У якої команди найкрасивіша форма на Олімпіаді?

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Вже зовсім скоро у французькій столиці розпочнеться одна з найголовніших спортивних подій – літні Олімпійські ігри. Це шанс проявити себе не лише для атлетів, а й для дизайнерів одягу.

ВВС зібрала для вас варіанти форми, які вартують не тільки стадіону, а й подіуму.

Канада

АВТОР ФОТО,LULUMELON

Цього року збірна Канади носитиме одяг одного з найвідоміших брендів країни Lululemon.

Основний колір – червоний.

Якщо придивитися, то можна помітити, що принт на спортивних костюмах посилається на історію та різноманітність Канади, а також інтерпретує мистецтво, архітектуру та природу країни.

"Населення Канади стає все більш різноманітним, Lululemon подумав про те, як передати цю різноманітність і допомогти спортсменам відчути зв'язок зі своїми колегами", - сказала ВВС коментаторка моди та дизайну Елізабет Сегран.

АВТОР ФОТО,LEFT ON FRIDAY

А от олімпійська збірна Канади з пляжного волейболу з'явиться в образі від молодого модного бренду Left on Friday.

Форму розробили дизайнерки Шеннон Севідж та Лора Лоу А Кі. Вони розповіли BBC, що мріяли, щоб їхній бренд асоціювали з "наймоднішими Олімпійськими іграми".

Що стосується того, як вони передали дух Канади, Лоу А Кі каже, що їхньою метою було прославити сміливий червоний колір та пограти з його відтінками.

Франція

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Як можна говорити про Олімпіаду в Парижі і не згадати про господарів.

Форму для французької збірної розробив Стефан Ешпул – дизайнер популярного стріт-стайл-бренду Pigalle.

Він обрав варіації на тему французького прапора. У результаті вийшов підхід, що простежується у всій колекції: градієнтне синьо-біло-червоне поле.

Спортивні образи, виконані в класичному паризькому стилі, були представлені на Тижні моди в Парижі, де Ешпул пояснив свій підхід: "Спортсмени сказали мені, що хочуть бути розкішними, елегантними, яскравими. В результаті вийшли такі змішані кольори".

Комплекти отримали багато схвальних відгуків від представників індустрії моди.

Лу Льюєр – дизайнерка, яка працювала над формою збірної Британії 2012 року, розповіла ВВС, що її особливо вразило екіпірування для стрільби з лука.

Велика Британія

АВТОР ФОТО,TEAM GB/ ADIDAS

Цього року виповнюється 40 років, як Adidas став офіційним партнером збірної Британії зі спортивного одягу. Тому на Іграх у Парижі британські спортсмени будуть одягнені у німецький бренд.

Дизайнерка Лу Льюєр працювала з Adidas над формою для літніх Олімпійських ігор 2012 в Лондоні й не з чуток знає про пріоритети спортсменів.

"Важливо, щоб спортсмени відчували зв'язок зі своєю командою. Олімпійські ігри – вершина, заради якої вони тренувалися багато років. Вони хочуть представляти свою країну, і щоб це було помітно", - розповіла вона ВВС.

Цього року Adidas не відступив від традицій й використав в дизайні кольори британського прапора, відомого як "Юніон Джек".

Це, на думку Льюєр, може бути пов'язане з бажанням перестрахуватися після торішнього скандалу навколо футбольних футболок збірної Англії, розроблених Nike, на яких хрест святого Георгія був виконаний не в традиційному червоному кольорі, а з використанням фіолетового, синього та блакитного.

"Люди дуже чутливі до своїх прапорів, тому іноді краще залишатися традиційними".

США

АВТОР ФОТО,RALPH LAUREN

Американський модний гігант Ralph Lauren розробляє вбрання для збірної США з 2008 року.

Дизайнери пошили форму у кольорах американського прапора. У комплект увійшли блейзер із білими та червоними вставками, оксфордська сорочка та джинси.

На церемонії закриття збірна США з'явиться у мотоциклетних куртках, поло та білих джинсах.

Ямайка

АВТОР ФОТО,PUMA

Як і інші збірні, олімпійська та паралімпійська збірні Ямайки обрали для форми кольори прапора своєї країни: смуги чорного, яскраво-жовтого та електрично зеленого кольору.

Багаторічним екіпірувальником національної збірної Ямайки є німецька компанія Puma.

На презентації генеральний директор Puma Арне Фройндт заявив, що цьогорічний дизайн поєднує в собі швидкість і моду.

"Лінії крою розташовані так, щоб підкреслити статуру спортсменів, одночасно створюючи приголомшливий візуальний ефект".

Puma спонсорує спортсменів Ямайки з 2001 року, тому бренд став синонімом рекордних спринтів та подіумів. Звісно, як пояснює Фройндт, при роботі з такою швидкою командою необхідно враховувати кожен елемент структури тканини.

"[Ми використали] спеціально розроблений жакард для зниження тепла та повітропроникності, а також термоадаптовану технологію, що регулює температуру тіла для забезпечення оптимальної продуктивності".

Португалія

АВТОР ФОТО,CARIUMA

У той час, як одні бренди обирають швидкість, інші виступають за екологічність.

Бразильський бренд екоодягу для скейтбордингу Cariuma створив екіпірування для скейт-команд Португалії, Словаччини та Нідерландів.

"Вловити дух нації буває складніше, якщо це не ваша рідна країна, - сказав ВВС провідний дизайнер компанії Педро Андрадеале, - але немає нічого неможливого".

Щодо Португалії, Андраде каже, що його надихнула їхня футбольна культура.

"Вони сповнені пристрасті, тому я обрав те, що відповідає цій атмосфері".

У результаті вийшла червона майка з блоками бірюзового та темно-синього кольорів.

Все, що виробляє Cariuma, створюється з урахуванням принципів сталого розвитку, і форма для Ігор не стала винятком.

Джерсі для скейтерів виготовлені з переробленого пластику. Це - ультрадихаюча тканина, що тягнеться і швидко сохне.

Це важливо, тому що влітку у Франції часто буває спекотно.

Японія

АВТОР ФОТО,ASICS

Команда Японії з'явиться на цьогорічних Іграх в одязі від японського спортивного бренду Asics.

Дизайнери теж приділили багато уваги екології. До складу форми увійшли перероблені матеріали.

Компанія стверджує, що зменшила викиди газу під час пошиття курток і штанів приблизно на 34% порівняно з попередніми Іграми.

Дизайн форми - простий й базується на двох відтінках червоного: останній, як кажуть, передає тепло паризького ранкового неба.

Нідерланди

АВТОР ФОТО,NEW ORIGINALS

Олімпійські ігри обростають новими видами спорту. Цього року до них додався брейкінг, більш відомий як брейк-данс.

Комплект танцювальної команди Нідерландів розробив амстердамський бренд The ​​New Originals.

В інстаграмі компанія повідомила, що "тісно співпрацювала зі спортсменами, що передати їхній індивідуальний стиль".

Результатом став костюм у стилі 80-х, виконаний у кольорах голландського прапора та культового помаранчевого кольору національної футбольної команди.