В Україні відкрили кримінальну справу через травмовану 20-річну Ковальчук у Дубаї

Поліція України відкрила кримінальне провадження щодо торгівлі людьми у справі 20-річної Марії Ковальчук, тяжко травмованої в Дубаї.

Дівчина зникла в Дубаї на початку березня, родичі та друзі шукали її, а через тиждень її виявили у важкому стані на узбіччі дороги. Зараз вона перебуває у лікарні й загрози її життю немає.

Про це BBC Україна повідомило Головне слідче управління нацполіції.

"За інформацією у ЗМІ, слідчі Національної поліції у Львівській області розпочали окреме кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 149 КК України", - йдеться у повідомленні.

Ця стаття передбачає покарання за торгівлю людиною, а також вербування, переміщення чи переховування потерпілого з метою експлуатації.

У поліції зазначили, що зараз триває досудове розслідування і деталі щодо нього не розголошують.

Ковальчук перебуває у лікарні в Дубаї, де їй зробили декілька операцій. Стан дівчини стабільний, її життю немає загрози. Про це днями повідомляло видання "Громадське" з посиланням на консульство України в Дубаї.

Що відомо про Марію Ковальчук

Тиждень тому пресслужба МЗС України повідомила ВВС Україна деталі щодо ситуації з дівчиною.

Про неї також писали західні ЗМІ з посиланням на джерела, а її матір заявила про зникнення дівчини. Численні західні ЗМІ, які писали про цю історію, називали її OnlyFans-моделлю.

"20 березня консульство України в Дубаї отримало звернення від громадянки України щодо зникнення її доньки та одразу розпочало її пошук у взаємодії з місцевою поліцією", - розповіли в МЗС.

Консули встановили, що 12 березня потерпіла потрапила до одного з медичних закладів міста Дубаї. Співробітники консульства відвідали заклад та зʼясували, що госпіталізована громадянка України травмована та перебуває у важкому стані.

"В ході слідчих дій місцева поліція попередньо встановила, що потерпіла отримала ушкодження, ймовірно, впавши з висоти на забороненому будівельному майданчику. Місцеві правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження та розслідують справу", - розповіли в МЗС.

Дипломати твердять, що місцева влада надає повне сприяння потерпілій стороні та співпрацює з консулами.

"Українські консули також домовилися з місцевою владою про підтримку матері постраждалої громадянки України. Консульство перебуває на постійному контакті з родичами постраждалої, її адвокатом і представниками компетентних органів ОАЕ, тримає справу на контролі", - кажуть в МЗС.

У коментарі для видання "Еспресо.Захід" її матір Анна повідомила, що у доньки виявили численні переломи.

"Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання – теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла. І вона не може говорити", - заявила жінка ЗМІ.

За даними ЗМІ, 9-го березня дівчина відвідала розважальний захід, де познайомилася з двома чоловіками, нібито представниками модельного бізнесу.

10-го березня вона повідомила матері, що залишиться у них на ніч. Вже 11-го березня Марія мала вилетіти до Таїланду, однак більше не виходила на зв'язок, розповідала матір.

Видання Telegraf вказує, що уродженка Львова Марія також брала участь у міжнародній акції "Boris for Peace!", яку присвятили політологу Борису Кагарлицькому. Його засудили в Росії на 5 років за статтею про "виправдання тероризму".

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