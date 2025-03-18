Загинув музичний гурт і ще пів сотні людей. Деталі найкривавішої пожежі у нічному клубі Північної Македонії

У масштабній пожежі в Північній Македонії в ніч на 16-те березня загинули 59 людей, 155 постраждали. Серед загиблих майже усі учасники місцевого популярного гурту ДНК, які виступали в ту ніч у клубі.

Наразі у рамках розслідування причин трагедії поліція затримала 10 осіб. Причиною загоряння, за попередніми даними, стало використання піротехніки.

Пожежа сталася близько 2:30 за місцевим часом в ніч на неділю в нічному клубі Pulse в місті Кочані, коли там виступала популярна місцева група ДНК. На концерт прийшло близько 500 осіб.

Представниця прокуратури Республіки Північна Македонія Білана Арсовська повідомила BBC, про десятьох затриманих. Їх підозрюють у причетності до трагедії. Серед них чиновники, які видали клубу ліцензію. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про затримання власника клубу.

Арсовська також повідомила, що в будівлі клубу був лише один працюючий вихід, оскільки задні двері закрили і їх неможливо було використати під час евакуації.

Перша перевірка на місці пожежі в неділю, за її словами, також виявила кілька "аномалій".

"Є недоліки в системі пожежогасіння та системи захисту від блискавки", — сказала вона в ефірі програми BBC Newshour.

Представниця прокуратури також розповіла, що після пожежі вижив лише один учасник групи ДНК - один із двох вокалістів живий і перебуває в лікарні.

Інші музиканти, зокрема другий вокаліст, бек-вокалістка, барабанщик, клавішник, а також фотограф групи загинули.

Автор фото,EPA Люди в Кочані оплакують жертв

Міністр внутрішніх справ Північної Македонії Панче Тошковскі раніше заявив, що пожежа спалахнула через іскри від піротехніки. Вони потрапили на стелю, що була зроблена з легкозаймистого матеріалу.

На знятих відвідувачами кадрах видно, як люди намагаються загасити загоряння, але не покидають клуб після початку пожежі. За словами очевидців, після того, як люди почали покидати заклад, виникла тиснява.

Місцева преса описує Pulse, розташований в місті Кочани, за 100 км на схід від столиці Скоп'є, як "імпровізований нічний клуб". За даними ЗМІ, раніше в цьому приміщенні був склад килимів.

20-річна Марія Тасева розповіла македонському П'ятому каналу, що потрапила в тисняву, коли люди кинулися до виходу. За її словами, вона впала на підлогу, але врешті-решт змогла знайти вихід.

"Не знаю як, але мені вдалося вибратися, — сказала вона агентству Reuters. — Зараз я в порядку, але є багато загиблих". За словами дівчини, її 25-річна сестра також загинула.

Автор фото,Getty Images Марія Тасева змогла вибратися з клубу, її старша сестра загинула.

Волонтер Червоного Хреста Мустафа Саїдов розповів, що більшість постраждалих — молоді люди віком від 18 до 20 років. За офіційними даними, понад 20 поранених і троє загиблих були молодше 18 років.

"Історії дуже сумні, і, на жаль, загинуло багато молодих людей", — сказав він.

Владислав Груєв, спеціаліст з пластичної хірургії в Університетській клініці Скоп'є, сказав BBC, що більшість пацієнтів, які проходять лікування в його медичному закладі, поступили з обширними опіками.

"У них опіки другого та третього ступеня в області голови, шиї та верхньої частини тулуба", — повідомив він.

Директор місцевої лікарні Кочани раніше сказала, що медперсонал спочатку стикався з труднощами при ідентифікації пацієнтів через відсутність у них документів. Стан 18 пацієнтів оцінювався як критичний.

Автор фото,Anadolu Частина постраждалих була направлена ​​в сусідні країни. На фото — медичний літак, який прибув у Скоп'є з Туреччини

"Більшість загиблих отримали травми через тисняву, що виникла внаслідок паніки під час спроби вийти", — сказала журналістам керівниця лікарні в Кочані Крістіна Серафімовська.

"Сімдесят пацієнтів мають опіки та отруєння чадним газом", — додала вона, згідно з даними агентства AFP.

Прем'єр-міністр Північної Македонії Хрістіан Міцкоський заявив, що країна втратила багато молодих життів і назвав цей день "важким і дуже сумним".

Влада оголосила семиденний національний траур за загиблими.

Президент Північної Македонії Гордана Силяновська-Давкова заявила, що вражена "як мати, людина і президент".

"Ваш величезний біль — це і мій біль", — звернулася вона до постраждалих.

"Жоден із винних не повинен уникнути закону, правосуддя і покарання. Ніщо не є ціннішим за людське життя, особливо молоде життя", — додала Силяновська-Давкова.

Вона також повідомила, що людей у найважчому стані доправили до спеціалізованих клінік у Болгарії, Греції, Сербії та Туреччині.