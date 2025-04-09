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В елітном клубі Домінікані загинули 113 людей. Загинули відомі бейсболісти і губернаторка

09.04.2025, 16:29:55 645 0 Помилка?Помилка в тексті?
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В елітном клубі Домінікані загинули 113 людей. Загинули відомі бейсболісти і губернаторка

Щонайменше 113 людей загинули, понад 150 дістали поранення внаслідок обвалення даху нічного клубу Jet Set у Санто-Домінго, столиці Домініканської Республіки, повідомляє влада.

При цьому рятувальники кажуть, що це не остаточні дані.

Дах обвалився під час концерту відомого співака Руббі Переса. На той момент у клубі було близько 300 людей.

Серед загиблих - сам Перес, зірки домініканського бейсболу Октавіо Дотель і Тоні Бланко, які виступали у США, дизайнер Мартін Поланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Круз. Вона була сестрою колишнього бейсболіста Нельсона Круза, семиразового володаря всіх зірок Вищої ліги бейсболу.

Люди плачуть і обіймаються біля нічного клубу Jet Set у Санто-Домінго

Автор фото,Reuters

Підпис до фото,Родичі постраждалих скаржаться, що навколо панує хаос

Що спричинило трагедію, поки що невідомо. Близько 400 рятувальників продовжують розбирати завали, витягуючи з-під уламків тіла все нових і нових жертв.

Є побоювання, що кількість загиблих ще зросте.

Директор Центру надзвичайних операцій Хуан Мануель Мендес сподівається, що багато з тих, хто опинився під завалами, ще живі.

Jet Set - популярний нічний клуб у Санто-Домінго, по понеділках там регулярно проходять концерти танцювальної музики. На концерт Руббі Переса зібралося чимало відомих у країні людей.

На питання про те, як один з найпопулярніших розважальних майданчиків країни міг стати смертельною пасткою, має відповісти слідство.

Судячи з відеозаписів, що потрапили в мережу, катастрофа сталася приблизно за годину після початку концерту.

Спочатку один із відвідувачів почав кричати: “Подивіться, щось падає зі стелі!” Виконавець подивився вгору, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Менш ніж за півхвилини пролунав гучний звук, а потім усе занурилося в темряву.

"Я подумав, що це землетрус", - сказав один з учасників гурту Руббі Переса місцевим ЗМІ.

Президент країни Луїс Абінадер висловив співчуття постраждалим й оголосив триденну жалобу.

Домініканська Республіка, на відміну від сусідньої Республіки Гаїті, вважається безпечною країною і привертає до себе багато туристів з усього світу.

Тэги: Домінікана, трагедія, нічний клуб

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