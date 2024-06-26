Турист пив воду з черевика та їв ягоди і дивом вижив 10 днів у горах Санта-Крус

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 Июнь 26 » 13:01:41
Каліфорнійського туриста врятували після того, як він 10 днів провів у горах, де їв лише лісові ягоди та пив воду, яку він збирав у свій черевик.
34-річний Лукас Маккліш 11 червня вирушив у, як він думав тоді, тригодинний похід у гори Санта-Крус.
Але незабаром він заблукав, частково через те, що нещодавні лісові пожежі знищили орієнтири в цьому районі.
Родина повідомила про його зникнення 16 червня - після того, як він не з’явився на День батька, після чого розпочалася багатоденна пошуково-рятувальна операція.
Маккліша знайшли в четвер після того, як його помітив поліцейський дрон.
У дописі в X пожежної частини Сан-Матео, яка допомагала в операції, ішлося, що "свідки чули, як хтось кричав про допомогу, але місцеперебування людини було важко встановити".
В результаті Маккліша знайшли в лісі між Емпайр-Грейд-роуд і Біг-Бейсін-Хосе в окрузі Санта-Крус.
Як повідомили в офісі шерифа округу Санта-Крус, його знайшли без серйозних ушкоджень, він вже возз’єднався зі своєю родиною.
"Це була справжня командна робота з найкращим результатом, на який ми могли сподіватися", - заявили в офісі шерифа.
В інтерв’ю місцевому виданню ABC News Маккліш сказав, що того дня пішов у гори "лише у штанах, трекінгових черевиках та в капелюсі".
"У мене був ліхтарик і складані ножиці - оце й усе", - додав він.
За його словами, він вижив, бо пив багато води, яку набирав з водоспаду у свій черевик.
"Я просто намагався щодня випивати галон води, але потім, під кінець, моєму тілу вже потрібна була якась їжа для підтримки", - сказав він.
Маккліш додав, що був зворушений, коли побачив рятувальні команди, які його шукали.
"Це був дійсно приголомшливий досвід", - сказав він і додав, що, швидше за все, деякий час утримається від походів.
"Я, мабуть, вже находився на всю решту року", - сказав він.
"Я весь час почувався комфортно і не хвилювався. Але зараз не відмовлюся від буріто й тарілки тако", — зізнається Лукас.