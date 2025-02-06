AnTuTu назвав найпродуктивніші смартфони 2025 року: Vivo X200 Pro, OnePlus Ace 5 Pro – хто ще потрапив у ТОП?

Бенчмарк AnTuTu продовжує залишатися одним із найважливіших інструментів для оцінки продуктивності мобільних пристроїв. Січневий рейтинг найпотужніших Android-смартфонів привернув увагу експертів та користувачів завдяки ряду несподіваних результатів та інноваційних рішень, що впроваджуються провідними виробниками.

На першому місці рейтингу опинився Vivo X200 Pro Satellite Edition, який працює на базі процесора Dimensity 9400 від MediaTek. Пристрій досяг середнього показника у 2 896 624 бали. Цей результат свідчить не лише про високу обчислювальну потужність, але й про ефективну інтеграцію апаратного та програмного забезпечення. Важливо відзначити, що Vivo, традиційно зосереджена на інноваціях у сфері камери та дизайну, в цьому релізі демонструє потужність і високі технологічні можливості своїх платформ.

На другому місці розташувався OnePlus Ace 5 Pro, який оснащений процесором Snapdragon 8 Elite і набрав 2 888 193 бали. Незважаючи на невеликий відрив від Vivo, OnePlus зумів показати стабільну роботу свого флагманського пристрою. Snapdragon 8 Elite відомий своєю високою енергоефективністю та оптимізованою архітектурою, що дозволяє забезпечити відмінну продуктивність у різних режимах роботи – від ігор до інтенсивних багатозадачних процесів.

Троє на подіумі: Red Magic 10 Pro+

Цікаво, що Red Magic 10 Pro+, лідер грудневого рейтингу, цього разу зайняв третю позицію зі здобутим показником 2 868 701 бал. Це свідчить про те, що хоча пристрій і залишається конкурентоспроможним у плані потужності, ринок продовжує динамічно змінюватися. Можливо, переміщення у рейтингу пояснюється технічними оптимізаціями та апаратними нововведеннями у моделях конкурентів, що дає їм невелику перевагу у синтетичних тестах.

Смартфон Бали Ціна в гривнях Vivo X200 Pro Satellite Edition (Dimensity 9400) 2,896,624 20,000 OnePlus Ace 5 Pro (Snapdragon 8 Elite) 2,888,193 21,000 Red Magic 10 Pro+ (Snapdragon 8 Elite) 2,868,701 19,500 iQOO 13 (Snapdragon 8 Elite) 2,853,651 19,000 iQOO Neo10 Pro (Dimensity 9400) 2,836,633 18,500 Vivo X200 (Dimensity 9400) 2,816,213 18,000 Vivo X200 Pro Mini (Dimensity 9400) 2,799,774 17,500 OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) 2,752,630 22,000 Oppo Find X8 Pro Satellite Edition (Dimensity 9400) 2,706,662 24,000 Honor Magic 7 Pro (Snapdragon 8 Elite) 2,684,156 21,500

AnTuTu оцінює пристрої на основі понад 1 000 тестів на місяць, перевіряючи ЦП, графіку, пам'ять та сховище через моделювання реальних завдань. Однак при цьому не враховуються такі фактори як якість дисплея, можливості камер, автономність і оптимізація ПЗ.

Січневий рейтинг AnTuTu підтверджує, що сучасний ринок Android-смартфонів пропонує високопродуктивні пристрої, здатні задовольнити вимоги навіть найвибагливіших користувачів. Vivo X200 Pro Satellite Edition та OnePlus Ace 5 Pro є яскравими прикладами технологічного прогресу, проте споживачам варто звертати увагу на комплексну оцінку пристрою, а не лише на результати синтетичних тестів.

В епоху швидких технологічних змін виробники змушені вдосконалювати не тільки апаратну частину, але й програмне забезпечення, щоб забезпечити кращий користувацький досвід. Аналітики ринку та споживачі можуть використовувати результати бенчмарків як один із показників, проте остаточний вибір пристрою має базуватися на збалансованому підході до оцінки всіх його характеристик.