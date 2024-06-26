Турист пив воду з черевика та їв ягоди і дивом вижив 10 днів у горах Санта-Крус

Каліфорнійського туриста врятували після того, як він 10 днів провів у горах, де їв лише лісові ягоди та пив воду, яку він збирав у свій черевик.

34-річний Лукас Маккліш 11 червня вирушив у, як він думав тоді, тригодинний похід у гори Санта-Крус.

Але незабаром він заблукав, частково через те, що нещодавні лісові пожежі знищили орієнтири в цьому районі.

Родина повідомила про його зникнення 16 червня - після того, як він не з’явився на День батька, після чого розпочалася багатоденна пошуково-рятувальна операція.

Маккліша знайшли в четвер після того, як його помітив поліцейський дрон.

У дописі в X пожежної частини Сан-Матео, яка допомагала в операції, ішлося, що "свідки чули, як хтось кричав про допомогу, але місцеперебування людини було важко встановити".

В результаті Маккліша знайшли в лісі між Емпайр-Грейд-роуд і Біг-Бейсін-Хосе в окрузі Санта-Крус.

Як повідомили в офісі шерифа округу Санта-Крус, його знайшли без серйозних ушкоджень, він вже возз’єднався зі своєю родиною.

"Це була справжня командна робота з найкращим результатом, на який ми могли сподіватися", - заявили в офісі шерифа.

В інтерв’ю місцевому виданню ABC News Маккліш сказав, що того дня пішов у гори "лише у штанах, трекінгових черевиках та в капелюсі".

"У мене був ліхтарик і складані ножиці - оце й усе", - додав він.

За його словами, він вижив, бо пив багато води, яку набирав з водоспаду у свій черевик.

"Я просто намагався щодня випивати галон води, але потім, під кінець, моєму тілу вже потрібна була якась їжа для підтримки", - сказав він.

Маккліш додав, що був зворушений, коли побачив рятувальні команди, які його шукали.

"Це був дійсно приголомшливий досвід", - сказав він і додав, що, швидше за все, деякий час утримається від походів.

"Я, мабуть, вже находився на всю решту року", - сказав він.

Турист блукав лісом дев'ять ночей та десять днів, харчувався лісовими ягодами, пив воду зі своїх черевиків

Фото: Santa Cruz County Sheriff's Office

"Я весь час почувався комфортно і не хвилювався. Але зараз не відмовлюся від буріто й тарілки тако", — зізнається Лукас.