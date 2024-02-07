Окуляри Apple Vision Pro. Розповідаємо все про нову гарнітуру: скільки коштує, перші враження, технічні характеристики. ВІДЕО

19 січня Apple відкрила передзамовлення гарнітури Apple Vision Pro. Базова модель коштує $3499, варіант із внутрішнім накопичувачем на 512 ГБ — $3699, а варіант із накопичувачем 1 ТБ — $3899 доларів. З додатковими опціями вартість гаджета може дійти до $4800.

Справжній ажіотаж

Через вісімнадцять хвилин після того, як Apple почала приймати попередні замовлення на Vision Pro запаси були розпродані, а дати доставки почали зміщуватися — зрештою, на місяці, — пише AppleInsider.

Покупці, які прийшли одразу після відкриття попередніх замовлень, отримають свої гарнітури 2 лютого 2024 року, але майже миттєво ця дата доставки почала зміщуватися на березень та квітень.

За оцінками, у перший рік поставок буде від 400 000 до 1 мільйона одиниць. Хоча деякі експерти називають меншу кількість.

Комплектація та аксесуари

У комплекті з гарнітурою поставляється низка аксесуарів, включно з батареєю, серветкою для протирання екрана, блоком живлення і кабелем USB-C для зарядки. Додаткові опції можна придбати за гроші, серед них:

дорожній кейс за $199;

додатковий акумулятор за $199;

лінзи Zeiss для тих, кому необхідне коригування зору, від $99;

накладки Extra Light Seal за $199;

подушечки Extra Light Seal за $29;

кліпса для кріплення акумулятора Belkin за $49,95;

додатковий ремінець за $99;

додатковий ремінець із подвійною петлею за $99;

додатковий кабель для зарядки за $29;

адаптер живлення USB-C на 30 Вт за $39.

Відео

Гарнітура працює на базі процесора Apple M2 і допоміжного чипа Apple R1. У компанії описують гаджет як «просторовий комп'ютер», який здатний об'єднувати цифрові медіа з реальним оточенням.

Про Apple Vision Pro

CEO Apple Тім Кук представив довгоочікувані окуляри доповненої реальності Apple Vision Pro на WWDC 2023 після 7 років розробки.

Окуляри показують користувачеві відео з роздільною здатністю понад 4K для кожного ока, додаючи програми та інтерфейс користувача до середовища в 3D-просторі. Контролюються голосом, руками та очима і дозволяють розміщати застосунки на всій видимій вам площі. Функція Environment дозволяє розширити свою кімнату чи повністю перетворити її на ліс чи берег моря.

Мета Vision Pro – створити абсолютно інтуїтивну систему керування гаджетом.

Функція Eyesight дозволяє показати іншим людям, чи можете ви зараз комунікувати, чи повністю занурені в девайс.

Apple Vision Pro постійно синхронізовано з iPhone, iPad та Mac. Mac можна підключити до Apple Vision Pro одним поглядом.

Apple Vision Pro

При перегляді фото можна буде затемнити кімнату, у якій ви знаходитеся.

Vision Pro також має першу 3D камеру від Apple для створення обʼємних фото та відео.

Apple Vision Pro

Apple Vision Pro також дозволяє перетворити вашу кімнату на обʼємний кінотеатр.

Для безпеки Apple представила Optic ID — як систему сканування райдужної оболонки ока. Подібно до Face ID або Touch ID, він використовуватиметься для автентифікації користувача, увімкнення покупок Apple Pay та інших елементів, пов’язаних із безпекою.

Apple Vision Pro технічні характеристики

Розширення 23 млн пікселів

Відео у 4К

Micro LED дисплей

Вбудований просторовий звук

Чип Apple M2

Та новий чип R1

Дві камери, 5 сенсорів, 6 мікрофонів передають дані на R1

R1Сергій Коноплицький, Редактор SPEKA