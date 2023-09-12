Представлен новый iPhone 15 Pro из титана в четырех вариациях. ВИДЕО

Компания Apple презентовала iPhone 15 и другие новинки. Это 6,1-дюймовый iPhone 15 и 15 Pro, а также 6,7-дюймовый iPhone 15 Max и 15 Pro Max. Они получили быстрые зарядками с USB-C вместо Lightning, Dynamic Island вместо выемки и активное шумоподавление при звонках.
Новые айфоны доступны в цветах: черный, зеленый, розовый, голубой и желтый. В продажу поступят с 22 сентября.
Новые iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеют:
прошлогодний процессор A16 Bionic;
объем оперативной памяти, как и годом ранее - 6 Гб;
камеры с разрешением 48 Мп;
стоимость от $799 и $899 соответственно.
iPhone 15 Pro/Pro Max имеют:
боковые грани из титана;
более тонкие рамки дисплея - по 1,5 мм с каждой стороны и загнутые края задней панели;
порт USB-C поддерживает скорость передачи данных Thunderbolt;
3-нм процессор Apple A17 Bionic;
8 Гб оперативной памяти;
модуль Apple U2.;
стоимость от $999 и от $1199 соответственно
iPhone 15 Pro Max имеет перископический модуль камеры, который обеспечит шестикратный оптический зум. Вместо традиционного рычажка отключения звука появится настраиваемая кнопка (включение камеры или фонарика, быструю команду или оставить отключение звука).
Apple представила еще и новое поколение Watch Series 9
новый чип S9 (более энергоэффективный и на 50% быстрее от предыдущей модели);
дисплей в 2 раза ярче;
Double Tap - часы распознают двойное постукивание пальцами, чтобы ответить на звонок или выключить будильник;
новый розовый цвет;
Главное с презентации:
В новых часах Apple Watch — самый мощный чип в истории продукта — U2. Кроме этого обещают быстрый доступ к Siri, дисплей яркостью 2000 нит и функцию управления жестами — Double Tap.
Представлены Apple Watch Ultra 2. У них яркость дисплея уже до 3000 нит, тоже поддерживается функция Double Tap, у часов 36 часов автономности и 72 часа в режиме сбережения энергии.
в базовых моделях iPhone 15 и 15 Plus появилась система Dynamic Island.
экраны моделей 6,1 и 6,7 дюймов, камеры — 48 мегапикселей. Экраны стали ярче, яркость в пике до 2000 нит, защитное стекло Ceramic Shield.
смартфоны iPhone15 выйдут в пяти цветах - розовый, желтый, салатовый, синий и чëрный.
у новых iPhone 15 будет Type-C. Apple отказалась от разъема Lightning.
Ещё iPhone 15 Pro умеет снимать 3D-видосы для Apple Vision Pro. Их можно смотреть в формате 360 градусов с глубиной и перспективой.
цены на новые айфоны в США — от 799 долларов для iPhone 15, от 899 долларов для iPhone 15 Plus.