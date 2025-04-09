В елітном клубі Домінікані загинули 113 людей. Загинули відомі бейсболісти і губернаторка

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Щонайменше 113 людей загинули, понад 150 дістали поранення внаслідок обвалення даху нічного клубу Jet Set у Санто-Домінго, столиці Домініканської Республіки, повідомляє влада.

При цьому рятувальники кажуть, що це не остаточні дані.

Дах обвалився під час концерту відомого співака Руббі Переса. На той момент у клубі було близько 300 людей.

Серед загиблих - сам Перес, зірки домініканського бейсболу Октавіо Дотель і Тоні Бланко, які виступали у США, дизайнер Мартін Поланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Круз. Вона була сестрою колишнього бейсболіста Нельсона Круза, семиразового володаря всіх зірок Вищої ліги бейсболу.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Родичі постраждалих скаржаться, що навколо панує хаос

Що спричинило трагедію, поки що невідомо. Близько 400 рятувальників продовжують розбирати завали, витягуючи з-під уламків тіла все нових і нових жертв.

Є побоювання, що кількість загиблих ще зросте.

Директор Центру надзвичайних операцій Хуан Мануель Мендес сподівається, що багато з тих, хто опинився під завалами, ще живі.

Jet Set - популярний нічний клуб у Санто-Домінго, по понеділках там регулярно проходять концерти танцювальної музики. На концерт Руббі Переса зібралося чимало відомих у країні людей.

На питання про те, як один з найпопулярніших розважальних майданчиків країни міг стати смертельною пасткою, має відповісти слідство.

Судячи з відеозаписів, що потрапили в мережу, катастрофа сталася приблизно за годину після початку концерту.

Спочатку один із відвідувачів почав кричати: “Подивіться, щось падає зі стелі!” Виконавець подивився вгору, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Менш ніж за півхвилини пролунав гучний звук, а потім усе занурилося в темряву.

"Я подумав, що це землетрус", - сказав один з учасників гурту Руббі Переса місцевим ЗМІ.

Президент країни Луїс Абінадер висловив співчуття постраждалим й оголосив триденну жалобу.

Домініканська Республіка, на відміну від сусідньої Республіки Гаїті, вважається безпечною країною і привертає до себе багато туристів з усього світу.