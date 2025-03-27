У Єгипті затонув підводний човен, на ньому 40 туристів з Росії

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Щонайменше шість людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення після того, як туристичний підводний човен Sindbad затонув біля узбережжя єгипетського міста Хургада в Червоному морі. Це сталося вранці в четвер, повідомляють BBC місцеві джерела.

29 інших пасажирів вдалося врятувати. Постраждалих, у тому числі чотирьох у важкому стані, доправили до найближчих лікарень.

Вважається, що на борту субмарини перебували близько 40 туристів.

Генеральне консульство Росії в Хургаді повідомило, що крім членів екіпажу, на борту перебували 45 туристів, у тому числі – неповнолітні.

"Всі вони - російські громадяни, туристи компанії "Бібліо Глобус" (туристична компанія в Єгипті - "Biblio Globus Egypt Tours")", - написали у консульстві.

У МЗС України заявили ВВС, що, згідно з інформацією, отриманою від правоохоронних органів Єгипту, громадян України серед померлих чи постраждалих немає.

Це не перший трагічний інцидент за участю туристичних човнів у Хургаді.

У листопаді минулого року затонув туристичний човен Sea Story, унаслідок чого 11 людей загинули або зникли безвісти, зокрема британське подружжя. 35 людей урятувалися.

Тоді єгипетська влада пояснила катастрофу величезною хвилею висотою до 4 метрів, але ВВС поспілкувалася з очевидцями, які заявили про проблеми з безпекою.

Автор фото,Getty Images Підводний човен, що затонув

Британські слідчі минулого місяця повідомили, що за останні п'ять років у цьому районі сталося 16 інцидентів із суднами типу liveaboard (призначені для тривалого проживання на борту), деякі з них призвели до загибелі людей.

Відомо, що судно Sindbad вже кілька років організовує туристичні поїздки в районі Хургади.

Компанія пропонує туристам зануритися на глибину 25 метрів, щоб дослідити 500 метрів коралового рифу та його морських мешканців.

На сайті Sindbad Submarines зазначено: "Човен розрахований на 44 пасажирські місця, два місця для пілотів і має велике кругле оглядове вікно для кожного пасажира".