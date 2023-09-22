Гигантские очереди и драки: в ТЦ Дубая стартовала продажа iPhone 15. ВИДЕО

Что известно о выходе новинок от Apple

В пятницу, 22 сентября, в мире стартовали продажи новых iPhone 15. Ценители "яблочных" гаджетов ночевали в торговых центрах и даже дрались за место в очередях.Так, в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае в торговом центре Mall of the Emirates произошли массовые беспорядки из-за выхода в продажу новых iPhone. О произошедшем стало известно 22 сентября. Отмечается, что людей пытались разнять охранники.Соответствующее видео, которое распространяется по сети, публикует телеграмм-канал "Украина Сейчас". Из сообщения становится известно, что причиной таких действий стали большие очереди за новым iPhone.Несмотря на все попытки охранников и административного персонала заведения как-то разделить толпу специальными ограждениями, им не удалось избежать давки. Более 100 человек остались переночевать в ТЦ 21 сентября, ведь iPhone должен был выйти в общие продажи 22 сентября. Однако даже перепалки в очередях и долгое ожидание не смогло лишить людей желания приобрести новый смартфон компании Apple.

12 сентября стало известно, что компания Apple будет презентовать обновленные девайсы. Любители "яблочных" гаджетов смогли увидеть новую линейку iPhone 15 и обновленные умные часы. Последние телефоны Apple обновились титановыми корпусами и более мощными камерами. Беспроводные наушники в презентации представлены не были. Также не было и смартфона Mini, представленного ранее. Презентация была сужено-традиционной с акцентом на iPhone 15 и экологию. Цены на новую линейку iPhone 15, по предварительным оценкам достигнут от $799 до $1199 долларов США.

Также сообщалось, что 18 сентября Apple выпустила новую операционную систему iOS17. Ее смогут установить все пользователи смартфонов Apple, начиная с iPhone XS 2018 года или более поздней версии. Некоторые из функций были впервые представлены разработчиками.

















