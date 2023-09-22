Гигантские очереди и драки: в ТЦ Дубая стартовала продажа iPhone 15. ВИДЕО

В пятницу, 22 сентября, в мире стартовали продажи новых iPhone 15. Ценители "яблочных" гаджетов ночевали в торговых центрах и даже дрались за место в очередях.
Так, в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае в торговом центре Mall of the Emirates произошли массовые беспорядки из-за выхода в продажу новых iPhone. О произошедшем стало известно 22 сентября. Отмечается, что людей пытались разнять охранники.
Соответствующее видео, которое распространяется по сети, публикует телеграмм-канал "Украина Сейчас". Из сообщения становится известно, что причиной таких действий стали большие очереди за новым iPhone.
Несмотря на все попытки охранников и административного персонала заведения как-то разделить толпу специальными ограждениями, им не удалось избежать давки. Более 100 человек остались переночевать в ТЦ 21 сентября, ведь iPhone должен был выйти в общие продажи 22 сентября. Однако даже перепалки в очередях и долгое ожидание не смогло лишить людей желания приобрести новый смартфон компании Apple.
Что известно о выходе новинок от Apple
12 сентября стало известно, что компания Apple будет презентовать обновленные девайсы. Любители "яблочных" гаджетов смогли увидеть новую линейку iPhone 15 и обновленные умные часы. Последние телефоны Apple обновились титановыми корпусами и более мощными камерами. Беспроводные наушники в презентации представлены не были. Также не было и смартфона Mini, представленного ранее. Презентация была сужено-традиционной с акцентом на iPhone 15 и экологию. Цены на новую линейку iPhone 15, по предварительным оценкам достигнут от $799 до $1199 долларов США.
Также сообщалось, что 18 сентября Apple выпустила новую операционную систему iOS17. Ее смогут установить все пользователи смартфонов Apple, начиная с iPhone XS 2018 года или более поздней версии. Некоторые из функций были впервые представлены разработчиками.