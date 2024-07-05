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У якої команди найкрасивіша форма на Олімпіаді?

05.07.2024, 17:35:50 634 0 Помилка?Помилка в тексті?
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У якої команди найкрасивіша форма на Олімпіаді?

Вже зовсім скоро у французькій столиці розпочнеться одна з найголовніших спортивних подій – літні Олімпійські ігри. Це шанс проявити себе не лише для атлетів, а й для дизайнерів одягу.

ВВС зібрала для вас варіанти форми, які вартують не тільки стадіону, а й подіуму.

Канада

Канада, форма, lululemon 576

АВТОР ФОТО,LULUMELON

Цього року збірна Канади носитиме одяг одного з найвідоміших брендів країни Lululemon.

Основний колір – червоний.

Якщо придивитися, то можна помітити, що принт на спортивних костюмах посилається на історію та різноманітність Канади, а також інтерпретує мистецтво, архітектуру та природу країни.

"Населення Канади стає все більш різноманітним, Lululemon подумав про те, як передати цю різноманітність і допомогти спортсменам відчути зв'язок зі своїми колегами", - сказала ВВС коментаторка моди та дизайну Елізабет Сегран.

Team Canada in Left on Friday 576

АВТОР ФОТО,LEFT ON FRIDAY

А от олімпійська збірна Канади з пляжного волейболу з'явиться в образі від молодого модного бренду Left on Friday.

Форму розробили дизайнерки Шеннон Севідж та Лора Лоу А Кі. Вони розповіли BBC, що мріяли, щоб їхній бренд асоціювали з "наймоднішими Олімпійськими іграми".

Що стосується того, як вони передали дух Канади, Лоу А Кі каже, що їхньою метою було прославити сміливий червоний колір та пограти з його відтінками.

Франція

Франція, Stephane Ashpool 576

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Як можна говорити про Олімпіаду в Парижі і не згадати про господарів.

Форму для французької збірної розробив Стефан Ешпул – дизайнер популярного стріт-стайл-бренду Pigalle.

Він обрав варіації на тему французького прапора. У результаті вийшов підхід, що простежується у всій колекції: градієнтне синьо-біло-червоне поле.

Спортивні образи, виконані в класичному паризькому стилі, були представлені на Тижні моди в Парижі, де Ешпул пояснив свій підхід: "Спортсмени сказали мені, що хочуть бути розкішними, елегантними, яскравими. В результаті вийшли такі змішані кольори".

Комплекти отримали багато схвальних відгуків від представників індустрії моди.

Лу Льюєр – дизайнерка, яка працювала над формою збірної Британії 2012 року, розповіла ВВС, що її особливо вразило екіпірування для стрільби з лука.

Велика Британія

Team GB/ Adidas 576

АВТОР ФОТО,TEAM GB/ ADIDAS

Цього року виповнюється 40 років, як Adidas став офіційним партнером збірної Британії зі спортивного одягу. Тому на Іграх у Парижі британські спортсмени будуть одягнені у німецький бренд.

Дизайнерка Лу Льюєр працювала з Adidas над формою для літніх Олімпійських ігор 2012 в Лондоні й не з чуток знає про пріоритети спортсменів.

"Важливо, щоб спортсмени відчували зв'язок зі своєю командою. Олімпійські ігри – вершина, заради якої вони тренувалися багато років. Вони хочуть представляти свою країну, і щоб це було помітно", - розповіла вона ВВС.

Цього року Adidas не відступив від традицій й використав в дизайні кольори британського прапора, відомого як "Юніон Джек".

Це, на думку Льюєр, може бути пов'язане з бажанням перестрахуватися після торішнього скандалу навколо футбольних футболок збірної Англії, розроблених Nike, на яких хрест святого Георгія був виконаний не в традиційному червоному кольорі, а з використанням фіолетового, синього та блакитного.

"Люди дуже чутливі до своїх прапорів, тому іноді краще залишатися традиційними".

США

USA in Ralph Lauren 576

АВТОР ФОТО,RALPH LAUREN

Американський модний гігант Ralph Lauren розробляє вбрання для збірної США з 2008 року.

Дизайнери пошили форму у кольорах американського прапора. У комплект увійшли блейзер із білими та червоними вставками, оксфордська сорочка та джинси.

На церемонії закриття збірна США з'явиться у мотоциклетних куртках, поло та білих джинсах.

Ямайка

Ямайка, Puma 1280

АВТОР ФОТО,PUMA

Як і інші збірні, олімпійська та паралімпійська збірні Ямайки обрали для форми кольори прапора своєї країни: смуги чорного, яскраво-жовтого та електрично зеленого кольору.

Багаторічним екіпірувальником національної збірної Ямайки є німецька компанія Puma.

На презентації генеральний директор Puma Арне Фройндт заявив, що цьогорічний дизайн поєднує в собі швидкість і моду.

"Лінії крою розташовані так, щоб підкреслити статуру спортсменів, одночасно створюючи приголомшливий візуальний ефект".

Puma спонсорує спортсменів Ямайки з 2001 року, тому бренд став синонімом рекордних спринтів та подіумів. Звісно, як пояснює Фройндт, при роботі з такою швидкою командою необхідно враховувати кожен елемент структури тканини.

"[Ми використали] спеціально розроблений жакард для зниження тепла та повітропроникності, а також термоадаптовану технологію, що регулює температуру тіла для забезпечення оптимальної продуктивності".

Португалія

Португалія, Cariuma 576

АВТОР ФОТО,CARIUMA

У той час, як одні бренди обирають швидкість, інші виступають за екологічність.

Бразильський бренд екоодягу для скейтбордингу Cariuma створив екіпірування для скейт-команд Португалії, Словаччини та Нідерландів.

"Вловити дух нації буває складніше, якщо це не ваша рідна країна, - сказав ВВС провідний дизайнер компанії Педро Андрадеале, - але немає нічого неможливого".

Щодо Португалії, Андраде каже, що його надихнула їхня футбольна культура.

"Вони сповнені пристрасті, тому я обрав те, що відповідає цій атмосфері".

У результаті вийшла червона майка з блоками бірюзового та темно-синього кольорів.

Все, що виробляє Cariuma, створюється з урахуванням принципів сталого розвитку, і форма для Ігор не стала винятком.

Джерсі для скейтерів виготовлені з переробленого пластику. Це - ультрадихаюча тканина, що тягнеться і швидко сохне.

Це важливо, тому що влітку у Франції часто буває спекотно.

Японія

Японія, Asics 557

АВТОР ФОТО,ASICS

Команда Японії з'явиться на цьогорічних Іграх в одязі від японського спортивного бренду Asics.

Дизайнери теж приділили багато уваги екології. До складу форми увійшли перероблені матеріали.

Компанія стверджує, що зменшила викиди газу під час пошиття курток і штанів приблизно на 34% порівняно з попередніми Іграми.

Дизайн форми - простий й базується на двох відтінках червоного: останній, як кажуть, передає тепло паризького ранкового неба.

Нідерланди

Нідерланди, The New Originals 1280

АВТОР ФОТО,NEW ORIGINALS

Олімпійські ігри обростають новими видами спорту. Цього року до них додався брейкінг, більш відомий як брейк-данс.

Комплект танцювальної команди Нідерландів розробив амстердамський бренд The ​​New Originals.

В інстаграмі компанія повідомила, що "тісно співпрацювала зі спортсменами, що передати їхній індивідуальний стиль".

Результатом став костюм у стилі 80-х, виконаний у кольорах голландського прапора та культового помаранчевого кольору національної футбольної команди.

Тэги: Спорт, Олімпіада, Франція, Париж, форма

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