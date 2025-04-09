В елітном клубі Домінікані загинули 113 людей. Загинули відомі бейсболісти і губернаторка

|ЖЖ » Новини » Надзвичайні події » 2025 Апрель 9 » 16:29:55
Щонайменше 113 людей загинули, понад 150 дістали поранення внаслідок обвалення даху нічного клубу Jet Set у Санто-Домінго, столиці Домініканської Республіки, повідомляє влада.
При цьому рятувальники кажуть, що це не остаточні дані.
Дах обвалився під час концерту відомого співака Руббі Переса. На той момент у клубі було близько 300 людей.
Серед загиблих - сам Перес, зірки домініканського бейсболу Октавіо Дотель і Тоні Бланко, які виступали у США, дизайнер Мартін Поланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Круз. Вона була сестрою колишнього бейсболіста Нельсона Круза, семиразового володаря всіх зірок Вищої ліги бейсболу.
Що спричинило трагедію, поки що невідомо. Близько 400 рятувальників продовжують розбирати завали, витягуючи з-під уламків тіла все нових і нових жертв.
Є побоювання, що кількість загиблих ще зросте.
Директор Центру надзвичайних операцій Хуан Мануель Мендес сподівається, що багато з тих, хто опинився під завалами, ще живі.
На питання про те, як один з найпопулярніших розважальних майданчиків країни міг стати смертельною пасткою, має відповісти слідство.
Судячи з відеозаписів, що потрапили в мережу, катастрофа сталася приблизно за годину після початку концерту.
Спочатку один із відвідувачів почав кричати: “Подивіться, щось падає зі стелі!” Виконавець подивився вгору, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Менш ніж за півхвилини пролунав гучний звук, а потім усе занурилося в темряву.
"Я подумав, що це землетрус", - сказав один з учасників гурту Руббі Переса місцевим ЗМІ.
Президент країни Луїс Абінадер висловив співчуття постраждалим й оголосив триденну жалобу.
Домініканська Республіка, на відміну від сусідньої Республіки Гаїті, вважається безпечною країною і привертає до себе багато туристів з усього світу.