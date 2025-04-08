Як тарифи Трампа вплинуть на ціну iPhone

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Мрія Трампа з його тарифами — повернути високотехнологічне виробництво до США. Реальність — дорожчий айфон, пише газета The Wall Street Journal про те, як дії президента США вплинуть на ціни.

iPhone - це як глобальний конструктор, пише видання, компоненти якого збираються з усього світу.

Основне виробництво зосереджене в Китаї, де за десятиліття відшліфували майстерність у збиранні електроніки.

Газета пише, що перенесення збирання iPhone до США - це не тільки дорого, але й складно.

Видання аналізує вартість iPhone 16 Pro, який коштує у США $1 100 за 256 ГБ пам'яті.

Собівартість усіх матеріалів була близько $550 на момент виходу моделі, каже Вейн Лем, аналітик дослідницької компанії TechInsights.

Якщо додати збирання та тестування, то собівартість для Apple становить приблизно $580. Тобто прибуткова маржа Apple є високою при ціні у $1 100 за пристрій.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Основне виробництво iPhone у Китаї

Якщо врахувати нові тарифи Трампа на китайські товари, які складають 54%, то собівартість зростає приблизно до $850.

При цьому прибуткова маржа скорочується, якщо Apple не підвищить роздрібну ціну на iPhone.

В Apple відмовилися коментувати цінову політику компанії чи деталі виробництва.

"Хоча компанія ще проводить оцінку ситуації, ймовірність перегляду цін на iPhone є високою. Позитивом є те, що споживачі вже знають про зовнішні фактори, тож не сприймуть подорожчання як жадібність", - пише видання Bloomberg.

Журналісти прогнозують, що Apple буде тиснути на постачальників компонентів і партнерів, щоб ті знизили ціни.

Також ймовірно, що компанія візьме частину нових витрат на себе, прогнозує видання.

Apple підготувалася до тарифів Трампа. Щоб пом'якшити удар, компанія місяцями накопичувала гаджети у США.

Товар, який вже на американській території, не буде обкладатися митом.

"Теоретично Apple може відкласти будь-яке коригування цін до вересня, коли вийдуть нові iPhone", - пише Bloomberg.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,iPhone збирають у Китаї

Якщо зараз зазирнути на склади Apple у США, там усе ще багато пристроїв "made in China". Але все частіше трапляються iPhone з Індії, iPad, Apple Watch і AirPods із В'єтнаму, а також Mac з Таїланду та В'єтнаму.

І ця диверсифікація лише посилюватиметься у відповідь на тарифи.

Збільшення виробництва у Бразилії теж може стати відповіддю на мита Трампа, оскільки на бразильський імпорт діє лише мито у 10%.

Але виробничі потужності Бразилії менші, ніж в Азії, й там не виготовляють складніші версії iPhone, як-от Pro.

Чи можуть iPhone збирати у США

Якщо навіть Apple перенесе виробництво до США, компанії усе одно доведеться платити мита за багато компонентів, які привозять з-за кордону.

Перенесення виробництва в США - це "титанічне завдання", яке зайняло б роки, каже Бартон Крокетт, старший аналітик компанії Rosenblatt Securities.

І сам телефон, найімовірніше, коштував би дорожче, прогнозує експерт.

Китайська екосистема складання iPhone базується на трудомісткому процесі.

За словами Крокетта, незрозуміло, чи можна зробити у США смартфон за конкурентною ціною.

За оцінками Лема, збирання iPhone у Китаї коштує $30 за пристрій. У США ціна за це могла б сягнути $300.

Автор фото,Getty Images

"А якщо кожен компонент — від дисплея до внутрішнього сховища — виготовлятиметься в США? Так, тоді це буде телефон за мільярд", - пише The Wall Street Journal.

Якщо Apple справді захоче налагодити значне внутрішнє виробництво, на це може знадобитися щонайменше п'ять років, пише Bloomberg.