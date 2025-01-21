Пожежа в готелі в Туреччині: 66 загиблих, люди стрибали з вікон

Під час пожежі в готелі на турецькому гірськолижному курорті Болу загинули щонайменше 66 людей, ще 51 поранені, повідомили турецькі чиновники. За повідомленнями, двоє постраждалих загинули, вистрибнувши з вікон готелю.

Спочатку повідомляли про 10 загиблих, але через кілька годин їхня кількість стрімко збільшилася.

Пожежа спалахнула в 12-поверховому готелі Grand Kartal о 03:27 за місцевим часом (02:27 за Києвом). Це сталось під час активного святкового періоду, коли там зупинялися 234 людини, повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.

На кадрах, поширених турецькими ЗМІ, видно, як з вікон висить постільна білизна, за допомогою якої люди намагалися втекти з палаючої будівлі.

Автор фото,Getty Images

Голова Болу Абдулазіз Айдін сказав, що за першими повідомленнями пожежа спалахнула в ресторані на четвертому поверсі готелю та поширилася на верхні поверхи.

У готелі розслідують, чи не опинилися гості заблокованими у своїх номерах під час поширення вогню.

Айдін сказав журналістам, що через відстань між готелем у Карталкаї та центром Болу й морозну погоду пожежним машинам знадобилося більше години, щоб дістатися до місця.

Рятувальні роботи тривали до ранку, й міністр внутрішніх справ повідомив, що екстрені служби залучили до ліквідації пожежі 267 людей.

Уранці місцева влада заявила, що рятувальники досі намагаються дістатися до окремих частин готелю.

Автор фото,Getty Images

Гори Болу популярні серед лижників зі Стамбула та Анкари, тому готель на початку двотижневих шкільних канікул був заповнений.

Північно-західне місто Болу розташоване приблизно за 170 км від Анкари.

Хоча пожежа не поширилася за межі одного готелю, сусідній готель евакуювали як запобіжний захід.

Лижний інструктор Неджмі Кепчетутан сказав турецькому телебаченню, що йому вдалося врятуватися, тому що він добре знав готель, тоді як гостям, які знали його не так, як він, не пощастило.

"Люди кричали у вікна: "Рятуйте", тому що всередині було сильне задимлення. Ми витягли 20-25 людей", - сказав він NTV.

Причину пожежі наразі не з'ясували.

Міністр юстиції країни Йилмаз Тунч заявив, що триває розслідування.