Анастасия Приходько резко прошлась по Потапу, который засветился в Дубае в компании россиян

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала продюсера Потапа, который за границей засветился в компании россиян.



В Instagram-stories артистка обвинила рэпера в неискренности. Она убеждена, что в Украине Потап поет на украинском и выпускает патриотические песни, чтобы иметь расположение среди украинцев. Между тем за границей продюсер, по ее мнению, развлекается и спокойно, несмотря на войну, проводит время в компании россиян.

"Можно его в один котел к Фарион (деятельница, раскритиковавшая военных, который говорят на русском – прим. ред.). Давайте и дальше ему верьте, когда он начинает петь в Украине украинских песен, потому что здесь ему вломят по самое не хочу, а если не в Украине, то можно под свечку похлопать в ладошки со страной 404 (Россией – прим. ред.)", — резко выразилась певица.



Напомним, на днях Потап неожиданно засветился на отдыхе в Дубае. В частности, рэпера сняли на видео в одном из местных элитных ресторанов. Компанию продюсеру составили россияне. Потап пока не комментировал скандал, который разгорелся.

Анастасия Приходько раскритиковала Потапа / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Потап в Дубае засветился в компании россиян

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, неожиданно засветился на отдыхе в Дубае в компании россиян.



Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Богдан Беспалов. В частности, он обратил внимание на ролик, который в своих соцсетях опубликовала жена-россиянка участника российской группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко, который родом из Одессы, но получил российское гражданство и живет в России.

Потап в Дубае/ Фото: BespaLOVmedia

На видео компания посетителей элитного ресторана в Дубае, среди которых россияне, наблюдала, как шеф-повар готовит мясо. На одном из кадров можно хорошо разглядеть Потапа. Кроме того, слышно, как рэпер на русском говорит: "Глаз алмаз".

Сейчас видео недоступно в соцсетях, ведь жена Туриченко удалила его. Между тем, сам Потап не комментирует свое присутствие в компании россиян.

Напомним, Потап в начале полномасштабной войны находился за границей, а именно в Испании. В Украину рэпер вернулся только в начале сентября 2022 года. Однако за границу продюсер продолжает и дальше выезжать.