повнею 2500 років назад. Вони також вірять, що він досяг просвітлення і помер під час повного місяця. Ці події відзначають під назвою Пурніма Будда – свята проходять під повним місцем в квітні чи травні.

На Шрі-Ланці повню святкують кожен місяць. Там це називають Пойя і алкоголь і м'ясо в цей час не продають.

На Балі свято повного місяця називають Пурнама – там вірять, що тоді боги та богині спускаються на Землю і дарують свої благословення. Це час для молитви, божественних пожертвувань і висадження фруктових дерев у садах.

Мусульманам рекомендують поститися протягом трьох днів приблизно під час повного місяця. Вони відомі як Білі дні, або Аль-Айям аль-Бід. Кажуть, що пророк Мухаммед постив у ці дні, щоб подякувати Аллаху за освітлення темних ночей.

У християнстві в першу неділю після першої повні, наступної за весняним рівноденням, відзначають Великдень. Цього року Великдень у всіх 20 квітня.

У Мексиці та деяких інших країнах Латинської Америки відродили індіанський "місячний танець", на який жінки збираються у повню на триденному фестивалі.

Які міфи та легенди оточують повний місяць

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Міф про перевертнів зберігся в наш час завдяки таким фільмам жахів, як "Лондонський перевертень", випущений у 1935 році

З давніх часів в Європі вважали, що повний місяць викликає у деяких людей божевілля. Слово "божевілля" (lunacy в англ.) походить від luna, латинського слова, що означає місяць.

Уявлення про те, що повня викликає неконтрольовану поведінку, породило міф про перевертнів – людей, які мимоволі перетворюються на вовків і тероризують свої громади вночі повного місяця.

У 4 столітті до нашої ери грецький історик Геродот писав про плем’я зі Скіфії (теперішня Україна) під назвою неври, стверджуючи, що вони перетворювалися на вовків кілька днів на рік.

У Європі в період з 15 по 17 століття багатьох людей засудили за те, що вони були перевертнями.

Однією з найсумніших була історія поміщика Пітера Штуббе (або Штумпа) у Німеччині в 1589 році. Місцеві мисливці стверджували, що бачили, як він перетворювався з вовка на людину. Після тортур Пітер зізнався, що у нього є чарівний пояс, за допомогою якого він перетворювався на перевертня, що дозволяло йому полювати та їсти людей.

Як повня впливає на нас

Автор фото,Getty Images Дослідження показують, що ми погано спимо під час повного місяця

Дослідження показують, що приблизно під час повні люди довше засинають, менше часу проводять у глибокому сні, менше сплять та мають нижчий рівень гормону мелатоніну в організмі, який сприяє сну.

Люди, які брали участь у дослідженнях, повідомляють, що вони спали гірше, навіть коли лягали спати в закритих кімнатах, де їх би не збудило світло повного місяця.

Багато садівників висаджують насіння і пагони під час повного місяця (як балійці), вважаючи, що тоді ґрунт кращий.

У повню гравітаційна сила Місяця тягне один бік Землі, а гравітаційна сила Сонця – інший. Вважається, що це не тільки викликає більші припливи, але й витягує більше вологи на поверхню Землі.

Згідно з дослідженням, проведеним у Бредфорді у Великій Британії у 2000 році, тварини частіше кусаються під час повні.

Дослідження показало, що між 1997 та 1999 роками кількість пацієнтів, які надходять до лікарні з травмами від укусів тварин, значно зросла в дні повного місяця.

Втім, укусів перевертнів не зафіксували.