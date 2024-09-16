Чи є сенс купувати найновішу модель смартфона - Pixel 9, iPhone 16.

Із сезоном нових смартфонів усіх, хто святкує! Знову прийшла пора року, коли технологічні гіганти докладають усіх зусиль, щоб переконати нас оновити свої гаджети.

Нещодавно Google випустила останні телефони Pixel 9, а потім Apple представила свої iPhone 16.

У липні Samsung випустила останні версії складаних телефонів Z Flip6 і Z Fold6, а Huawei щойно представила в Китаї телефон під назвою Mate XT, який складається двічі, тобто екран там з трьох частин.

Оскільки продажі смартфонів у всьому світі сповільнюються, маркетингові повідомлення їхніх виробників стають дедалі більш приголомшливими.

Автор фото,Getty Images Google представила свої нові телефони Pixel 9

Керівник Apple Тім Кук пообіцяв, що iPhone16 "змінить визначення того, що буде робити смартфон". Що б це означало?

Віцепрезидент Google з управління продуктами Браян Раковскі назвав дизайн "розкішного" Pixel 9 "приголомшливим".

Huawei тепер має власну брендову пісню, йдеться у пресрелізі компанії, яка "потужно виражає прагнення до мрії, підкреслюючи, що кожен прорив і успіх, якого досягла компанія, йде від віри у мрії".

Так, ми досі говоримо про телефони.

І Apple, і Google зробили велику ставку на вбудовані функції ШІ. Новий Magic Editor від Google може додавати створений штучним інтелектом контент до фотографій, а також видаляти непотрібні фрагменти (з різним ступенем успіху, з мого досвіду).

Apple Intelligence на iPhone16 містить технологію OpenAI від виробника ChatGPT, вбудовану в цифрову помічницю Siri, яка, як багато хто стверджує, давно потребує оновлення.

Але чи комусь усе це реально потрібно?

Експерт із мобільних телефонів Бен Вуд з дослідницької фірми CCS Insight каже, що, хоча функції штучного інтелекту спрямовані на полегшення цифрового життя, це зовсім не означає, що вони є визначальними при виборі смартфона.

"Я думаю, що зараз більшість людей знають, чого хочуть від телефона, і однією з найважливіших речей є камера", - каже він.



Розробники телефонів також це знають. Технічні характеристики кожної нової камери мобільного телефону, як правило, є вдосконаленням попереднього покоління. Але навіть це вже не гарантований генератор продажів.

"Очевидно, що люди дедалі довше користуються одним телефоном. У 2013 році щорічно продавали 30 мільйонів телефонів, - додає Вуд. - Цього року буде близько 13,5 мільйонів".



Звичайно, існує постійна криза вартості життя, яка впливає на рішення людей щодо витрат. Крім того, кожен телефон має "екологічний цінник", адже містить рідкісні елементи та дорогоцінні метали.

Також зростає тенденція, особливо серед батьків і молоді, намагатися відмовитися від смартфонів.

Кілька британських шкіл переглядають свою політику щодо використання смартфонів, а деякі вже обрали заборону.

Мережа мобільного зв’язку EE рекомендує, щоб діти до 11 років взагалі не мали смартфонів.

Нова Іст очолює північно-західну лондонську філію кампанії Smartphone Free Childhood, яка закликає батьків і школи підвищувати вік, з якого дітям дають гаджети.

"Ми не проти технологій, ми просто за дитинство, - каже вона. - Ми б хотіли, щоб технологічні компанії розробили телефон, зручний для дітей, пропонуючи лише основні функції, такі як дзвінки, обмін повідомленнями, музику та карти, без будь-яких додаткових функцій".

Автор фото,Getty Images Деякі активісти стурбовані тим, що діти занадто багато часу проводять з телефонами

Докторка Саша Лучіоні, наукова співробітниця фірми Hugging Face, що займається штучним інтелектом, каже, що наразі цей заклик, здається, не працює.

"Стає дедалі більше розмов про "цифрову тверезість" щодо того, як ми створюємо та використовуємо технології, але схоже, розробники смартфонів йдуть у прямо протилежному напрямку", - каже вона.

Ми звернулися до Apple, Google і Samsung.

Останній відповів: "Користувачі Samsung можуть обрати спосіб використання своїх телефонів Galaxy, який найкраще відповідає їхнім потребам. Наприклад, функції цифрового добробуту дозволяють користувачам вибирати, які функції вони використовуватимуть, коли вони ними користуватимуться та як довго, наприклад, налаштування обмеження часу для певних програм".

Однією з компаній, яка прислухається до дедалі гучніших закликів щодо обмеження функціональності телефону, є фінська фірма HMD, яка досі виробляє базові телефони Nokia. Минулого місяця вони випустили телефон на тему Барбі у співпраці з виробником іграшок Mattel, і я випробувала його. Я б описала його двома словами - функціональний і рожевий.

Як і більшість "традиційних" мобільних телефонів, він не має додатків, магазину програм, камери для селфі та має лише одну гру. Якщо ви хочете послухати музику, є FM-радіо.

CCS Insight прогнозує, що цього року у Великій Британії продадуть близько 400 000 традиційних мобільних телефонів – аж ніяк не достатньо, щоб найближчим часом вибити iPhone з вершини списку найбільш продаваних телефонів у світі, але це непогана частина ринку.

Я щойно перевірив свій власний час перед екраном за останні сім днів, і в середньому він становив близько п’яти годин на день. Ця статистика, безперечно, протвережує – але весь цей час я не просто бездумно гортала стрічку (чесно).

Мій телефон є робочим інструментом, я також користуюся ним для банківських операцій, покупок, прокладання маршрутів, трекінгу здоров’я та сімейних планів - але також, звісно, для ігор і соціальних мереж.

"Я думаю, що ми часто забуваємо про величезну користь від використання смартфонів", - каже Піт Етчеллс, професор психології та наукової комунікації в університеті Бат-Спа.

"Ми схильні більше зосереджуватися на негативі. Завжди варто пам'ятати, що це зручні технології. Вони нам допомагають. У них є хороші сторони", - каже він.

Зої Кляйнман, Кореспондентка ВВС з питань технологій