Як виробники елітних парфумів Lancôme і Aerin Beauty використовують дітей для збирання жасмину

Розслідування ВВС щодо парфумерної галузі з'ясувало, що інгредієнти, які використовували постачальники великих косметичних компаній Lancôme і Aerin Beauty, збирали неповнолітні діти.

Усі бренди елітної парфумерії стверджують, що не допускають використання дитячої праці.

Компанія L'Oréal, власниця Lancôme, заявила, що повністю дотримується прав людини. Компанія Estée Lauder, власниця Aerin Beauty, повідомила, що зв’язалася з постачальниками.

Жасмин, який використовують під час виготовлення парфумів Lancôme Idôle L'Intense та Ikat Jasmine і Limone Di Sicilia від Aerin Beauty походить з Єгипту, де виробляють близько половини цього парфумерного інгредієнта у світі.

Інсайдери галузі повідомили нам, що кілька компаній, які володіють багатьма брендами класу люкс, скорочують бюджети, що призводить до дуже низьких зарплат. Єгипетські збирачі жасмину кажуть, що це змушує їх залучати до роботи своїх дітей.

Під час розслідування ВВС виявила, що системи аудиту, які парфумерна промисловість використовує для перевірки ланцюгів постачання, мають глибокі недоліки.

Спеціальний доповідач ООН з питань сучасних форм рабства Томоя Обоката сказав, що його дуже непокоять докази, які зібрала ВВС, зокрема відео з єгипетських жасминових полів під час минулорічного сезону збору врожаю, зроблене за допомогою прихованої зйомки.

"На папері вони [індустрія] обіцяють так багато хороших речей, як-от прозорість ланцюжка поставок і боротьбу з дитячою працею. Однак на цих кадрах видно, що вони насправді не роблять того, що обіцяли", - сказав він.

Скільки заробляють збирачі жасмину

Геба, яка живе в селі в районі Гарбія, серці жасминового регіону Єгипту, будить свою сім’ю о 03:00, щоб почати збирати квіти, поки їх не пошкодить спека.

За її словами, потрібна допомога її чотирьох дітей – віком від 5 до 15 років. Як і більшість збирачів жасмину в Єгипті, вона працює на дрібній фермі як "незалежний збирач". Чим більше вона та її діти зберуть квітів, тим більше вони заробляють.

Тієї ночі, коли ми їх знімали, вони з дітьми встигли зібрати 1,5 кг квітів жасмину. Після того, як вона віддала третину свого заробітку власнику землі, у неї залишилося приблизно 1,5 долара США за нічну роботу. Це менше, ніж будь-коли раніше, враховуючи, що інфляція в Єгипті досягла найвищого рівня, а збирачі часто живуть за межею бідності.

Родина Геби має один ліхтарик для збору квітів у темряві на всіх

У 10-річної доньки Геби Басмалли діагностували серйозне алергічне захворювання очей. На медичній консультації, яку ми відвідали разом із нею, лікар попередив, що якщо вона продовжить збирати жасмин, не лікуючи запалення, це вплине на її зір.

Після того, як жасмин збирають та зважують, його відправляють на одну з кількох місцевих фабрик, які видобувають з квітів олію. Три основні фабрики – A Fakhry and Co, Hashem Brothers і Machalico. Щороку саме фабрики встановлюють ціну на жасмин, який збирають такі люди.

Важко точно сказати, скільки серед 30 000 людей, задіяних у жасминовій промисловості Єгипту, дітей. Але влітку 2023 року ВВС провела зйомки в цьому регіоні та поспілкувалася з багатьма жителями, які сказали, що через низьку ціну на жасмин їм доводиться залучати до роботи своїх дітей.

Діти, які збирали жасмин для парфумів

Ми стали свідками того, що в чотирьох різних місцях значну кількість збирачів, які працювали на дрібних фермах, що постачають сировину на основні фабрики, становили діти віком до 15 років.

Численні джерела також повідомили нам, що діти працювали на фермах, якими безпосередньо володіє фабрика Machalico. Ми провели там приховану зйомку та зустріли збирачів, яким, за їхніми словами, було від 12 до 14 років.

Закони Єгипту забороняють особам до 15 років працювати з 19:00 до 07:00.

Фабрики експортують олію жасмину до міжнародних парфумерних будинків, де створюють парфуми. Одним із найбільших є Givaudan, що базується в Швейцарії та має давні зв'язки з A Fakhry and Co.

Дитина, яку ми зустріли під час прихованих зйомок на фермі парфумерної фабрики Machalico

Господарі парфумерної індустрії

Але за словами незалежного парфумера Крістофа Лодам’єля та кількох інших інсайдерів, усім керують великі парфумерні компанії, до яких належать L’Oréal і Estée Lauder.

За його словами, їх називають "господарями", й вони встановлюють дуже жорсткий та обмежений бюджет для парфумерних будинків.

"Господарі зацікавлені в тому, щоб отримати найдешевшу олію, яку можна використати для створення парфумів, а потім продати її за якомога вищою ціною", - каже Лодам’єль, який роками працював в одному з парфумерних будинків.

"На практиці вони не встановлюють ані зарплати збирачів, ані реальну ціну на жасмин, тому що вони над усім цим", – пояснює він.

Але закладений ними бюджет безпосередньо впливає на все – на фабрики та, зрештою, на збирачів.

"Існує великий розрив між ціною, про яку говорять у маркетингових розмовах, і тим, що насправді отримують збирачі", - додає він.

Крістоф Лодам'єль каже, що бюджети скорочуються

Як проходять перевірки компаній

У своїх рекламних матеріалах парфумерні компанії та парфумерні будинки малюють картину етичного ланцюга постачання. Кожен роботодавець у цьому ланцюгу підписує лист-зобов’язання перед ООН, де зобов’язується дотримуватися її вказівок щодо безпечних методів роботи та викорінення дитячої праці.

Проблема, за словами одного з керівників парфумерного дому Givaudan, полягає у відсутності нагляду парфумерних компаній за своїми ланцюгами постачання.

На умовах анонімності він розповів, що компанії делегують вирішення цього питання парфумерним будинкам, залучають аудиторів для проведення перевірок.

Аудиторські фірми, які конгломерати та парфумерні будинки найчастіше згадують на своїх вебсайтах і в листах до ООН, - це Sedex і UEBT. Їхні аудиторські звіти не є загальнодоступними, але, удаючи покупця, який хоче придбати жасмин з етичних джерел, нам вдалося змусити фабрику A Fakhry and Co надіслати нам обидва звіти.

Звіт UEBT, укладений після відвідування фабрики минулого року, зафіксував ознаки порушення прав людини, але не надає подробиць. Попри це, у ньому зазначають, що компанія "пройшла перевірку", тобто вона може стверджувати, що пропонує "жасминову олію, виготовлену з дотриманням стандартів етичної відповідальності".

UEBT у своїй відповіді на це заявила: "Одна компанія отримала атестацію відповідального постачальника відповідно до плану дій… чинного до середини 2024 року, і вона буде відкликана, якщо… план не буде виконаний".

Звіт Sedex дав позитивну оцінку фабриці, але з їхніх документів зрозуміло, що про візит аудиторів повідомили заздалегідь, і перевіряли лише саму фабрику, а не дрібні ферми, з яких вона закуповує жасмин.

У Sedex нам заявили, що компанія "рішуче виступає проти будь-яких форм порушення трудових прав. Але не можна і не слід покладатися на жоден окремий інструмент для виявлення та усунення всіх екологічних ризиків і наслідків для прав людини".

Юристка Сара Дадуш, засновниця Responsible Contracting Project, який прагне покращити права людини в глобальних ланцюгах постачання, сказала, що розслідування ВВС виявило, "що ці системи не працюють".

Проблема, за її словами, полягає в тому, що "аудитори перевіряють лише те, за що їм платять", і це може не включати оплату праці збирачів - "головну першопричину" використання дитячої праці.

Компанія A Fakhry and Co повідомила ВВС, що дитяча праця заборонена як на фермі, так і на фабриці, але переважну більшість жасмину вони купують у незалежних збирачів.

"У 2018 році під контролем UEBT ми розпочали проєкт Jasmine Plant Protection Products Mitigation Project, який накладає заборону на роботу на фермах особам віком до 18 років", - йдеться у заяві.

У ній також додають, що "за будь-якими відповідними стандартами в Єгипті збір жасмину добре оплачується".

У Machalico заявили, що не використовують працю збирачів молодше 18 років, і сказали, що підвищили оплату за збір жасмину протягом останніх двох років, і зроблять це знову цьогоріч.

Hashem Brothers заявили, що наші висновки "базуються на інформації, що вводить в оману".

Басмалла дорогою до лікаря

Що думають L'Oréal, Estée Lauder, Givaudan

Парфумерний дім Givaudan, який виробляє Lancôme Idôle L'Intense, заявив, що наше розслідування викликає "глибоке занепокоєння" і додав, що "усі ми маємо продовжувати вживати заходів, щоб повністю усунути ризик дитячої праці".

Парфумерний дім Firmenich, який виробляє Ikat Jasmine і Limone Di Sicilia для Aerin Beauty, а влітку 2023 року закупив жасмин у Machalico, повідомив нам, що зараз має нового постачальника в Єгипті. У компанії додали, що "підтримують ініціативи, спрямовані на колективне вирішення цієї проблеми з галузевими партнерами та місцевими виробниками жасмину".

Ми також передали результати розслідування парфумерним "господарям".

У компанії L'Oréal заявили, що "активно дотримуються міжнародно визнаних стандартів, що забезпечують найкращий захист прав людини", і додали, що "ніколи не вимагають від парфумерних будинків встановлювати ціни на інгредієнти нижчі за ринкові за рахунок фермерів. Попри наші суворі вимоги … ми знаємо, що в деяких частинах світу, де працюють постачальники L’Oréal, існують ризики щодо недотримання наших зобов’язань".

"Щоразу, коли виникає проблема, L’Oréal активно працює над виявленням основних причин і способів вирішення проблеми. У січні 2024 року наш партнер провів на місці оцінку впливу на права людини, щоб виявити потенційні порушення прав людини та знайти способи їхнього запобігання та пом’якшення, зосереджуючись на ризиках використання дитячої праці", - додали у заяві компанії.

У компанії Estée Lauder заявили: "Ми вважаємо, що права всіх дітей мають бути захищені. Ми зв’язалися з нашими постачальниками, щоб розслідувати цю дуже серйозну справу. Ми усвідомлюємо складне соціально-економічне середовище, в якому перебуває місцевий ланцюг постачання жасмину, і ми вживаємо заходів, щоб досягти більшої прозорості та працювати над покращенням умов та оплати праці постачальників".

Тим часом збирачка жасмину Геба з Гарбії була шокована, коли ми сказали їй, скільки коштують парфуми на міжнародному ринку.

"Люди тут нічого не варті", - сказала вона.

"Я не проти того, щоб люди використовували парфуми, але я хочу, щоб люди, які використовують ці парфуми, бачили в них дитячий біль. І говорили про це", - додала Геба.

Але юристка Сара Дадуш зазначає, що відповідальність лежить не на споживачах.

"Не ми маємо вирішувати цю проблему. Нам потрібен закон… нам потрібна корпоративна відповідальність, і це не може стосуватися лише споживачів", - каже вона.