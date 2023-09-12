Представлен новый iPhone 15 Pro из титана в четырех вариациях. ВИДЕО

прошлогодний процессор A16 Bionic;

объем оперативной памяти, как и годом ранее - 6 Гб;

камеры с разрешением 48 Мп;

стоимость от $799 и $899 соответственно.

боковые грани из титана;

более тонкие рамки дисплея - по 1,5 мм с каждой стороны и загнутые края задней панели;

порт USB-C поддерживает скорость передачи данных Thunderbolt;

3-нм процессор Apple A17 Bionic;

8 Гб оперативной памяти;

модуль Apple U2.;

стоимость от $999 и от $1199 соответственно

новый чип S9 (более энергоэффективный и на 50% быстрее от предыдущей модели);

дисплей в 2 раза ярче;

Double Tap - часы распознают двойное постукивание пальцами, чтобы ответить на звонок или выключить будильник;

новый розовый цвет;

Компания Apple презентовала iPhone 15 и другие новинки. Это 6,1-дюймовый iPhone 15 и 15 Pro, а также 6,7-дюймовый iPhone 15 Max и 15 Pro Max. Они получили быстрые зарядками с USB-C вместо Lightning, Dynamic Island вместо выемки и активное шумоподавление при звонках.Новые айфоны доступны в цветах: черный, зеленый, розовый, голубой и желтый. В продажу поступят с 22 сентября.Новые iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеют:iPhone 15 Pro/Pro Max имеют:iPhone 15 Pro Max имеет перископический модуль камеры, который обеспечит шестикратный оптический зум. Вместо традиционного рычажка отключения звука появится настраиваемая кнопка (включение камеры или фонарика, быструю команду или оставить отключение звука).Apple представила еще и новое поколение Watch Series 9

Главное с презентации: